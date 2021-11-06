طريقة ازالة التاتو الدائم في المنزل بمكونات طبيعية ونتيجة ناجحة 100% في دقائق معدودة

طريقة ازالة التاتو الدائم في المنزل؛ بعد مرور سنوات من الحصول على رسمة التاتو المحببة، يتغير لونها، وفي بعض الأحيان يندم البعض على رسمة التاتو التي حصلوا عليها، في تلك الحالتين يرغب كلاهما في الحصول على طريقة لإزالة التاتو، حتى يتمكنوا من إعادة رسم تاتو آخر، أو الاكتفاء بإزالته، لذا قررنا اليوم أن نقدم لكم أفضل الطرق المنزلية لإزالة التاتو بفاعلية.

طريقة ازالة التاتو الدائم في المنزل

صرح الخبراء أنه يوجد طرق طبيعية تساعد في ازالة التاتو الدائم، ولكن يجب العلم ان تلك الطرق قد تطول نتائجها، وقد لا تظهر النتيجة من المرة الأولى، ولكنها أساسية، وتساعد في إزالة التاتو في المنزل والتي تتمثل في الآتي:-

سنحتاج فيها إلى كميات متساوية من جل الصبار + فيتامين ه.

ثم خلط المكونين معًا جيدًا ثم تطبيقها على التاتو المطلوب إزالته.

يتم التدليك بحركات دائرية خفيفة.

ثم يترك بعض الوقت ثم يشطف بالماء البارد.

يكرر من 2 -3 مرات باليوم، ويجب الاستمرار في تطبيقه لمدة 4 أسابيع.

يتم خلط القليل من الرمل + جل الصبار.

يطبق على التاتو مع الفرك بحركات خفيفة.

يترك لمدة 20 دقيقة ثم يشطف بالماء الفاتر.

يجب العلم أن تلك الطريقة قد تتسبب في تهيج الجلد.

الطريقة الأولىالطريقة الثانية

كميات متساوية من عصير الصبار + الحليب + الملح + العسل.

يتم خفق كل المكونات حتى الحصول على قوام سميك.

ثم يفرك التاتو بحركات دائرية لمدة 15 دقيقة.

ثم يشطف وتكرر الطريقة من 4 -5 مرات باليوم.

خلط الملح + عصير الليمون.

ثم غمس قطعة من القطن في الخليط وتمريره على الجسم.

ثم فركه لمدة نصف ساعة حتى ساعة.

تكرر الوصفة من مرتين حتى 3 مرات بالأسبوع.

عصير الصبار + ملعقة من عصير البرقوق + 2 من كبسولات فيتامين ه.

يتم وضع المكونات كلها في وعاء وتخلط جيدًا ثم تحفظ في وعاء محكم الغلق.

يستخدم الخليط على التاتو مع التدليك ثم غسله بالماء الفاتر.

الطريقة الثالثةالطريقة الرابعةالطريقة الخامسةكيفية ازالة تاتو الحواجب الدائم نهائي

كشف خبراء العناية بالبشرة والتجميل عن طرق يمكن من خلالها تاتو الحواجب في المنزل، بفاعلية كبيرة بدون الحاجة لإزالته بالليزر، لذا سنحرص اليوم على تقدم أفضل الطرق الناجحة لإزالة تاتو الحواجب الدائم:-

إزالة تاتو الحواجب بالملح

يتم وضع ملح البحر + القليل من الماء.

يخلط المكونين معًا ثم تطبق على الحواجب.

تفرك بحركات دائرية لمدة 10 دقائق ثم تشطف بالماء الفاتر.

يتم وضع قطرتين من زيت بذور الورد وفركها بلطف ثم تترك لوقت طويل.

يتم إضافة ملعقتان كبيرتان من العسل + مقدار ملعقتان كبيرتان من جل الصبار + ملعقتان كبيرتان من الزبادي الطبيعي + معيار ملعقتان كبيرتان من الملح.

تخلط كل المكونات معًا جيدًا حتى تصبح مثل القوام السميك.

ثم تطبيقها على الحواجب وفركها بحركات دائرية.

وفي الأخير يتم شطفها بالماء الدافئ.

إزالة تاتو الحواجب بالعسل