بمكونات من البيت حضري الكيكة الباردة بدون بيض وبدون فرن بكل سهولة

تعتبر كيكة البسكويت الباردة من أروع أطباق الحلويات الباردة، التي يتفق عليها الجميع، لأنها تتميز بطعم مذهل لا يوجد أروع منه، ورائحة رهيبة، ويمكن تحضيرها بأبسط المكونات، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة. طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن المكونات كوبان وربع من البسكويت.

كأس إلا ربع كبير من القشطة.

100 جرام من السكر.

2 ملعقة صغيرة من الزبدة.

100 جرام من الكاكاو الخام.

10 جرام من الفانيلا السائلة.

ربع كوب صغير من الجوز المجروش.

50 جرام من اللوز المجروش. مكونات صوص الشوكولاتة كوب إلا ربع كبير من الشيكولاتة الداكنة.

90 جرام من القشطة.

نصف كأس كبير من الشيكولاتة البيضاء المجروشة. طريقة التحضير قومي بتفتيت مقدار البسكويت، حتى يصبح قطع صغيرة الحجم، ثم ضعيه جانبا. ضعي مقدار الزبدة في وعاء حراري على النار، ثم اتركيها حتى تذوب، ثم ضعيها جانبا، ثم ضيفي إليها السكر، ومقدار الكريمة، والكاكاو، ثم اخفقيها جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي خليط الكاكاو فوق قطع البسكويت، ثم قلبيهم حتى يمتزجوا، ثم ضيفي إليهم باقي المكونات، ثم اخلطيهم حتى يتكون خليط متجانس. وزعي الخليط في وعاء بيركس بشكل متساوي ، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة نصف ساعة. امزجي الشيكولاتة الداكنة مع مقدار القشطة، ثم ضعيهم في حمام مائي، حتى يتكون خليط كريمي. وزعي الخليط السابق على سطح طبقة البسكويت، ثم زينيه بالشكولاتة البيضاء، حتى تصبح كيكة البسكويت الباردة جاهزة للتقديم. طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالأوريو طريقة التحضيرطريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالأوريو المكونات كأس كبير بسكويت الاوريو.

100 جرام من الحليب.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

ربع ملعقة بيكربونات الصوديوم.

100 جرام شيكولاتة داكنة.

كأس كبير من الكريمة.

رشة من الفانيلا. طريقة التحضير قومي بتفتيت بسكويت الأوريو، ثم ضيفي إليه بيكربونات الصوديوم، والحليب، والسكر، ثم امزجي المكونات. وزعي خليط البسكويت في وعاء حراري غير لاصق، ثم ضعيه في الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيه لمدة ثلث ساعة. امزجي باقي المكونات مع بعضها البعض، ثم وزعيها ووضعها على سطح البسكويت، حتى تصبح كيكة البسكويت الباردة بالأوريو جاهزة للتقديم. طريقة التحضير الوسوم

تعتبر كيكة البسكويت الباردة من أروع أطباق الحلويات الباردة، التي يتفق عليها الجميع، لأنها تتميز بطعم مذهل لا يوجد أروع منه، ورائحة رهيبة، ويمكن تحضيرها بأبسط المكونات، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة. طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن المكونات كوبان وربع من البسكويت.

كأس إلا ربع كبير من القشطة.

100 جرام من السكر.

2 ملعقة صغيرة من الزبدة.

100 جرام من الكاكاو الخام.

10 جرام من الفانيلا السائلة.

ربع كوب صغير من الجوز المجروش.

50 جرام من اللوز المجروش. مكونات صوص الشوكولاتة كوب إلا ربع كبير من الشيكولاتة الداكنة.

90 جرام من القشطة.

نصف كأس كبير من الشيكولاتة البيضاء المجروشة. طريقة التحضير قومي بتفتيت مقدار البسكويت، حتى يصبح قطع صغيرة الحجم، ثم ضعيه جانبا. ضعي مقدار الزبدة في وعاء حراري على النار، ثم اتركيها حتى تذوب، ثم ضعيها جانبا، ثم ضيفي إليها السكر، ومقدار الكريمة، والكاكاو، ثم اخفقيها جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي خليط الكاكاو فوق قطع البسكويت، ثم قلبيهم حتى يمتزجوا، ثم ضيفي إليهم باقي المكونات، ثم اخلطيهم حتى يتكون خليط متجانس. وزعي الخليط في وعاء بيركس بشكل متساوي ، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة نصف ساعة. امزجي الشيكولاتة الداكنة مع مقدار القشطة، ثم ضعيهم في حمام مائي، حتى يتكون خليط كريمي. وزعي الخليط السابق على سطح طبقة البسكويت، ثم زينيه بالشكولاتة البيضاء، حتى تصبح كيكة البسكويت الباردة جاهزة للتقديم. طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالأوريو طريقة التحضيرطريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالأوريو المكونات كأس كبير بسكويت الاوريو.

100 جرام من الحليب.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

ربع ملعقة بيكربونات الصوديوم.

100 جرام شيكولاتة داكنة.

كأس كبير من الكريمة.

رشة من الفانيلا. طريقة التحضير قومي بتفتيت بسكويت الأوريو، ثم ضيفي إليه بيكربونات الصوديوم، والحليب، والسكر، ثم امزجي المكونات. وزعي خليط البسكويت في وعاء حراري غير لاصق، ثم ضعيه في الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيه لمدة ثلث ساعة. امزجي باقي المكونات مع بعضها البعض، ثم وزعيها ووضعها على سطح البسكويت، حتى تصبح كيكة البسكويت الباردة بالأوريو جاهزة للتقديم. طريقة التحضير

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