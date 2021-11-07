الخيار المخلل المقرمش السريع اعمليه ويتاكل بعد يومان

الخيار المخلل، السفرة المصرية تتميز بأكلاتها الشعبية الشهية واللذيذة؛ ولأكتمال لذتها وطعمها الشهي لا تخلو أي سفرة مصرية من (المخلل) حيث أن المخلل يعد من فواتح الشهية ومن انواع المقبلات الأساسية الضروري تواجدها على السفرة المصرية والعربية أيضاً؛ وخاصة مع بعض المأكولات الشعبية مثل (الحواشي والكبدة الأسكندراني والسندوتشات بأنواعها ألخ…..).

وهذه المأكولات الشعبية لا يكتمل طعامها اللذيذ إلا إذا توافر بجانبها أي نوع من أنواع المخللات، يوجد انواع عديدة من المخللات منها، مخلل الخيار، مخلل الجزر، مخلل اللفت.

مكونات ومقادير الخيار المخلل:

كيلو خيار صغير الحجم.

خمسة فصوص ثوم مفرومة.

كزبرة خضراء طازجة.

ماء.

ملح.

فلفل احمر حار (مقطع صغير أو مفروم).

كوب خل طبيعي.

نغسل الخيار جيداً ونفتحة فتحة بسيطةمن الجانبين ونتركة جانباً. ثم نقوم بهرس فصوص الثوم ووضعها في البرطمان الخاص بتخليل الخيار. ثم أضع الماء، والملح، والخل، والفلفل الاحمر الحار المفروم، والكزبرة الخضراء، والخل؛ ونقلب المكونات جيداً حتى نتأكد من ذوبان الملح تماماً. ثم نضع الخيار ونتأكد أن الماء يغمر الخيار بالكامل و نضع علي الوجة قليل من الزيت؛ ونحكم إغلاق البرطمان ونتركة لمده أسبوع تقريباً ثم نتناولة.

كيلو جزر.

نص كوب خل.

أربعة فصوص ثوم مفروم.

فلفل أحمر حار.

ماء.

ملح.

نقوم نتقشير الجزر وغسله جيداً وتقطيع الجزر أصابع طويلة. نقطع الثوم ونضعه في البرطمان وعليه الماء، والملح، والخل، والفلفل الاحمر الحار المفروم؛ ونقلب جيداً لحين ذوبان الملح ثم نضع الجزر المتقطع أصابع؛ونضع قليل من الزيت علي الوجه ونحكم إغلاق البرطمان ونتركه لمدة ١٠ ايام تقريباً.

كيلو لفت.

ثمرة بنجر.

نصف كوب خل.

ماء.

ملح.

نقوم نغسل ثمار اللفت جيداً وتقطيع الجزئين العلوي والسفلي لثمرة اللفت. ثم نقطع اللفت أصابع. ثم نقطع ثمرة البنجر قطع متوسطة الحجم. نضع في البرطمان الماء، والملح، والخل؛ ونقلب لحين تمام ذوبان الملح. ثم نضع قطع البنجر واللفت ونتأكد ان الماء تغمر اللفت تمامًا. نحكم إغلاق البرطمان ونتركة لمدة ثلاثة أيام تقريباً. وبعد ذالك نتناول ألذ وأشهي مخلل لفت بيتي ونظيف تماماً.

حبة واحدة وسط من القرنبيط.

خمسة فصوص ثوم مفرومة.

كزبرة خضراء طازجة.

ماء.

ملح.

فلفل احمر حار (مقطع صغير أو مفروم).

كوب خل طبيعي.

نقطع القرنبيط لقطع صغير ثم نغسله جيداً ونتركة جانباً. ثم نقوم بهرس فصوص الثوم ووضعها في البرطمان الخاص بتخليل القرنبيط. ثم قومي بوضع الماء، والملح، والخل، والفلفل الاحمر الحار المفروم، والكزبرة الخضراء، والخل. الخطوة التالية نقوم بتقليب المكونات جيداً حتى نتأكد من ذوبان الملح تماماً. ثم نضع القرنبيط ونتأكد أن الماء يغمر الخيار بالكامل و نضع على الوجة قليل من الزيت. بعدها نحكم إغلاق البرطمان ونتركة لمده أسبوع تقريباً ثم نتناولة.

طريقة تحضير مخلل الخيار في المنزل:مكونات ومقادير مخلل الجزر:طريقة عمل مخلل الجزر:مقادير ومكونات مخلل اللفت:طريقة تحضير مخلل اللفت:مكونات تحضير القرنبيط المخلل:طريقة تحضير مخلل القرنبيط في المنزل:طريقة عمل الفلفل الأخضر المخلل:

يعد الفلفل الخار المخلل من أفضل أنواع المقبلات التي تقدم على السفرة بجانب كل الوجبات المحببة لديكم.

كيلو ونصف من الفلفل الأخضر الحار.

خمسة فصوص ثوم مفرومة.

كزبرة خضراء طازجة.

ماء.

ملح.

فلفل احمر حار (مقطع صغير أو مفروم).

كوب خل طبيعي.

نغسل الفلفل جيداً ونفتحة فتحة بسيطة من الجانبين. ثم نقوم بفرم الثوم ووضعها في البرطمان الخاص بتخليل الفلفل. ثم نضع الماء، والملح، والخل، والفلفل الأحمر الحار المفروم، والكزبرة الخضراء، والخل. ثم نقلب المكونات السابقة حتى نتأكد من ذوبان الملح تماماً. ثم نضع الفلفل ونتأكد أن الماء يغمر الفلفل بالكامل و نضع على الوجة قليل من الزيت؛ ونغلق البرطمان جيدا، ثم نتركه لمدة أسبوع.

مكونات تحضير الفلفل الحار المخلل:طريقة تحضير مخلل الفلفل الحار:طريقة عمل الباذنجان المخلل:

يعتبر الباذنجان المخلل من أفضل أنواع المقبلات التي تقدم على السفرة بجوار كل الأكعمة المحببة لديكم.

كيلو من الباذنجان الطويل.

أربعة فصوص ثوم مفرومة.

كزبرة خضراء طازجة.

ماء.

ملح.

فلفل أحمر حار (مقطع صغير أو مفروم).

كوب خل أبيض طبيعي.

نصف كوب من عصير الليمون.

مكونات تحضير الباذنجان المخلل: