بعجينة قطنية طريقة عمل الباتيه بالجبنة بمقادير اقتصادية وطعم لذيذ مثل المخابز

يحب الكثير من الناس تناول الوجبات الخفيفة على الأفطار، أو حتى في العشاء، وأول ما يخطر على بال الكثير منهم هو اختيار إحدى أنواع المخبوزات المميزة، ومن أهم هذه الأنواع الذي يحتل المركز الأول في الانتشار وطلب الكثير عليه هو الباتيه المحشي بالجبنه بإختلاف انواعها، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على كيفية تجهيزه في البيت بدلًا من شرائه من المحلات، حتى يكون أكثر امانًا وأوفر في تكاليفه.

طريقة عمل باتيه بالجبنه في البيت

الكثير من الأمهات يبحثون عن طريقة صنع الاكلات التي يفضلونها أولادهم، وذلك حتى تكون صحية بشكل أفضل ومضمونة، ومن أهم هذه الأطعمة هي المخبوزات باشكالها المتنوعه ومنها تحضير الباتيه بالجبنة وهو الذي سوف نتعرف عليه الآن من خلال الآتي:

المكونات

كيلو من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من لبن البودرة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقتين كبار من البيكنج باودر.

ثلاث ملاعق من الزبدة الذائبة بعض الشيء.

كوب واحد من السمنة المضاف إليه الزيت ويفضل أن تكون نصف الكمية.

كوب الا ربع من اللبن الدافيء.

كوب من المياه الدافئة.

رشة ملح مناسبة.

ثلاث ملاعق كبار من السكر.

للحشو ربع كيلو جبنة رومي.

احضري وعاء غويط.

أضيفي بداخله الزيت والسمن مع السكر.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس، ويذوب السكر بشكل كامل.

أضيفي الآن على المكونات الماء، واللبن والخميرة.

قومي الان بالاستمرار في التقليب والخفق حتى تتجانس كل المكونات بشكل واضح.

أضيفي الدقيق المخلوط بالبيكنج باودر، والملح.

أضيفي خليط الدقيق على الخليط الذي تم تحضيره.

اعجني كل المكونات مع بعض حتى تتكون عجينة.

أضيفي الزبدة ولمي بها كل العجينه من الخارج.

تترك العجينه حتى تختمر لمدة ساعة أو أكثر في مكان دافيء.

بعد مرور الوقت تقسم العجينه الى دوائر متعددة.

تترك أيضًا لمدة نصف ساعة مو أخرى.

افردي الآن إحدى هذه الدوائر على سطح صلب مرشوش بالدقيق.

ضعي بداخلها حشو الجبنه.

ثم قومي بلفها بشكل الباتيه.

ادخليها الفرن الان على درجة حرارة ١٨٠ حتى يتغير لونها إلى اللون الذهبي المميز.

اخرجيها الآن من الفرن بعد تمام النضج.

قومي بتغطيتها حتى تصبح طرية.

والآن يمكن تناولها بالهنا والشفا.

طريقة التحضير