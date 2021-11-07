بدون ما يسود طريقة سحرية لتخزين البطاطس في الفريزر وإخراجها طازجة ولو بعد سنة

تعتبر البطاطس من أكثر الخضروات المنتشرة في جميع أنحاء العالم وهي مفيدة لصحة الانسان لأنها تحتوي على النشا والبروتين والفيتامينات، ويمكن تحضيرها بعدة طرق مختلفة سواء كانت مقلية أو مسلوقة أو مشوية ولكن الأطفال والكبار يفضلون البطاطس المقلية المقرمشة ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة تخزين البطاطس في الفريزر فتابعونا. طريقة تخزين البطاطس في الفريزر في البداية يجب أن نقوم باختيار حبات بطاطس كبيرة في الحجم وتكون جيدة وصلبة ثم تقشر ونغسلها جيدا تحت الماء الجاري للتخلص من الشوائب. بعد ذلك تقطع البطاطس على شكل أصابع طولية ثم نقوم بتسخين كمية مناسبة من الزيت ونقلي البطاطس حتى يصبح لونها ذهبي فاتح. نرفعها من النار ونتركها حتى ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد واحرصي على تركها حتى تبرد تماما في الهواء الطلق. ثم توضع في أكياس الثلاجة ونفرغ الهواء منها وتحفظ في الفريزر لحين الاستخدام وعندما تخرج يجب عدم تركها حتى يذوب الثلج منها. نقوم بتسخين مقلاة على النار بها زيت ثم تقلي البطاطس وهي مثلجة لكي تصبح هشة من الداخل ومقرمشة من الخارج مثل الجاهزة. طريقة تخزين البطاطس بدون قلي نقوم بتقشير البطاطس ثم تقطع على حسب الرغبة ونضع وعاء به كمية مناسبة من الماء على النار.

نتركه حتى الغليان ثم نضيف ربع كوب من الخل ونضيف البطاطس ونتركها لمدة 5 دقائق.

ثم ترفع من النار وتوضع في وعاء به ماء مثلج لكي تتوقف عن عملية الطهي.

نتركها في مصفاة حتى تبرد تماما ثم تحفظ في أكياس الثلاجة ونضعها في الفريزر لحين الاستخدام. طريقة تخزين البطاطس بقشرها نقوم بتنظيف البطاطس جيدا تحت الماء الجاري للتخلص من الشوائب العالقة بها ثم تسلق في ماء مغلي لمدة دقيقة. نرفعها من الماء ونتركها في الهواء الطلق حتى تجف تماما ثم تحفظ في وعاء بلاستيكي محكم الغلق ونضعها داخل الثلاجة. يمكنك حفظ البطاطس بهذه الطريقة لمدة 4 أيام بدون أي تغيير في لونها أو مذاقها بعد ذلك يمكنك طبخ البطاطس أو عملها مسلوقة أو فريسكاس على حسب الرغبة. طريقة تخزين البطاطس في الفريزرطريقة تخزين البطاطس بدون قليطريقة تخزين البطاطس بقشرها الوسوم

تعتبر البطاطس من أكثر الخضروات المنتشرة في جميع أنحاء العالم وهي مفيدة لصحة الانسان لأنها تحتوي على النشا والبروتين والفيتامينات، ويمكن تحضيرها بعدة طرق مختلفة سواء كانت مقلية أو مسلوقة أو مشوية ولكن الأطفال والكبار يفضلون البطاطس المقلية المقرمشة ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة تخزين البطاطس في الفريزر فتابعونا. طريقة تخزين البطاطس في الفريزر في البداية يجب أن نقوم باختيار حبات بطاطس كبيرة في الحجم وتكون جيدة وصلبة ثم تقشر ونغسلها جيدا تحت الماء الجاري للتخلص من الشوائب. بعد ذلك تقطع البطاطس على شكل أصابع طولية ثم نقوم بتسخين كمية مناسبة من الزيت ونقلي البطاطس حتى يصبح لونها ذهبي فاتح. نرفعها من النار ونتركها حتى ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد واحرصي على تركها حتى تبرد تماما في الهواء الطلق. ثم توضع في أكياس الثلاجة ونفرغ الهواء منها وتحفظ في الفريزر لحين الاستخدام وعندما تخرج يجب عدم تركها حتى يذوب الثلج منها. نقوم بتسخين مقلاة على النار بها زيت ثم تقلي البطاطس وهي مثلجة لكي تصبح هشة من الداخل ومقرمشة من الخارج مثل الجاهزة. طريقة تخزين البطاطس بدون قلي نقوم بتقشير البطاطس ثم تقطع على حسب الرغبة ونضع وعاء به كمية مناسبة من الماء على النار.

نتركه حتى الغليان ثم نضيف ربع كوب من الخل ونضيف البطاطس ونتركها لمدة 5 دقائق.

ثم ترفع من النار وتوضع في وعاء به ماء مثلج لكي تتوقف عن عملية الطهي.

نتركها في مصفاة حتى تبرد تماما ثم تحفظ في أكياس الثلاجة ونضعها في الفريزر لحين الاستخدام. طريقة تخزين البطاطس بقشرها نقوم بتنظيف البطاطس جيدا تحت الماء الجاري للتخلص من الشوائب العالقة بها ثم تسلق في ماء مغلي لمدة دقيقة. نرفعها من الماء ونتركها في الهواء الطلق حتى تجف تماما ثم تحفظ في وعاء بلاستيكي محكم الغلق ونضعها داخل الثلاجة. يمكنك حفظ البطاطس بهذه الطريقة لمدة 4 أيام بدون أي تغيير في لونها أو مذاقها بعد ذلك يمكنك طبخ البطاطس أو عملها مسلوقة أو فريسكاس على حسب الرغبة. طريقة تخزين البطاطس في الفريزرطريقة تخزين البطاطس بدون قليطريقة تخزين البطاطس بقشرها

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون ما يسود طريقة سحرية لتخزين البطاطس في الفريزر وإخراجها طازجة ولو بعد سنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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