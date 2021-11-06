طريقة عمل الكبة باللحمة المفرومة بطريقة سهلة وبسيطة وبطعم لذيذ وشهي

الكبة باللحمة المفرومة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز بمذاقها الرائع وشكلها الشهي، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الكبة باللحمة المفرومة.

مكونات الكبة باللحمة المفرومة

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناتها كالتالي:

كوبين من البرغل.

ثلاث أكواب من الماء المغلي.

كوبين من الدقيق.

بصلة مبشورة.

ربع ملعقة صغيرة من كلا من بهارات اللحمة والكمون والفلفل الأسود.

كوب إلا ربع من الزيت النباتي.

مكونات الحشو

ثلاث ملاعق كبار من الزيت.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

ربع ملعقة صغيرة سبع بهارات أو بهارات مشكلة.

رشة مم كلا من القرفة والقرنفل والحبهان أو الهيل.

ملح حسب الرغبة.

بصلة مفرومة ناعم.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الكبة باللحمة المفرومة.

نقوم بجلب إناء ونضع فيه البرغل والماء ونقلبهم جيدا، ثم نترك البرغل في الماء لمدة ساعة لكي يتشرب الماء.

بعدما تمر الساعة نقلب البرغل ونضيف إليه الدقيق ونقلبهم مع بعضهم البعض جيدا.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة البصلة المبشورة وبهارات اللحمة والفلفل الأسود والكمون ونخلطهم جيدا مع بعضهم البعض.

ثم نقوم بإضافة الزيت بالتدريج ونعجن جيدا لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 7 دقائق حتى يصبح لدينا عجينة ناعمة.

بعد ذلك نقوم بتغطية العجينة بكيس بلاستك ونتركها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

بعد ذلك نقوم بوضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت واللحم المفروم والقرفة والبهارات المشكلة والقرنفل والهيل ونقلب جيدا حتى يتغير لون اللحم.

ثم نضيف البصلة المفرومة ناعم ونقلب جيدا حتى تتم تسوية اللحمة.

ثم نقوم بإضافة الملح ونقلب جيدا، ثم نرفع الحشوة من على النار، ونتركها تبرد.

بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة بعدما ترتاح لمدة ساعة.

نقوم بقطع قطعة من العجينة ونكورها ونقوم بعمل تجويف بالإصبع ونبلله بالزيت.

ثم نقوم بحشوها بحشوة اللحم المفروم، ثم نغلقها جيدا ونكورها مرة أخرى.

نكرر نفس الأمر علي جميع الكمية.

ثم نقوم بقلي الكبة في زيت غزير مسخن علي نار متوسطة ونتركها حتي تأخذ لونا ذهبيا.

ثم بعد ذلك نقوم بإخراجها من الزيت ونتركها جانبا حتي تبرد وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

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المكونات

كوب إلا ربع من الكاتشب.

ربع كوب سكر بني.

ملعقتين من العسل الأسود.

ملعقتين من الخل.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا..

ملح.

ملعقة ثوم بودرة.

شطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تتم طريقة التحضير باستخدام الخلاط وطريقة تحضيره كالتالي: