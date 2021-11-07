سر نجاح صوابع التمر طريقة عمل أصابع التمر بالسمسم بمقادير مظبوطة وطعم مقرمش وهش

في الآونة الأخيرة انتشرت في المحلات أصابع التمر بالسمسم وهي عبارة عن مخبوزات مقرمشة وهشة من الداخل ويحبها الكبار والأطفال، كما أنها مغذية لأنها تحتوي على عناصر غذائية كثيرة مثل السكريات والأملاح المعدنية الي تمد الجسم بالطاقة ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل أصابع التمر بالسمسم فتابعونا. طريقة عمل أصابع التمر بالسمسم طريقة عمل أصابع التمر بالسمسم المكونات: 3 كوب دقيق.

نصف كوب حليب بودرة.

نصف كوب سكر بودرة.

نصف كوب زيت.

نصف كوب زبدة.

نصف كوب ماء دافئ.

ملعقة كبيرة خميرة.

عجينة تمر.

ملعقة كبيرة حبهان مطحون.

ملعقة صغيرة قرفة.

2 ملعقة كبيرة ماء ورد.

ربع كوب زبدة مذابة.

سمسم للوجه. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع به ملعقة من السكر مع الخميرة وربع كوب من الماء الدافئ ونقلب حتى تذوب المكونات ثم نتركها جانبا حتى تتفاعل. في العجان نضع الدقيق المنخول مع السكر والحليب البودرة ثم نقلب ويضاف الزيت والماء تدريجيا للحصول على عجينة متماسكة. ثم تغطي بكيس بلاستيكي وفوطة جافة ونتركها لمدة ساعة حتى ترتاح بعد ذلك نحضر عجينة التمر عن طريق وضع التمر في وعاء. ونضيف عليه الحبهان والقرفة مع الزبدة وماء الورد ونقلب حتى تمتزج المكونات نحضر صينية وتبطن جيدا بورق الزبدة. نسخن الفرن على درجة حرارة 160 ثم نقطع العجينة إلى كرات متساوية ونأخذ كل قطعة ونفردها ثم تحشي بالتمر. وتلف على شكل اسطواني وتقطع إلى أجزاء صغيرة وتوضع في السمسم ثم ترص ندخل الصينية إلى الفرن. ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي الفاتح ثم توضع في أطباق التقديم وتقدم مع كوب من الشاي وبالهنا والشفا. اصابع التمر المقرمشة اصابع التمر المقرمشة المكونات: 4 أكواب دقيق.

كوب زيت.

كوب سكر.

2 بيضة.

مستكه.

فانيليا.

كوب حليب.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

جوز هند.

سمسم.

فستق للتزيين. طريقة التحضير: نضع البيض مع السكر والمستكه والفانيليا ونخفق المكونات جيدا باستخدام المضرب الكهربائي ثم يضاف الزيت والحليب. نستمر في خفق المكونات ثم يوضع الدقيق المنخول مع البيكنج بودر ونعجن للحصول على عجينة ناعمة ومتماسكة. نشكل العجين على شكل أصابع ومن الممكن حشوها بالتمر ونرش الوجه بالسمسم وعندما تخرج من الفرن نضع رشة من جوز الهند عليها وبالهنا والشفا. الوسوم

في الآونة الأخيرة انتشرت في المحلات أصابع التمر بالسمسم وهي عبارة عن مخبوزات مقرمشة وهشة من الداخل ويحبها الكبار والأطفال، كما أنها مغذية لأنها تحتوي على عناصر غذائية كثيرة مثل السكريات والأملاح المعدنية الي تمد الجسم بالطاقة ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل أصابع التمر بالسمسم فتابعونا. طريقة عمل أصابع التمر بالسمسم طريقة عمل أصابع التمر بالسمسم المكونات: 3 كوب دقيق.

نصف كوب حليب بودرة.

نصف كوب سكر بودرة.

نصف كوب زيت.

نصف كوب زبدة.

نصف كوب ماء دافئ.

ملعقة كبيرة خميرة.

عجينة تمر.

ملعقة كبيرة حبهان مطحون.

ملعقة صغيرة قرفة.

2 ملعقة كبيرة ماء ورد.

ربع كوب زبدة مذابة.

سمسم للوجه. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع به ملعقة من السكر مع الخميرة وربع كوب من الماء الدافئ ونقلب حتى تذوب المكونات ثم نتركها جانبا حتى تتفاعل. في العجان نضع الدقيق المنخول مع السكر والحليب البودرة ثم نقلب ويضاف الزيت والماء تدريجيا للحصول على عجينة متماسكة. ثم تغطي بكيس بلاستيكي وفوطة جافة ونتركها لمدة ساعة حتى ترتاح بعد ذلك نحضر عجينة التمر عن طريق وضع التمر في وعاء. ونضيف عليه الحبهان والقرفة مع الزبدة وماء الورد ونقلب حتى تمتزج المكونات نحضر صينية وتبطن جيدا بورق الزبدة. نسخن الفرن على درجة حرارة 160 ثم نقطع العجينة إلى كرات متساوية ونأخذ كل قطعة ونفردها ثم تحشي بالتمر. وتلف على شكل اسطواني وتقطع إلى أجزاء صغيرة وتوضع في السمسم ثم ترص ندخل الصينية إلى الفرن. ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي الفاتح ثم توضع في أطباق التقديم وتقدم مع كوب من الشاي وبالهنا والشفا. اصابع التمر المقرمشة اصابع التمر المقرمشة المكونات: 4 أكواب دقيق.

كوب زيت.

كوب سكر.

2 بيضة.

مستكه.

فانيليا.

كوب حليب.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

جوز هند.

سمسم.

فستق للتزيين. طريقة التحضير: نضع البيض مع السكر والمستكه والفانيليا ونخفق المكونات جيدا باستخدام المضرب الكهربائي ثم يضاف الزيت والحليب. نستمر في خفق المكونات ثم يوضع الدقيق المنخول مع البيكنج بودر ونعجن للحصول على عجينة ناعمة ومتماسكة. نشكل العجين على شكل أصابع ومن الممكن حشوها بالتمر ونرش الوجه بالسمسم وعندما تخرج من الفرن نضع رشة من جوز الهند عليها وبالهنا والشفا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر نجاح صوابع التمر طريقة عمل أصابع التمر بالسمسم بمقادير مظبوطة وطعم مقرمش وهش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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