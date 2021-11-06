بكوب من الزبادي حضري قرص الخبز الهشة لكي ولأطفالك في المنزل

قرص الخبز بالزبادي الهشة من المخبوزات اللذيذة التي يمكن تحضيرها بسهولة لأطفال المدارس، وهي تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهي الزبادي والدقيق والخميرة، ايضاً تتكون من مكونات صحية وغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الطفل حيث تعطيهم الحيوية والطاقة، ويمكن حشوها بالجبن أو المربي أو أشياء آخرى، وكثير من الأمهات يردن تحضير الخبز في المنزل دون الحاجة إلى شراءه من الخارج بأسعار مرتفعة، وهناك سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع الأمهات تحضيره بسهولة في المنزل، ايضاً يمكن تحضيره على وجبة الإفطار بجانب الحليب أو الشاي، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل قرص الخبز بالزبادي بطريقة بسيطة في المنزل.

مقادير عمل قرص الخبز بالزبادي

يتكون قرص الخبز بالزبادي من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

كوب من الزبادي.

٣ أكواب من الدقيق.

رشة من الملح.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من السكر.

ربع كوب من السمن.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

نصف كوب من الماء الدافئ.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة لتحضير قرص الخبز بالزبادي الهش في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع الدقيق ثم نضيف عليها ملعقة السكر ورشة الملح ونقلبهم جيدا. ثم نقوم بإضافة الخميرة والسمنة والزيت والماء الدافئ ونقلبهم جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية. نغطى العجينة ونتركها تتخمر لمدة لا تقل عن ساعة كاملة ثم نفردها جيدا ونقطعها إلى دوائر متوسطة ثم نتركها لترتاح لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق. بعد ذلك نقوم تسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة إلى أن تسخن. بعد ذلك نرص الأقراص على صينية مدهونة بالسمن وندخلها الفرن لمدة لا تقل عن ٢٥ دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي. وبهذا نكون قد قدمنا لكم الخبز الشهي ويقدم بجانب الحليب أو الجبن أو بجانب كوب الشاي لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

مقادير عمل خبز البالون

يحتوي خبز البالون على مقادير بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٢ كوب من الحليب السائل.

5 أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

سمسم حسب الرغبة.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير خبز البالون في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع الحليب الدافئ مع والسكر والملح ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع الخميرة ثم الدقيق بشكل تدريجي ونعجنها باليد حتى نحصل على عجينة ملساء وطرية. ثم نغطيها ونتركها حتى تخمر، بعد ذلك نقطعها إلى كرات صغيرة ونأخذ كل كرة ونغمسها بالسمسم. بعد ذلك نفردها بالنشابة إلى دائرة، ثم نقوم بتقطيع العجينة على شكل مثلث حتى تنتهي كمية العجين. نحضر مقلاة بها زيت ساخن على نار متوسطة ونضع الخبز بها حتى ينتفخ مثل البالون ونقلبه حتى يأخذ اللون الذهبي. بعد ذلك نخرجه من الزيت على مناديل المطبخ حتى تمتص الزيت ونغطيها بفوطة نظيفة حتى يصبح طري. وبهذا نكون قد قدمنا الخبز المنفوخ بطريقة سهلة في المنزل وبأقل تكلفة لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الزبادي في المنزل

سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة لعمل الزبادي في البيت دون مجهود مثل الجاهز هيا نتعرف عليها وهي كالآتي:-