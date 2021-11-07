بملعقة شاي اسود تخلصي من شيب الشعر المبكر نهائياً بدون صبغات مضرة استعيدي شبابك تاني

يعتبر الشيب علامة من علامات الشيخوخة ولكن في بعض الأوقات يظهر الشعر الأبيض في سن العشرين والسبب في ذلك هو نقص مادة الميلانين، ويلجأ الكثير من الناس إلى صبغ الشعر للتخلص من الشيب ولكن هذه الطريقة تضر بصحة الشعر وتجعله تالف مع الاستمرار عليها ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم علاج الشيب بالشاي فتابعونا.

الشاي والملح:

علاج الشيب بالشاي

نقوم بغلي 2 ملعقة من الشاي الأسود في كوب من الماء ثم نضيف ملعقة صغيرة من الملح ونترك المزيج حتى يبرد تماما ثم يوضع على الشعر ونتركه لمدة 20 دقيقة ويغسل بالماء البارد بدون شامبو أو بلسم.

الشاي الأسود يساعد في الحصول على لون شعر غامق ويجعله ناعم ولامع ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للتخلص من الشيب.

أوراق الشاي والماء:

في وعاء نضع كوب من الماء مع كمية مناسبة من أوراق الشاي ونتركه على النار حتى الغليان ثم يرفع ويوضع جانبا لكي يبرد وبعد ذلك نضيف المزيج على الشعر ونتركه لمدة ساعة ثم يغسل بالماء فقط تكرر هذه الوصفة مرة كل أسبوعين للتخلص من الشيب.

الشاي الأخضر والعسل:

ننقع 2 كيس من الشاي الأخضر في 3 أكواب من الماء الفاتر ثم نضيف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند مع ملعقة من العسل ونقلب المكونات حتى تتجانس.

يوضع المزيج على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف ثم يترك لمدة 30 دقيقة ونغسل الشعر بالطريقة المعتادة وسوف تندهشي من النتيجة.

يقلل من تساقط الشعر ويقلل من الشعور بالإجهاد إذا تم تناول كوب واحد منه يوميا لأنه يقوم بتفكيك مركبات الأوكسجين الفعالة.

يعزز من نمو الشعر لأنه يحتوي على فيتامينات وعناصر هامة مفيدة لصحة الشعر ويساعد أيضا في التخلص من الشيب.

غسل الشعر بالشاي بدلا من الشامبو يمنح الشعر اللمعان والحيوية والنعومة لأنه يحتوي على مضادات أكسدة طبيعية تحافظ على صحة الشعر من التلف.

يستخدم الشاي في صبغ الشعر مع الحنة وهذه الخلطة تساعد في التخلص من لون الشعر الأبيض لفترة شهر أو أكثر.

يعطي الشعر النعومة ويقوم بترطيبه ويحافظ على لونه من البهتان ويحميه من الهيشان والتقصف.

فوائد الشاي للشعر