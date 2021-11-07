حلو بزيادة… السويسرول القطني الهش بأسهل طريقة وبمكونات بسيطة بطعم روعه

حلو بزيادة… السويسرول القطني الهش بأسهل طريقة بأسهل طريقة من خلال عدد من المكونات البسيطة، و تندرج كيكة السويسرول تحت قائمة الكيكات الاسفنجية، والتي يكون لها طريقة معينة في التحضير، حيث يتم اتباع تكتيك معين يشبه تكنيك التورتات، وعلى هذا يكسل الكثير من ربات البيوت صنع هذه الكيكة، ولكنها تعتبر من أحسن وأشهى الكيكات، كما أنها تصلح لأن تكون فطار للأولاد في المدرسة، أو قطع من الحلوى مع كوب من القهوة في الصباح الباكر، كما يمكن التحكم في الطعم الخاص بها من خلال الكثير من الطرق. السويسرول القطني الهش بأسهل طريقة السويسرول القطني الهش بأسهل طريقة في البداية، هناك بعض المكونات التي يجب تحضيرها عند الشروع في عمل السويسرول، حيث تتكون مقادير هذه الوصفة من: 5 بياض بيض.

5 صفار بيض.

كوب من السكر مقسم إلى نصفين متساويين.

كوب من الدقيق ( يمكن استبدال نصف الكمية ببودرة الكاكاو في حالة كنتي تريدين كيكة سويسرول بالشوكولاتة)

رشة من الملح.

ملعقة من الفانيليا.

كوب من كريمة الخفق.

مربي من الفراولة، أو صوص شوكولاتة على حسب الرغبة. كيف يتم تحضير السويسرول هناك بعض الخطوات التي يجب أن يتم اتباعها، وذلك حتى يتم تحضير طريقة عمل السويسرول ، تتمثل في كل من:

، تتمثل في كل من: في وعاء كبير، يتم خفق كل من صفار البيض مع نصف كمية السكر، ويتم ضربهم من خلال مضرب البيض حتى يتم الحصول على قوام كريمي.

ومن جانب آخر، يتم خفق بياض البيض، مع رشة من الملح، ويتم الضرب بمضرب الكهرباء، وذلك حتى يتضاعف الحجم ويكون عالي وهش.

بعد ذلك، يتم إضافة كمية بياض البيض المخفوق، على صفار البيض المخفوق بالتدريج.

يتم التقليل في اتجاه واحد، وذلك حتى لا يتم تفريغ الهواء في الكيك.

في النهاية، يتم إضافة الدقيق، ثم يتم مزجه مع الخليط بنفس الطريقة، ويتم التأكد من تجانس كافة مكونات الكيك.

يتم دهن صينية بالزبدة، ويوضع الكيك لمدة 10 دقائق في الفرن.

بعد ذلك، يتم وضع المربى مع كريمة الخفق على الكيك، ويتم لفها وتركها في الثلاجة حتى تبرد وتقطع بعد ذلك إلى حلقات. الوسوم

حلو بزيادة… السويسرول القطني الهش بأسهل طريقة بأسهل طريقة من خلال عدد من المكونات البسيطة، و تندرج كيكة السويسرول تحت قائمة الكيكات الاسفنجية، والتي يكون لها طريقة معينة في التحضير، حيث يتم اتباع تكتيك معين يشبه تكنيك التورتات، وعلى هذا يكسل الكثير من ربات البيوت صنع هذه الكيكة، ولكنها تعتبر من أحسن وأشهى الكيكات، كما أنها تصلح لأن تكون فطار للأولاد في المدرسة، أو قطع من الحلوى مع كوب من القهوة في الصباح الباكر، كما يمكن التحكم في الطعم الخاص بها من خلال الكثير من الطرق. السويسرول القطني الهش بأسهل طريقة السويسرول القطني الهش بأسهل طريقة في البداية، هناك بعض المكونات التي يجب تحضيرها عند الشروع في عمل السويسرول، حيث تتكون مقادير هذه الوصفة من: 5 بياض بيض.

5 صفار بيض.

كوب من السكر مقسم إلى نصفين متساويين.

كوب من الدقيق ( يمكن استبدال نصف الكمية ببودرة الكاكاو في حالة كنتي تريدين كيكة سويسرول بالشوكولاتة)

رشة من الملح.

ملعقة من الفانيليا.

كوب من كريمة الخفق.

مربي من الفراولة، أو صوص شوكولاتة على حسب الرغبة. كيف يتم تحضير السويسرول هناك بعض الخطوات التي يجب أن يتم اتباعها، وذلك حتى يتم تحضير طريقة عمل السويسرول ، تتمثل في كل من:

، تتمثل في كل من: في وعاء كبير، يتم خفق كل من صفار البيض مع نصف كمية السكر، ويتم ضربهم من خلال مضرب البيض حتى يتم الحصول على قوام كريمي.

ومن جانب آخر، يتم خفق بياض البيض، مع رشة من الملح، ويتم الضرب بمضرب الكهرباء، وذلك حتى يتضاعف الحجم ويكون عالي وهش.

بعد ذلك، يتم إضافة كمية بياض البيض المخفوق، على صفار البيض المخفوق بالتدريج.

يتم التقليل في اتجاه واحد، وذلك حتى لا يتم تفريغ الهواء في الكيك.

في النهاية، يتم إضافة الدقيق، ثم يتم مزجه مع الخليط بنفس الطريقة، ويتم التأكد من تجانس كافة مكونات الكيك.

يتم دهن صينية بالزبدة، ويوضع الكيك لمدة 10 دقائق في الفرن.

بعد ذلك، يتم وضع المربى مع كريمة الخفق على الكيك، ويتم لفها وتركها في الثلاجة حتى تبرد وتقطع بعد ذلك إلى حلقات.

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