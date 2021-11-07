لن تحتاجي لوضع المكياج سحر مفعول كريم الخميرة والبنجر لتوريد الخدود والشفايف طبيعياً

حلم كل أمرأة هي الحصول على وجه جميل بكل مافيه، والخدود والشفايف الوردية من أهم علامات الجمال في الوجه، والتي تسعى كل امرأه في تحقيقها، ولذلك يتم استخدام مستحضرات التجميل بمختلف انواعها، ولكن من الافضل استخدام الوصفات الطبيعية التي قد تعطي أفضل نتائج في توريد الخدود والشفايف وسوف نتعرف على طريقة عمل كريم البنجر والخميرة الذي يساعد في توريد الخدود والشفايف بفاعليه أكيدة وسريعة.

تحتاج كل إمرأة ام تجد بشرتها دائمًا مميزة، وأن تتميز بوجه جميل مشرق مليء بالحيوية، ومن أهم علامات الجمال هي الخدود والشفايف الوردية الجميلة، ولذلك قد اتينا لكل امرأة بوصفة جديدة قد تمنح وجهك اللون الوردي المميز، بلأضافة إلى بعض الفوائد الأخرى التي يظهر على الوجه بمجرد الاستخدام وهو خليط الخميرة مع البنجر الطبيعي وسوف نتعرف عليه الآن.

طريقة عمل كريم الخميرة والبنجر لتوريد الخدود والشفايف

الخميرة والبنجر من المواد الطبيعية متعددة الفوائد التي تساعد في منح الخدود والشفايف اللون الوردي الرائع بدون اي أضرار، بلأضافة إلى منحهم الترطيب والنعومة والتغذية المطلوبة وطريقة تحضيرة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

المكونات

نصف كوب من عصير البنجر الطبيعي المركز.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الطبيعي.

قطرات من فيتامين e.

ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير

في البداية قومي بوضع الفازلين في طبق معدني.

ضعي الطبق في اليكرويف، ثم أضيفي إليه زيت جوز الهند.

اتركيه حتى تذوب هذه المكونات مع بعض جيدًا وحتى يمكن أن تتجانس بكل سهولة.

بعد الانتهاء اتركي المكونات حتى تبرد أضيفي الان إليها باقي المكونات.

اخلطي المكونات مع بعض حتى يتم التجانس.

او يفضل وضع كل المكونات في الخلاط حتى تصبح كريمية القوام بشكل أفضل

ضعي المكونات الان في علبة محكمة الغلق، ضعيها في الثلاجة حتى تتماسك.

والان يمكن استخدامها، ولكن لابد من تنظيف البشرة جيدًا حتى تخلو من اي أتربة أو شوائب.

وزعي الكريم على الوجه وقومي بتدليكه جيدًا.

استخدمي هذا الكريم بشكل مستمر يوميًا صباحًا ومساءًا قبل النوم.

هكذا يمكن الوصول إلى خدود وشفايف وردية في اسرع وقت.

فوائد كريم الخميرة والبنجر للوجه

بالإضافة لما تحصلي عليه من خدود وشفايف وردية، إلا أنه يساعد هذا الكريم أيضًا في الحصول علي العديد من المميزات الأخرى وهي كلأتي: