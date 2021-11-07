فرايد تشكن مقرمش ولذيذ أحلى من المحلات جهزيه لأولادك فى البيت

يعد الفرايد تشكن من الوجبات اللذيذة والمفضلة لدى الجميع، وهو عبارة عن قطع من الدجاج يتم وضعها فى تتبيلة مخصصة لها تعطيها الطعم والنكهة الجميلة، وهو من الوجبات التى عليها إقبال كثير جداً فى المحلات فهى تعتبر من وجبات التيك واى السريعة، وذلك لطعمها اللذيذ والمقرمش الذى يعشقه الأطفال كثيراً، والعديد من الأمهات تبحث عن طريقة لعمله فى المنزل ويكون زى إللى بيشتروه جاهز مستوي من جوه ومقرمش من بره، وذلك لضمان سلامته والتأكد من نظافته وأنهم يقدمون لأفراد أسرهم وجبة صحية ومتكاملة العناصر الغذائية، وسوف اقدم لكم متابعينا الأعزاء فى هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير فرايد تشكن مقرمش ولذيذ بالتفصيل. مكونات فرايد تشكن مقرمش ولذيذ مكونات فرايد تشكن مقرمش ولذيذ يحتوي فرايد تشكن مقرمش ولذيذ على مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى كمايلي: ١/٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كيلو من الفراخ المقطع حسب الرغبة.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

١١/٢ كوب من الدقيق.

١/٢ ملعقة كبيرة من الثوم البودر.

مكعب مرقة دجاج.

١/٢ ملعقة كبيرة من البصل البودر.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

وعاء به ماء بارد وثلج. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل فرايد تشكن مقرمش ولذيذ سهلة جدا وبسيطة ومن السهل على كل ربة منزل عملها بكل سهولة وهى كمايلي: نقوم بغسل قطع الفراخ جيداً قبل استخدامها ونضعها فى مصفاة حتى تتصفي تماماً. نحضر وعاء عميق وكبير ونضع به الدقيق ونضيف عليه البهارات من الملح والفلفل وعليهم الثوم البودر والبصل البودر والبابريكا ونخلطهم مع بعض كويس. ثم نحضر قطعة الفراخ ونتبلها بنفس التوابل السابقة مع زيادة ملعقتين من الصلصة الحارة لو كنا عايزينها مشطشطة. نتركها فى الثلاجة حتى تتشرب التتبيلة وتاخذ طعم التوابل الموجودة فيها. بعد ذلك نأخذ قطع الفراخ ونضعها فى خليط الدقيق السابق ونقلبها من جميع الإتجاهات. نرفع القطع من الدقيق ونتلخص من الدقيق الزيادة ونغمسها فى الماء المثلج. بعد ذلك نضعها فى خليط الدقيق مرة أخرى ونتأكد أنها اتغلفت كويس. نكرر هذه الخطوة حتى ننتهى من كمية الفراخ كلها ونغطيها بكيس بلاستيك كويس. ثم نضعها فى الثلاجة لمدة ٣ ساعات أو ليلة كاملة. نجهز طاسة عميقة ونضع بها كمية مناسبة من الزيت بحيث تغطى قطع الفراخ. نسخن الزيت كويس ثم ننزل بقطع الفراخ بالراحة خالص وتسبب مسافة بين القطع حتى تستوي كويس. نتركها فى الزيت لمدة من ٢٥:٢٠ دقيقة مع التقليب حتى تنضج. نخرجها من الزيت ونضعها على مناديل مطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد. نضعها فى طبق التقديم وتقدم وبالف صحة وعافية. الوسوم

يعد الفرايد تشكن من الوجبات اللذيذة والمفضلة لدى الجميع، وهو عبارة عن قطع من الدجاج يتم وضعها فى تتبيلة مخصصة لها تعطيها الطعم والنكهة الجميلة، وهو من الوجبات التى عليها إقبال كثير جداً فى المحلات فهى تعتبر من وجبات التيك واى السريعة، وذلك لطعمها اللذيذ والمقرمش الذى يعشقه الأطفال كثيراً، والعديد من الأمهات تبحث عن طريقة لعمله فى المنزل ويكون زى إللى بيشتروه جاهز مستوي من جوه ومقرمش من بره، وذلك لضمان سلامته والتأكد من نظافته وأنهم يقدمون لأفراد أسرهم وجبة صحية ومتكاملة العناصر الغذائية، وسوف اقدم لكم متابعينا الأعزاء فى هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير فرايد تشكن مقرمش ولذيذ بالتفصيل. مكونات فرايد تشكن مقرمش ولذيذ مكونات فرايد تشكن مقرمش ولذيذ يحتوي فرايد تشكن مقرمش ولذيذ على مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى كمايلي: ١/٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كيلو من الفراخ المقطع حسب الرغبة.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

١١/٢ كوب من الدقيق.

١/٢ ملعقة كبيرة من الثوم البودر.

مكعب مرقة دجاج.

١/٢ ملعقة كبيرة من البصل البودر.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

وعاء به ماء بارد وثلج. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل فرايد تشكن مقرمش ولذيذ سهلة جدا وبسيطة ومن السهل على كل ربة منزل عملها بكل سهولة وهى كمايلي: نقوم بغسل قطع الفراخ جيداً قبل استخدامها ونضعها فى مصفاة حتى تتصفي تماماً. نحضر وعاء عميق وكبير ونضع به الدقيق ونضيف عليه البهارات من الملح والفلفل وعليهم الثوم البودر والبصل البودر والبابريكا ونخلطهم مع بعض كويس. ثم نحضر قطعة الفراخ ونتبلها بنفس التوابل السابقة مع زيادة ملعقتين من الصلصة الحارة لو كنا عايزينها مشطشطة. نتركها فى الثلاجة حتى تتشرب التتبيلة وتاخذ طعم التوابل الموجودة فيها. بعد ذلك نأخذ قطع الفراخ ونضعها فى خليط الدقيق السابق ونقلبها من جميع الإتجاهات. نرفع القطع من الدقيق ونتلخص من الدقيق الزيادة ونغمسها فى الماء المثلج. بعد ذلك نضعها فى خليط الدقيق مرة أخرى ونتأكد أنها اتغلفت كويس. نكرر هذه الخطوة حتى ننتهى من كمية الفراخ كلها ونغطيها بكيس بلاستيك كويس. ثم نضعها فى الثلاجة لمدة ٣ ساعات أو ليلة كاملة. نجهز طاسة عميقة ونضع بها كمية مناسبة من الزيت بحيث تغطى قطع الفراخ. نسخن الزيت كويس ثم ننزل بقطع الفراخ بالراحة خالص وتسبب مسافة بين القطع حتى تستوي كويس. نتركها فى الزيت لمدة من ٢٥:٢٠ دقيقة مع التقليب حتى تنضج. نخرجها من الزيت ونضعها على مناديل مطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد. نضعها فى طبق التقديم وتقدم وبالف صحة وعافية.

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