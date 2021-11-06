اعملي كريم اساس طبيعي منزلي عالي التغطية وخافي للعيوب بدون تكلفة في 5 دقائق

يعد كريم الاساس او مايطلق عليه الكثير من الفتيات اسم الفاوندشن من أساسيات المكياج التي لا نستغني عنها اي فتاة، بحيث يعتبر هو الأساس في بداية وضع المكياج وهو الذي يتم وضعه أولا، حيث يعمل كريم الاساس علي تفتيح البشرة ونشارتها علي الفور ويعمل علي توحيد لونها وإخفاء عيوب الوجه من آثار الحبوب وغيرها من العلامات الداكنة الغير مقبولة في الوجه ، حيث عند وضع كريم الاساس علي الوجه يبدو بمظهر جميل وجذاب ورائع

حيث غالبية الفتيات يقومون بشراء كريم الاساس من المحلات التجارية والمستحضرات التجميلية بأغلي الأسعار ومع مرور الوقت يعمل الضرر بالبشرة نظرا لما يحتويه من مركبات كيميائية تعمل علي تآكل البشرة وتلفها وتقشيرها وتكون سرطانات تحت الجلد مع مرور الوقت والإستخدام، والبعض الاخر يتجاهل فكرة عمل وتحضير كريم الاساس في المنزل، حيث يعد عمل كريم الاساس في المنزل أمن وصحي علي البشرة لأنه مصنوع من مواد طبيعية غير مؤذية للبشرة بل تعمل علي تغذيتها وترطيبها وإخفاء كل العيوب التي توجد في البشرة وتصبح بيضاء كالحليب ونقية ومشرقة ونضرة وناعمة، وعلي كل فتاة عمل كريم الاساس في المنزل وسوف نقدم لكي طريقة سهلة بأقل المكونات بإستخدام كلا من كريم مرطب مع بودرة الأطفال بحيث تعطي نتيجة نفس نتيجة شرائة من المحلات التجميلية.

طريقة عمل كريم الأساس

المكونات

ثلاث ملاعق كبيرة من البودرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من كريم نيفيا المرطب.

نحضر علبة فارغة صغيرة ونظيفة، ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة من البودرة، ونضيف إليه ثلاث ملاعق كبيرة من الكريم المرطب من النيفيا لأنه امن وصحي علي البشرة.

نقلب البودرة مع الكريم جيدا ونستمر في التقليب حتي نحصل علي مخلوط كريمي جيد القوام.

وعند الحصول علي مخلوط كريمي جيد القوام بذلك نتمكن من الحصول علي كريم اساس طبيعي في المنزل.

قبل وضع كريم الاساس الذي قومنا بإعداده في المنزل على البشرة، يجب تنظيف البشرة أولا وننشفها جيدا من الماء، ثم نضع كريم الاساس الطبيعي ونجد أنه يعمل علي إخفاء العيوب وتوحيد لون البشرة وإشراقتها.

طريقة تحضير كريم الأساس