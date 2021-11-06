طريقة عمل طاجن أم علي اللذيذ بمكونات بسيطة وبطريقة أكثر من سهلة

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طاجن أم علي ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما أنها مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل طاجن أم علي.مكونات طاجن أم علي
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:
- أربع شرائح من عجينة البف باستري أو الميلفي.
- ملعقتين كبار من جوز الهند.
- ملعقتين كبار من المكسرات المجروشة.
- أربع ملاعق كبار من السكر.
- كوب ونصف من الحليب. أو ٣٥٠ ملل.
- رشة الفانيليا.
- باكيت كريم شانتيه بودرة.
- ثلث كوب من الماء المثلج.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل طاجن أم علي وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بإحداث ثقوب في شرائح البف باستري وندخلها الفرن حتي تتحمر ثم نقوم بتكسيرها لقطع صغير.
- ويمكننا استخدام عجينة الميلفي الجاهزة بدلا من ذلك.
- وبعدما نقوم بتكسيرها لقطع صغيرة نقوم بوضعها في طاجن زنقلبهم مع ملعقتي جوز الهند والمكسرات.
- ثم بعد ذلك نقوم بتسخين الحليب مع السكر والفانيليا حتي يبدأ في الغليان.
- وبعدما يسخن نقوم بصبه فوق خليط جوز الهند والمكسرات والبف باستري ونترك الطاجن جانبا لمدة ربع ساعة حتى يتشرب الحليب.
- ثم نقوم بضرب الكريم شانتيه البودرة مع الماء المثلج حتي نحصل على كريم شانتيه بقوام ثقيل.
- ثم بعد مرور الربع ساعة نقوم بتغطية الطاجن بالكريم شانتيه.
- وندخل الطاجن في الفرن لمدة ثلاث دقائق تقريبا ونقوم بإشعال الفرن من الأعلي حتي يتحمر وجه الطاجن ويصبح باللون الذهبي.
- ويكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.
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طاجن أم علي ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما أنها مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل طاجن أم علي.مكونات طاجن أم علي
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:
- أربع شرائح من عجينة البف باستري أو الميلفي.
- ملعقتين كبار من جوز الهند.
- ملعقتين كبار من المكسرات المجروشة.
- أربع ملاعق كبار من السكر.
- كوب ونصف من الحليب. أو ٣٥٠ ملل.
- رشة الفانيليا.
- باكيت كريم شانتيه بودرة.
- ثلث كوب من الماء المثلج.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل طاجن أم علي وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بإحداث ثقوب في شرائح البف باستري وندخلها الفرن حتي تتحمر ثم نقوم بتكسيرها لقطع صغير.
- ويمكننا استخدام عجينة الميلفي الجاهزة بدلا من ذلك.
- وبعدما نقوم بتكسيرها لقطع صغيرة نقوم بوضعها في طاجن زنقلبهم مع ملعقتي جوز الهند والمكسرات.
- ثم بعد ذلك نقوم بتسخين الحليب مع السكر والفانيليا حتي يبدأ في الغليان.
- وبعدما يسخن نقوم بصبه فوق خليط جوز الهند والمكسرات والبف باستري ونترك الطاجن جانبا لمدة ربع ساعة حتى يتشرب الحليب.
- ثم نقوم بضرب الكريم شانتيه البودرة مع الماء المثلج حتي نحصل على كريم شانتيه بقوام ثقيل.
- ثم بعد مرور الربع ساعة نقوم بتغطية الطاجن بالكريم شانتيه.
- وندخل الطاجن في الفرن لمدة ثلاث دقائق تقريبا ونقوم بإشعال الفرن من الأعلي حتي يتحمر وجه الطاجن ويصبح باللون الذهبي.
- ويكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.
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