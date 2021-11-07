البسبوسة الذهبية بمكونات إقتصادية في البيت وأطعم من الجاهزة

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تعد البسبوسة واحدة من أشهر الحلويات الشرقية بل هي أشهرهم على الإطلاق، وتنتشر في مصر منذ العصر العثماني، ويحبها الكثير من المصريين، حيث تلقي البسبوسة إقبالاً من الكثير.
وتتميز البسبوسة برائحتها الجذابة التي يحبها كل الناس، ومذاقها الشهي اللذيذ، ويعد جوز الهند من المكونات الاساسية اللازمة لعمل البسبوسة، وتقدم البسبوسة في الكثير من المناسبات السعيدة، وتتميز البسبوسة بقيمتها الغذائية المرتفعة.
والبسبوسة من الحلويات التي يمكن ان تصنعيها في المنزل بكل سهولة، وفي وقت قصير، وسنقدم لحضراتكم في هذا المقال طريقة تحضير البسبوسة في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، وبمكونات متوافرة في كل مطبخ، تابعو موقعنا لمعرفة كل ما هو جديد.مكونات البسبوسة الدهبية بجوز الهند
- كوبان ونصف من السميد الخشن.
- كوب ونصف من الزبادي البلدي.
- نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.
- خمسة ملاعق كبيرة من الجوز الهند المبشور ناعم.
- ربع كوب من زيت الذرة.
- ملعقتان من الزبدة الطرية.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- مكسرات حسب الرغبة للتزيين.
- نحضر وعاء كبير، ثم نضع فيه كوبان من السميد الخشن المنخول.
- يضاف للسميد كوب ونصف من الزبادي، ثم يضاف السكر الأبيض.
- تقلب المكونات جيداً مع بعضها حتى يشرب السميد الزبادي تماماً، وتتجانس المكونات مع بعضها البعض.
- ضيفي الزيت تدريجياً إلى خليط السميد، ثم قلبيه جيداً.
- تضاف الزبدة بعد إذابتها وتقلب المكونات جيداً حتى تتداخل.
- يضاف خمسة ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور الناعم للخليط، وملعقة كبيرة من البيكنج باودر، ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- تقلب المكونات جيداً بواسطة اليد وتعجن المكونات حتى تتجانس، وتحصلين على عجينة متجانسة ومتماسكة.
- نحضر صينية متوسطة الحجم، ثم ندهنها بالزبدة باستخدام الفرشاة، ثم نقوم بفرد العجينه في الصينية بالتساوي.
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تعد البسبوسة واحدة من أشهر الحلويات الشرقية بل هي أشهرهم على الإطلاق، وتنتشر في مصر منذ العصر العثماني، ويحبها الكثير من المصريين، حيث تلقي البسبوسة إقبالاً من الكثير.
وتتميز البسبوسة برائحتها الجذابة التي يحبها كل الناس، ومذاقها الشهي اللذيذ، ويعد جوز الهند من المكونات الاساسية اللازمة لعمل البسبوسة، وتقدم البسبوسة في الكثير من المناسبات السعيدة، وتتميز البسبوسة بقيمتها الغذائية المرتفعة.
والبسبوسة من الحلويات التي يمكن ان تصنعيها في المنزل بكل سهولة، وفي وقت قصير، وسنقدم لحضراتكم في هذا المقال طريقة تحضير البسبوسة في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، وبمكونات متوافرة في كل مطبخ، تابعو موقعنا لمعرفة كل ما هو جديد.مكونات البسبوسة الدهبية بجوز الهند
- كوبان ونصف من السميد الخشن.
- كوب ونصف من الزبادي البلدي.
- نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.
- خمسة ملاعق كبيرة من الجوز الهند المبشور ناعم.
- ربع كوب من زيت الذرة.
- ملعقتان من الزبدة الطرية.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- مكسرات حسب الرغبة للتزيين.
- نحضر وعاء كبير، ثم نضع فيه كوبان من السميد الخشن المنخول.
- يضاف للسميد كوب ونصف من الزبادي، ثم يضاف السكر الأبيض.
- تقلب المكونات جيداً مع بعضها حتى يشرب السميد الزبادي تماماً، وتتجانس المكونات مع بعضها البعض.
- ضيفي الزيت تدريجياً إلى خليط السميد، ثم قلبيه جيداً.
- تضاف الزبدة بعد إذابتها وتقلب المكونات جيداً حتى تتداخل.
- يضاف خمسة ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور الناعم للخليط، وملعقة كبيرة من البيكنج باودر، ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- تقلب المكونات جيداً بواسطة اليد وتعجن المكونات حتى تتجانس، وتحصلين على عجينة متجانسة ومتماسكة.
- نحضر صينية متوسطة الحجم، ثم ندهنها بالزبدة باستخدام الفرشاة، ثم نقوم بفرد العجينه في الصينية بالتساوي.
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