اصنعي الشيبسي الصحي في البيت بكل الأطعمة المختلفة وحافظي على سلامة أطفالك

يعتبر الشيبسي الجاهز من أكثر المقبلات التي يفضلها الجميع، وبشكل خاص الأطفال حيث يرغبون في تناولها على مدار اليوم، وكما نعلم جيداً أن الشيبسي يحتوي على مواد حافظة ضارة جداً بصحة الأطفال، ومهما حرصت الأمهات على عدم تقديمه لأطفالها يقومون بشرائه، ولم تجد الأمهات أي حيلة حتى تبعد أطفالها عن تلك الأشياء التي تضر بصحتهم، ولكن اليوم قررنا أن نقدم لكم أم الحل الأفضل والأمثل لتقديم الشيبسي في البيت بنفس طعم الجاهز وبنفس اللون الذهبي أيضاً والقرمشة التي تميزه، فتابعونا الآن لنوفيكم طريقة عمل الشيبسي في البيت.

طريقة عمل الشيبسي الصحي

يتميز الشيبسي بطعم رائع لا يقاوم جداً، ولا يختلف عليه الكبار والصغار ودائما يرغب الجميع في تناولها في السهرة أمام التلفاز أو تناولها مع بعض الأكلات المختلفة، وبما أن قررنا أن نقدم لكم طريقة الشيبسي في البيت سوف نستعرض عليكم كل الأطعمة المختلفة التي يتميز بها الشيبسي سواء الشطة والليمون والجبنة والكاتشب وغيرها.

بطاطس بكميات حسب الرغبة.

ملح.

ماء.

زيت للقلي.

مكونات الشيبسي في البيتطريقة التحضير:

في البداية يتم غسل البطاطس وتقشيره بالطريقة المعتاد عليها، ومن خلال المبشرة الخاصة بالشيبسي ونقوم بتشكيله.

ولتحضير الشيبسي بطعم الخل والليمون، يتم نقع شرائح الشيبسي في محلول من الملح والخل والقليل من الفلفل ألأسود ويترك عشرة دقائق كاملة، ثم يتم القلي بالطريقة التقليدية في الزيت الغزير.

لتحضير الشيبسي بالشطة والليمون، تنقع البطاطس في ملح وخل ومقدار من الشطة وعصير ليمون، ثم نصفيه بعد ترك البطاطس في المزيج ربع ساعة، ونقلي البطاطس في الزيت الغزير مع التقليب المستمر للحصول على اللون الذهبي والقرمشة المطلوبة.

ومن أجل تحضير الشيبسي بطعم الكاتشب بالطريقة التقليدية بعد تقشير البطاطس وتقطعيها بشكل الشيبسي تنقع في ماء وملح وخل، ثم نقوم بتصفية الماء ووضع 3 ملاعق كبيرة من الكاتشب على البطاطس وتترك على هذا النحو لمدة ربع ساعة، وتقلى بالطريقة العادية.

عليكِ سيدتي باختيار نوع بطاطس جيد مخصص للقلي فقط.

يجب أن يكون الزيت غزير وساخن للغاية قبل أن ننزل بالبطاطس.

عند القلي يجب أن نضع واحدة تلو الأخرى حتى لا تلتصق البطاطس ببعضها.

يمكن استخدام النكهات المختلفة الموجودة عند العطار.

ملاحظات من أجل الحصول على شيبسي كالجاهز تماماً