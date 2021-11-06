كيكة الخلاط السريعة بمكونات بسيطة وطعم رائع

تعد كيكة الخلاط السريعة من أنواع الكيك السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة، فالكيك من الحلويات المحببة للجميع لطعمه الرائع والمتميز، كما أنه من الحلويات المغذية لاحتوائه على البيض والحليب، وهما من المكونات الغنية بالفيتامينات والمعادن المهمة لجسم الإنسان مثل الكالسيوم المهم لصحة العظام والأسنان ومنع هشاشة العظام لدى الكبار، ولذلك تحرص الأمهات على إعداد الكيك وتقديمه كوجبة إفطار بجانب كوب من الشاي أو الحليب، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على خطوات عمل كيكة الخلاط السريعة بطريقة هبة أبوالخير.



يتم تحضير كيكة الخلاط السريعة بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، وهى كما يلي:-

2 كوب دقيق متعدد الاستعمالات ( 312 جرام ).

كوب ونصف سكر (300 جرام )

كوب حليب (230 جرام )

1 كوب زيت (200 جرام ).

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة فانيليا ( 8 جرام ).

ملعقة كبيرة بيكنج بودر ( 15 جرام ).

رشة ملح ( 3 جرام ).

كيكة الخلاط السريعة من أسهل الحلويات التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة كالتالي:-

في الخلاط الكهربي نضع البيض والسكر والفانيليا ونخفق جيداً على سرعة عالية لمدة دقيقتين. أثناء الخفق نضيف الزيت، الحليب ونستمر في الخفق لمدة دقيقة. نضع الخليط في طبق عميق ثم نضيف الدقيق المخلوط بالبيكنج بودر والملح،ونقلب حتى يمتزج الخليط تماماً. ثم نضع الخليط في صينية مدهونة بالسمن ومبطنة بقليل من الدقيق. ثم ندخل الصينية في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 45 دقيقة. نختبر النضج بعود خشبي وعند تمام النضج نطفئ الفرن ونترك الكيكة قليلاً لتبرد داخل الفرن. نخرج الكيك من الفرن، وبعد أن يبرد تماماً يقدم بجانب كوب من الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية.

نصائح عند عمل الكيك

الكيك من الحلويات التي قد يجد البعض صعوبة في إعداده بقوام هش ومرتفع، وهناك بعض النصائح التي تساعدنا في الحصول على كيك بقوام ومذاق مميز سنقدمها لكم فيما يلي:-