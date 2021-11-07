بقوام مظبوط وطعم لذيذ طريقة عمل الثومية السورية على أصولها زي أشهر المطاعم

اشتهرت الوجبات السريعة في حياتنا بشكل كبير جدًا وأصبحت جزء من حياتنا، واشتهرت جميع مكوناتها من سلطات، وصوصات مختلفة لم نكن نعلمها من قبل وخاصتًا الوجبات السورية التي بدأت في الاونه الأخيرة تنتشر في العديد من البلاد المختلفة، ومن أهم الصلصات المتواجدة بداخل جميع هذه الأكلات، التي احبها الناس بشكل كبير جدًا هي الثومية اللذيذة الذي تقدم مع جميع الاكلات وتساعد في فتح الشهية، وإعطائها طعم مميز للأكل، واليوم سوف نتعرف على طريقة تجهيز الثومية فى المنزل بخطوات بسيطة. طريقة عمل الثومية فى المنزل بخطوات بسيطة طريقة عمل الثومية فى المنزل بخطوات بسيطة المكونات ربع كوب من النشا.

كوب كبير من المياه.

خمس فصوص من الثوم المهروس الناعم.

خمس ملاعق من الزيت النباتي.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون الطبيعي المركز.

رشة من الملح. طريقة عمل الثومية : احضري إناء غويط مناسب الحجم للكمية الموجودة.

أضيفي بها المياه، وأضيفي بها النشا.

اخلطي المكونات جيدًا، وقلبي حتى تذوب النشا في الماء.

ارفعي الوعاء على النار ولكن لابد أن تكون النار منخفضة.

استمري في التقليب وذلك حتى تنضج النشا وتصبح أكثر كثافة، استمري حتى تحصلي على القوام المطلوب.

بعد ذلك اغلقي النار على الخليط واتركيه حتى يبرد تمامًا.

قومي بهرس الثوم جيدًا ثم اخلطي على خليط النشا مع الماء.

ليس ذلك فقط قومي بوضع رشة الملح أيضًا.

احضري الخلاط الكهربائي، أضيفي بداخله كلاً من خليط النشا الممزوج باليوم والملح.

اخلطي المكونات في الخلاط مرة أخرى

أضيفي اليهم عصير الليمون الطبيعي مع الاستمرار في الخلط.

أضيفي الان الزيت ولكن بشكل تدريجي، أثناء الخلط أيضًا.

الان اصبح لديك الثومية بالشكل النهائي.

اخرجيها من الخلاط.

ثم قومي بوضعها في برطمان أو زجاجة مناسبة.

وادخليها في الثلاجة لحين وقت الاستخدام. طريقة عمل الثومية السوري الأصلية طريقة عمل الثومية السوري الأصلية المكونات خمس فصوص من الثوم كبيرة الحجم.

رشة ملح حسب الرغبة.

ربع كوب عصير ليمون.

كوب من زيت الزيتون.

نصف كوب من زيت الذرة. طريقة عمل الثومية السوري قومي بتقشير الثوم، وفرمه جيدًا.

احضري الخلاط الكهربائي.

أضيفي به الثوم والملح وعصير الليمون.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

أضيفي الزيت بعد ذلك الزيتون، ثم زيت الذرة.

استمري في الخلط حتى يصبح القوام أكثر كثافة.

الآن يمكن تقديمه مع الاكلات المختلفة. الوسوم

اشتهرت الوجبات السريعة في حياتنا بشكل كبير جدًا وأصبحت جزء من حياتنا، واشتهرت جميع مكوناتها من سلطات، وصوصات مختلفة لم نكن نعلمها من قبل وخاصتًا الوجبات السورية التي بدأت في الاونه الأخيرة تنتشر في العديد من البلاد المختلفة، ومن أهم الصلصات المتواجدة بداخل جميع هذه الأكلات، التي احبها الناس بشكل كبير جدًا هي الثومية اللذيذة الذي تقدم مع جميع الاكلات وتساعد في فتح الشهية، وإعطائها طعم مميز للأكل، واليوم سوف نتعرف على طريقة تجهيز الثومية فى المنزل بخطوات بسيطة. طريقة عمل الثومية فى المنزل بخطوات بسيطة طريقة عمل الثومية فى المنزل بخطوات بسيطة المكونات ربع كوب من النشا.

كوب كبير من المياه.

خمس فصوص من الثوم المهروس الناعم.

خمس ملاعق من الزيت النباتي.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون الطبيعي المركز.

رشة من الملح. طريقة عمل الثومية : احضري إناء غويط مناسب الحجم للكمية الموجودة.

أضيفي بها المياه، وأضيفي بها النشا.

اخلطي المكونات جيدًا، وقلبي حتى تذوب النشا في الماء.

ارفعي الوعاء على النار ولكن لابد أن تكون النار منخفضة.

استمري في التقليب وذلك حتى تنضج النشا وتصبح أكثر كثافة، استمري حتى تحصلي على القوام المطلوب.

بعد ذلك اغلقي النار على الخليط واتركيه حتى يبرد تمامًا.

قومي بهرس الثوم جيدًا ثم اخلطي على خليط النشا مع الماء.

ليس ذلك فقط قومي بوضع رشة الملح أيضًا.

احضري الخلاط الكهربائي، أضيفي بداخله كلاً من خليط النشا الممزوج باليوم والملح.

اخلطي المكونات في الخلاط مرة أخرى

أضيفي اليهم عصير الليمون الطبيعي مع الاستمرار في الخلط.

أضيفي الان الزيت ولكن بشكل تدريجي، أثناء الخلط أيضًا.

الان اصبح لديك الثومية بالشكل النهائي.

اخرجيها من الخلاط.

ثم قومي بوضعها في برطمان أو زجاجة مناسبة.

وادخليها في الثلاجة لحين وقت الاستخدام. طريقة عمل الثومية السوري الأصلية طريقة عمل الثومية السوري الأصلية المكونات خمس فصوص من الثوم كبيرة الحجم.

رشة ملح حسب الرغبة.

ربع كوب عصير ليمون.

كوب من زيت الزيتون.

نصف كوب من زيت الذرة. طريقة عمل الثومية السوري قومي بتقشير الثوم، وفرمه جيدًا.

احضري الخلاط الكهربائي.

أضيفي به الثوم والملح وعصير الليمون.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

أضيفي الزيت بعد ذلك الزيتون، ثم زيت الذرة.

استمري في الخلط حتى يصبح القوام أكثر كثافة.

الآن يمكن تقديمه مع الاكلات المختلفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بقوام مظبوط وطعم لذيذ طريقة عمل الثومية السورية على أصولها زي أشهر المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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