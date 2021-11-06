فطائر بالشوكولاتة بطريقة سهلة واقتصادية وشهية وهشة وأحلى من الجاهزة

فطائر بالشوكولاتة ، من المعجنات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تتميز بشكلها الجذاب، وتحظى بإقبال الجميع أيضاً، حيث يقبل الكثير على شرائها من المخابز والمحلات، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، كما تتميز بمذاقها الرائع الذي لا مثيل له، نظرا لاحتوائها على الشوكولاتة، حيث تشعرك بالسعادة، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم لما تضفي من بهجة وسرور، كما يمكنكم تجربة فطائر السمسم بالجبن وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر بالشوكولاتة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطائر بالشوكولاتة

تتكون فطائر بالشوكولاتة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

140 مل من الحليب الدافئ.

40 جم سكر.

4 جم خميرة فورية.

250 جم دقيق مخبوزات.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

20 جم زبدة.

مقادير الحشو

شوكولاتة مذابة.

زيت غزير للقلي.

للتزيين

سمسم أبيض.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل فطائر بالشوكولاتة بخطوات سهلة وبسيطة وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وبأقل تكلفة، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الحليب الدافئ والسكر والخميرة الفورية، ثم نقلب جيداً بالمضرب اليدوي حتى تذوب المكونات، ثم نترك الخليط لمدة 5 دقائق لكي تتفاعل الخميرة.

ثم نضيف إلى الخليط الدقيق والملح، ثم نقلب جيداً بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

ثم نعجن جيداً باليد حتى نحصل على عجينة متماسكة، ثم نلم العجينة ونكورها.

بعد ذلك نفرد العجينة باليد على شكل فطيرة صغيرة، ثم نضع فوقها الزبدة، ثم نغلق العجينة ونكورها، ثم نعجنها لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة ناعمة.

ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نغطيها ونتركها ترتاح لمدة 15 دقائق.

ثم نقسم العجينة إلى 10 كور صغيرة ومتساوية في الحجم، ثم نغطيهم ونتركهم يرتاحوا لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نفرد كل عجينة بالشوبك على شكل فطيرة صغيرة، ثم ندهن طرف الفطيرة بالحليب، ثم نرش عليه سمسم أبيض.

ثم نقلب الفطيرة ونفردها بالشوبك مرة ثانية قليلاً، ثم نقوم بعمل خطوط بالقطاعة في الفطيرة بالطول عند طرف الفطيرة، والطرف الآخر نوزع عليه مقدار ملعقة كبيرة من الشوكولاتة المذابة.

ثم نثني الطرف على الشوكولاتة ونضغط عليه باليد لكي نغلقه.

بعد ذلك نقوم بثني الجوانب ونضغط عليها باليد أيضاً.

ثم نلف الفطيرة رول ونضغط على الطرف أيضاً لكي نغلقها.

ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

بعد ذلك نرص الفطائر في صينية، ثم نغطيهم ونتركهم حتى يختمروا لمدة 30 دقيقة تقريباً.

ثم نضع مقلاة على نار متوسطة ونضيف إليها الزيت ونتركه يسخن.

ثم نقلي فيه الفطائر ونقلبها باستمرار حتى تكتسب لوناً ذهبياً.

بعد ذلك نخرج الفطائر من الزيت على مناديل مطبخ.

ثم نقدم فطائر بالشوكولاتة في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

نصائح لنجاح فطائر بالشوكولاتة

توجد بعض النصائح التي يجب عليكم اتباعها لنجاح فطائر بالشوكولاتة، وهي كالآتي: