طريقة عمل الكشري المصري أحسن من المحلات في حلة واحدة

يعتبر الكشري المصري من أشهر المأكولات الشعبية التي يحبها كثير من الناس، ويفضلها جميع أفراد الأسرة، ولاكن ليست جميع السيدات بارعة في عمل الكشري المصري، لأنه يحتوي على كثير من المكونات، التي تحتاج كل منها إلي الطهي بمفردها، مثل المكرونة، والعدس والأرز والبصل المقلي وصلصة الطماطم، وهو ما يجعل ربات البيوت عدم طهي الكشري المصري، ونحن اليوم في هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل الكشري المصري في حلة واحدة بخطوات سهلة وسريعة وبسيطة جداً. طريقة عمل الكشري المصري في حلة واحدة طريقة عمل الكشري المصري في حلة واحدة المكونات: عدد أربع ملاعق كبيرة من الزيت النباتي. كوب واحد من الشعرية. كوب وربع من العدس. عدد 2 كوب من الأرز الأبيض. كوب واحد من المكرونة. رشة صغيرة من الملح. رشة صغيرة من الكمون. مكرونة أسياجيتي. مكونات صلصة الكشري: أربع فصوص من الثوم المفروم. كوب ونصف من عصير الطماطم. عدد 2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. رشة صغيرة من الفلفل الأسود. كيس واحد من معجون صلصة الطماطم. طريقة التحضير أولاً نقوم بإحضار إناء كبير ثم نضع فيه ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي، وكوب واحد من الشعرية مع التقليب حتي يتغير لونها.

ثم بعد ذلك قومي بوضع عدد 2 كوب من الأرز الأبيض، وقلبية جيداً مع الشعرية.

ثم بعد ذلك ضعي كوب واحد من العدس بعد نقعة بساعتين، ثم قلبي الخليط مع بعضه جيد جداً، ثم بعد ذلك قومي بوضع كمية المكرونة، والمكرونة الإسباجيتي، ثم ضعي كمية الماء حتي يتم تغطية الخليط كله.

ثم اضيفي الملح والكمون واستمري في التقليب، ثم اتركيهم علي نار هادئة لمدة ربع ساعة تقريباً. طريقة عمل صلصة الكشري نقوم بإحضار إناء ثم نضع فيه كمية الثوم المفروم مع ملعقتين من الزيت النباتي مع التقليب حتي يحمر لون الثوم.

ثم بعد ذلك نضيف الطماطم المفرومة، ثم نضع عليها عدد 2 ملعقة كبيرة من الخل، ونصف ملعقة صغيرة من الملح، ورشة من الفلفل الأسود ورشة صغيرة من الكمون المطحون، وكيس واحد من الصلصة، ورشة صغيرة من السكر.

ثم اتركي هذا الخليط علي النار حتي يغلي حتي يصبح القوام سميك. طريقة التحضيرطريقة عمل صلصة الكشري الوسوم

يعتبر الكشري المصري من أشهر المأكولات الشعبية التي يحبها كثير من الناس، ويفضلها جميع أفراد الأسرة، ولاكن ليست جميع السيدات بارعة في عمل الكشري المصري، لأنه يحتوي على كثير من المكونات، التي تحتاج كل منها إلي الطهي بمفردها، مثل المكرونة، والعدس والأرز والبصل المقلي وصلصة الطماطم، وهو ما يجعل ربات البيوت عدم طهي الكشري المصري، ونحن اليوم في هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل الكشري المصري في حلة واحدة بخطوات سهلة وسريعة وبسيطة جداً. طريقة عمل الكشري المصري في حلة واحدة طريقة عمل الكشري المصري في حلة واحدة المكونات: عدد أربع ملاعق كبيرة من الزيت النباتي. كوب واحد من الشعرية. كوب وربع من العدس. عدد 2 كوب من الأرز الأبيض. كوب واحد من المكرونة. رشة صغيرة من الملح. رشة صغيرة من الكمون. مكرونة أسياجيتي. مكونات صلصة الكشري: أربع فصوص من الثوم المفروم. كوب ونصف من عصير الطماطم. عدد 2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. رشة صغيرة من الفلفل الأسود. كيس واحد من معجون صلصة الطماطم. طريقة التحضير أولاً نقوم بإحضار إناء كبير ثم نضع فيه ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي، وكوب واحد من الشعرية مع التقليب حتي يتغير لونها.

ثم بعد ذلك قومي بوضع عدد 2 كوب من الأرز الأبيض، وقلبية جيداً مع الشعرية.

ثم بعد ذلك ضعي كوب واحد من العدس بعد نقعة بساعتين، ثم قلبي الخليط مع بعضه جيد جداً، ثم بعد ذلك قومي بوضع كمية المكرونة، والمكرونة الإسباجيتي، ثم ضعي كمية الماء حتي يتم تغطية الخليط كله.

ثم اضيفي الملح والكمون واستمري في التقليب، ثم اتركيهم علي نار هادئة لمدة ربع ساعة تقريباً. طريقة عمل صلصة الكشري نقوم بإحضار إناء ثم نضع فيه كمية الثوم المفروم مع ملعقتين من الزيت النباتي مع التقليب حتي يحمر لون الثوم.

ثم بعد ذلك نضيف الطماطم المفرومة، ثم نضع عليها عدد 2 ملعقة كبيرة من الخل، ونصف ملعقة صغيرة من الملح، ورشة من الفلفل الأسود ورشة صغيرة من الكمون المطحون، وكيس واحد من الصلصة، ورشة صغيرة من السكر.

ثم اتركي هذا الخليط علي النار حتي يغلي حتي يصبح القوام سميك. طريقة التحضيرطريقة عمل صلصة الكشري

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