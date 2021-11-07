البسبوسة بالزبادي المرملة حضريها في دقايق والطعم لذيذة

البسبوسة بالزبادي، تعتبر البسبوسة من أكثر أنواع الحلويات التي يقبل على تناولها الكثيرين بفضل مذاقها الجيد والمختلف ويمكن الأن تحضيرها بالاعتماد على الزبادي، فترغب الكثير من ربات المنازل أن تقوم بتحضير البسبوسة في المنزل بدلاً من أن تقوم بشرائها من الخارج ومن خلال المقال التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي بكل سهولة.

تعد البسبوسة بالزبادي من أفضل الحلويات الشرقية المنتشرة في جميع الدول العربية، وهي من الحلويات المحببة لدى العديد من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار ومن خلال السطور التالية سوف نوضح طريقة عمل البسبوسة بالزبادي المصرية المرملة المكرملة مع المكونات والمقادير.

زبدة.

كأسان من السميد.

كأس من جوز الهند المبشور.

كأس من حليب جوز الهند.

علبة من الحليب المكثف.

ملعقتان صغيرتان من بشر الليمون.

بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع كأس من الزبدة.

ربع كأس من المكسرات.

جوز هند مبشور.

كأس ونصف من المياه.

كأس ونصف من السكر.

نصف كأس من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من شراب الذرة.

مقادير تحضير البسبوسة بالزبادي:مقادير الشربات:طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي:

يتم تحضير البسبوسة بالزبادي من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولاً يتم خلط السميد مع جوز الهند مع بعضهم البعض جيداً. بعد ذلك يتم إضافة الزبدة والحليب المكثف ثم يتم إضافة حليب جوز الهند القيام بإضافة الفانيليا مع بشر الليمون والبيكنج بودر ويتم تقليب المكونات مع بعضها البعض جيداً يتم الحصول على صينية ثم يتم دهنها بالزبدة ويتم رشها بالدقيق ثم يتم وضع الخليط فيها. يتم إدخال الصينية إلى الفرن في الرف الأوسط ثم يتم تركها لحين أن يتم الحصول على لون ذهبي. القيام بتحضير الشربات من خلال وضع المياه والسكر على المار ثم يتم تركه على النار لحين أن يتماسك. يتم إضافة الليمون وشراب الذرة ويتم وضعها على البسبوسة.

كأس من الدقيق.

كأس من السميد.

كأس من جوز الهند.

علبة من الزبادي.

أربعة بيضات.

كأس من السكر.

كأس إلا ربع من الزيت.

ملعقة فانيليا.

ملعقة من البيكنج بودر.

كأس من الشربات.

الحصول على إناء ويتم خلط فيه الدقيق مع السميد مع جوز الهند والبيكنج بودر ويتم تقليبهم جيداً. يتم الحصول على الخلاط الكهربائي ويتم وضع فيه البيض مع السكر والفانيليا ويتم خلطهم جيداً ثم خلط خليط البيض مع الدقيق ويتم تقليب المكونات جيداً. يتم وضع الشربات عليها فور خروجها من الفرن وبالهناء عليكم. يتم تناول البسبوسة مع جميع المشروبات الساخنة أو المشروبات الباردة، وبالهناء والشفاء.

نصف كأس من الزبدة.

كوبان من السميد الناعم.

كوب كبير من جوز الهند المبشور.

كوب كبير من الحليب الدسم.

ملعقتان صغيرتان من بشر الليمون.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع كوب من المكسرات على حسب الرغبة أو يمكن الاستبدال بالسوداني المقشر.

يتم خلط دقيق السميد مع جوز الهند سويا جيداً. ثم يتم إضافة الزبدة والحليب وبشر الليمون والبيكنج بودر ويتم تقليب المكونات مع بعضها البعض جيداً. حضري الصينية ثم قومي بدهنها بالزبدة ويتم رشها بالدقيق ويتم وضع الخليط فيها. يتم إدخال الصينية إلى الفرن، ثم يتم تركها لحين أن يتم الحصول على لون ذهبي. بعد ذلك يتم وضع الشربات عليها.

مقادير تحضير البسبوسة بالزبادي والبيض:خطوات التحضير:مقادير ومكونات البسبوسة بجوز الهند:طريقة تحضير البسبوسة بجوز الهند: