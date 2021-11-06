طريقة عمل طاجن أم علي اللذيذ بمكونات بسيطة وبطريقة أكثر من سهلة

طاجن أم علي ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما أنها مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل طاجن أم علي.

مكونات طاجن أم علي

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

أربع شرائح من عجينة البف باستري أو الميلفي.

ملعقتين كبار من جوز الهند.

ملعقتين كبار من المكسرات المجروشة.

أربع ملاعق كبار من السكر.

كوب ونصف من الحليب. أو ٣٥٠ ملل.

رشة الفانيليا.

باكيت كريم شانتيه بودرة.

ثلث كوب من الماء المثلج.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل طاجن أم علي وطريقة تحضيرها كالتالي: