خلطة جبارة لتطويل الشعر وزيادة كثافته في أقل وقت ممكن، نشارك معكم اليوم وصفة طبيعية تعتبر هي الأفضل لتسريع نمو الشعر وزيادة طوله إضافة إلى علاج تساقط الشعر الحاد. لتحضير الوصفة سنحتاج إلى البصل الأحمر فهو يحفز بصيلات الشعر على النمو، كما أنه يطول ويكثف الشعر ويعالج الصلع، كما سوف نستخدم الأرز حيث أنه ينبت الفراغات الصلعاء ويزيد من كثافة الشعر، إلى جانب بذور الحلبة فهي توقف تساقط الشعر وتقوى بصيلاته، بالإضافة إلى زيت جوز الهند حيث أنه يعالج تقصف وجفاف الشعر.

خلطة جبارة لتطويل الشعر وزيادة كثافته

المقادير اللازمة لصنع تلك الخلطة في المنزل هي كالتالي:

حبة بصل حمراء صغيرة الحجم. ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض. ملعقة كبيرة من بذور الحلبة. ملعقة كبيرة من القرنفل. كوب كبير من الماء. ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ويمكنك إضافة اي زيت مناسب لشعرك.

نأخذ حبة البصل ونقوم بإزالة القشور ثم نقطعها إلى شرائح صغيرة، ثم نضع شرائح البصل في إناء مناسب مع إضافة الأرز وبذور الحلبة وأيضاً القرنفل، مع إضافة الماء ثم نضع المكونات تغلي على النار لمدة 10 دقائق، وبعد غلي المكونات جيداً نترك هذا الخليط حتى يبرد تماماً وبعد أن يبرد الخليط نقوم بتصفيته، للحصول على خلاصة المكونات ثم نضيف زيت جوز الهند ونحرك قليلاً، وبهذا نكون حصلنا على محلول فعال في علاج كل مشاكل الشعر، نحتفظ بهذا المحلول في وعاء زجاجي ونضعه في الثلاجة وهذه الكمية تكفي لاستخدامين، كما يمكنك تحضير كمية كبيرة والاحتفاظ بها في الثلاجة لمدة 15 يوماً.

زيادة طول وكثافة الشعر

لتطبيق الوصفة نضع المحلول في قنينة رذاذ مع ملاحظة أنه عند وضع المحلول في الثلاجة يجب تدفئته قبل إستخدامه، رشى شعرك جيداً بهذا المحلول مع التركيز على المناطق الصلعاء بشعرك، ثم دلكي فروة رأسك جيداً لمدة دقيقتين وبعدها لفي شعرك ببلاستيك غذائي واتركي المحلول على شعرك لمدة ساعة كاملة، ثم اغسليه بالماء والشامبو وكرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع وسيتوقف شعرك عن التساقط نهائياً من أول أسبوع، وسيكون لديك شعر طويل وكثيف ورائع حيث أن النتيجة فعالة ومدهشة جداً من أول أسبوع.