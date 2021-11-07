اصنعي بنفسك كريم شعر منزلي لتنعيم الشعر الخشن والمجعد وجعله زي الحرير في 10 دقائق

تعتبر كريمات الشعر من أكثر مستحضرات التجميل استخداما لأنها تسهل تشميط الشعر بعد الاستحمام وتجعله رطب ومفرود، ولكنها قد تسبب أضرار بالغة للشعر على المدي البعيد مثل التقصف والهيشان والجفاف لأنها تحتوي على مواد كيميائية تضر بصحة الشعر، والآن يمكنك عمل كريم شعر في المنزل بمكونات طبيعية يمنح شعرك القوة والنعومة واللمعان. طريقة صنع كريم شعر منزلي كريم بزبدة الشيا: طريقة صنع كريم شعر منزلي المكونات: 2 ملعقة من زبدة الشيا.

نصف ملعقة من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة من زيت الزيتون.

ثلاثة أرباع ملعقة من زيت الجوجوبا.

20 قطرة من أي زيت عطري.

2 نقطة من فيتامين e.

نصف ملعقة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر وعاء خاص بالميكروويف ونضع به زبدة الشيا مع زيت جوز الهند ونضع المزيج لمدة ثواني حتى يذوب داخل الميكروويف.

نضع باقي المكونات على خليط زبدة الشيا وزيت جوز الهند ونقلب جيدا حتى تمتزج المكونات ثم يحفظ في عبوة معقمة ومحكمة الغلق.

يحفظ الكريم في الثلاجة طوال الليل وفي الصباح يغسل الشعر جيدا ونترك الكريم بدرجة حرارة الغرفة وندهن الشعر وهو مندي.

ثم يمشط يمكنك وضع هذا الكريم بعد غسل الشعر فهو كريم منزلي من صنع يدك وبمكونات مفيدة ومغذية للشعر. كريم الشعر بزيت المشمش كريم الشعر بزيت المشمش المكونات: بياض 2 بيضة.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

10 نقاط أي نوع زيت عطري مفضل لديك.

ملعقة كبيرة من زيت المشمش.

ملعقة من زيت حبة البركة.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من زيت الأفوكادو.

ملعقة من زيت الخروع. طريقة التحضير والاستخدام: في الخلاط الكهربائي نضع البيض مع الخل وعصير الليمون وخفق المكونات حتى تتجانس ثم نضيف جميع المكونات السابقة ونخفق لمدة دقيقتين.

يحفظ المزيج في برطمان أو عبوة نظيفة ونحفظه في الثلاجة لحين الاستخدام بعد غسل الشعر جيدا بالماء والصابون ادهني شعرك بهذا الكريم.

ثم يمشط واتركيه على شعرك بدون قلق أو خوف من رائحة البيض هذا الكريم مغذي للشعر ويقوم بتقوية بصيلاته ويجعله ناعم مثل الحرير. الوسوم

تعتبر كريمات الشعر من أكثر مستحضرات التجميل استخداما لأنها تسهل تشميط الشعر بعد الاستحمام وتجعله رطب ومفرود، ولكنها قد تسبب أضرار بالغة للشعر على المدي البعيد مثل التقصف والهيشان والجفاف لأنها تحتوي على مواد كيميائية تضر بصحة الشعر، والآن يمكنك عمل كريم شعر في المنزل بمكونات طبيعية يمنح شعرك القوة والنعومة واللمعان. طريقة صنع كريم شعر منزلي كريم بزبدة الشيا: طريقة صنع كريم شعر منزلي المكونات: 2 ملعقة من زبدة الشيا.

نصف ملعقة من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة من زيت الزيتون.

ثلاثة أرباع ملعقة من زيت الجوجوبا.

20 قطرة من أي زيت عطري.

2 نقطة من فيتامين e.

نصف ملعقة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر وعاء خاص بالميكروويف ونضع به زبدة الشيا مع زيت جوز الهند ونضع المزيج لمدة ثواني حتى يذوب داخل الميكروويف.

نضع باقي المكونات على خليط زبدة الشيا وزيت جوز الهند ونقلب جيدا حتى تمتزج المكونات ثم يحفظ في عبوة معقمة ومحكمة الغلق.

يحفظ الكريم في الثلاجة طوال الليل وفي الصباح يغسل الشعر جيدا ونترك الكريم بدرجة حرارة الغرفة وندهن الشعر وهو مندي.

ثم يمشط يمكنك وضع هذا الكريم بعد غسل الشعر فهو كريم منزلي من صنع يدك وبمكونات مفيدة ومغذية للشعر. كريم الشعر بزيت المشمش كريم الشعر بزيت المشمش المكونات: بياض 2 بيضة.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

10 نقاط أي نوع زيت عطري مفضل لديك.

ملعقة كبيرة من زيت المشمش.

ملعقة من زيت حبة البركة.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من زيت الأفوكادو.

ملعقة من زيت الخروع. طريقة التحضير والاستخدام: في الخلاط الكهربائي نضع البيض مع الخل وعصير الليمون وخفق المكونات حتى تتجانس ثم نضيف جميع المكونات السابقة ونخفق لمدة دقيقتين.

يحفظ المزيج في برطمان أو عبوة نظيفة ونحفظه في الثلاجة لحين الاستخدام بعد غسل الشعر جيدا بالماء والصابون ادهني شعرك بهذا الكريم.

ثم يمشط واتركيه على شعرك بدون قلق أو خوف من رائحة البيض هذا الكريم مغذي للشعر ويقوم بتقوية بصيلاته ويجعله ناعم مثل الحرير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصنعي بنفسك كريم شعر منزلي لتنعيم الشعر الخشن والمجعد وجعله زي الحرير في 10 دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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