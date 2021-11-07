طريقة عمل الكرواسون الفرنسي على أصوله وسر التوريقة الخطيرة هش وطرى مثل القطن بمكونات غير مكلفة

يعد الكرواسون أكلة من الأكلات التي ترجع أصولها إلى فرنسا، وبعد ذلك بدأت شهرته تصل إلى جميع أنحاء العالم، نظراً لأن طعمه جيداً ومذاقه شهي، بالإضافة إلى أنه يكون من السهل التحضير من خلال إتباع الخطوات السهلة والبسيطة، وهذا ما سنتعرف عليه في المقال. طريقة عمل الكرواسون الفرنسي طريقة عمل الكرواسون الفرنسي المكونات: 2 ملعقة كبيرة من السكر.

6 كؤوس من الدقيق.

البيكنيج باودر بمقدار ملعقة صغيرة.

علبة زبادي.

نشا بمقدار ملعقة.

خميرة بمقدار ملعقة ونصف.

بيض لتحمير وجه الكرواسون.

1\2 ملعقة من الملح.

كمية قليلة من الماء الدافئة، لعجنها. كيفية التحضير: وضع الخميرة في إناء وإضافة الماء الدافئ عليهم، مع الانتظار لبضع دقائق ووضع السكر قبل تخميرها.

مزج المكونات مع بعضهما البعض، وبعد ذلك يتم إضافة الخميرة إليهم.

وضع المياه الدافئة، ليصبح العجين متماسك.

تركها لتتخمر لفترة تتراوح من 60 دقيقة إلى 90 دقيقة.

وضع الزيت على الصينية التي سيتم فيها وضع العجين عليها.

حشو العجين بالشوكولاتة وتشكيلها بقطع الكرواسون.

وضع البيض على الكرواسون مع ضبط الفرن على درجة حرارة 200. كيفية عمل الكرواسون على طريقة منال العالم كيفية عمل الكرواسون على طريقة منال العالم المكونات: تكمن مقادير الكرواسون على طريقة منال العالم في التالي: 1\2 كأس من الزيت النباتي.

5 كأس من الدقيق.

2 كأس من المياه الدافئة.

1\4 كأس من السكر.

1\4 ملعقة من الملح.

ملعقتين من الخميرة الفورية. كيفية التحضير: يمكن تحضير العجينة من خلال إتباع مجموعة من الخطوات، وإليكم أهمها؛ كالتالي: وضع الدقيق في إناء، مع مزج المكونات مع بعضها البعض.

إضافة المياه مع تقليبهم باستمرار، للحصول على عجينة متماسكة.

ترك العجين يتخمر لفترة تصل إلى 10 دقائق.

خروج العجين من الفرن، مع إضافة الدقيق المتبقي لديه، وبعد ذلك يتم عجنه مجدداً بالزيت.

عجن المقادير مع بعضها البعض، للحصول على عجينة العشر دقائق، سهلة وخفيفة. ما هي أسرار نجاح عجينة الكرواسون لابد من تطبيق زبدة جيدة.

إضافة المياه والحليب وهم دافئان، حتى يضمنوا نجاح الخميرة.

لابد من تسخين الفرن بشكل جيد قبل عجن الكرواسون، لأن درجة الحرارة تساعد على تسوية الكرواسون من مختلف الجوانب. ما هي أسرار نجاح عجينة الكرواسون الوسوم

يعد الكرواسون أكلة من الأكلات التي ترجع أصولها إلى فرنسا، وبعد ذلك بدأت شهرته تصل إلى جميع أنحاء العالم، نظراً لأن طعمه جيداً ومذاقه شهي، بالإضافة إلى أنه يكون من السهل التحضير من خلال إتباع الخطوات السهلة والبسيطة، وهذا ما سنتعرف عليه في المقال. طريقة عمل الكرواسون الفرنسي طريقة عمل الكرواسون الفرنسي المكونات: 2 ملعقة كبيرة من السكر.

6 كؤوس من الدقيق.

البيكنيج باودر بمقدار ملعقة صغيرة.

علبة زبادي.

نشا بمقدار ملعقة.

خميرة بمقدار ملعقة ونصف.

بيض لتحمير وجه الكرواسون.

1\2 ملعقة من الملح.

كمية قليلة من الماء الدافئة، لعجنها. كيفية التحضير: وضع الخميرة في إناء وإضافة الماء الدافئ عليهم، مع الانتظار لبضع دقائق ووضع السكر قبل تخميرها.

مزج المكونات مع بعضهما البعض، وبعد ذلك يتم إضافة الخميرة إليهم.

وضع المياه الدافئة، ليصبح العجين متماسك.

تركها لتتخمر لفترة تتراوح من 60 دقيقة إلى 90 دقيقة.

وضع الزيت على الصينية التي سيتم فيها وضع العجين عليها.

حشو العجين بالشوكولاتة وتشكيلها بقطع الكرواسون.

وضع البيض على الكرواسون مع ضبط الفرن على درجة حرارة 200. كيفية عمل الكرواسون على طريقة منال العالم كيفية عمل الكرواسون على طريقة منال العالم المكونات: تكمن مقادير الكرواسون على طريقة منال العالم في التالي: 1\2 كأس من الزيت النباتي.

5 كأس من الدقيق.

2 كأس من المياه الدافئة.

1\4 كأس من السكر.

1\4 ملعقة من الملح.

ملعقتين من الخميرة الفورية. كيفية التحضير: يمكن تحضير العجينة من خلال إتباع مجموعة من الخطوات، وإليكم أهمها؛ كالتالي: وضع الدقيق في إناء، مع مزج المكونات مع بعضها البعض.

إضافة المياه مع تقليبهم باستمرار، للحصول على عجينة متماسكة.

ترك العجين يتخمر لفترة تصل إلى 10 دقائق.

خروج العجين من الفرن، مع إضافة الدقيق المتبقي لديه، وبعد ذلك يتم عجنه مجدداً بالزيت.

عجن المقادير مع بعضها البعض، للحصول على عجينة العشر دقائق، سهلة وخفيفة. ما هي أسرار نجاح عجينة الكرواسون لابد من تطبيق زبدة جيدة.

إضافة المياه والحليب وهم دافئان، حتى يضمنوا نجاح الخميرة.

لابد من تسخين الفرن بشكل جيد قبل عجن الكرواسون، لأن درجة الحرارة تساعد على تسوية الكرواسون من مختلف الجوانب. ما هي أسرار نجاح عجينة الكرواسون

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