عمل أصابع الشوفان الصحية بطريقة سهلة وبسيطة مع أحلى قرمشة مش هتشتريها من بره تاني

تعتبر أصابع الشوفان الصحية من الأطعمة الممتازة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم خاصة في الصباح حيث تناولها يجعل الجسم في حالة من النشاط، فضلاً عن ذلك أنها مناسبة جدًا لأصحاب الدايت والذين يتبعون حميات غذائية ويتم بيع أصابع الشوفان في العديد من المحلات ولكن بأسعار غالية الثمن قد لا يستطيع الكثير شرائها، لذلك نقدم لكم طريقة عمل أصابع السوفان بالعسل أو بالسكر الدايت من أجل الاستمتاع بأحلى مذاق صحي ومنعش في الصباح كما يعتبر من الوجبات الخفيفة والسناك التي يتم تناولها بين الوجبات ومن الممكن إعطاء الأطفال اصابع الشوفان في اللانش بوكس ليتناولوها خلال يومهم الدراسي فتمدهم بالطاقة والحيوية وهي مشبعة جدًا ومغذية.

طريقة عمل أصابع الشوفان الصحية

إن مكونات تلك الوصفة سلهة وبسيطة جدًا ومتوفرة في أي سوبر ماركت أو لدى العطار وسوف تقومين بعمل أحلى وجبة شهية ومقرمشة لأطفالك.

2 كوب من الشوفان الحب.

نصف كوب من الشوفان المطحون ناعم.

ربع كوب من العسل الأبيض.

ربع كوب من الزبدة النباتي.

سكر أبيض عادي أو سكر دايت مقدار ربع كوب.

رشة بسيطة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من البيكربونات الصوديوم.

خمس ملاعق كبيرة من الفول السوداني المفروم خشن.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيلا.

نقوم أولاً بإذابة الذبدة ونقوم بوضعها في وعاء. ثم نقوم بإضافة السكر والعسل الأبيض و رشة الملح إليها ونقلب جيدًا المكونات. بعد ذلك نقوم بإضافة الفانيلا والبيكربونات ونمزج المكونات معًا. ثم نقوم بإضافة الشوفان الحب والشوفان المطحون ونقلب المكونات مرة أخرى. بعد ذلك نقوم بإضافة الفول السوداني أو أي نوع مكسرات نرغب به. نخلط المكونات جيدًا حتى نتأكد من تداخل المكونات معًا. نحضر صينية مستطيلة الشكل أو مربعة ونفرشها بورق زبدة. بعد ذلك نقوم بوضع خليط الشوفان في الصينية ونحاول تسوية الخليط جيدًا. نقوم بوضع ورق بلاستيكي مدهون بالزبدة على الوجه ونحضر طبق ونضغط على الحلوى جيدًا حتى تتساوى. نقوم بإدخال الحلوى إلى الفرن يكون مسخن من قبل على درجة حرارة 180 مئوية. ننتظر لمدة لا تقل عن 20 دقيقة وحتى يحمر وجه حلوى الشوفان. بعد ذلك نخرجها من الفرن ونتركها تبرد تمامًا. ثم نقوم بإخراجها من الصينية وتقطيعها إلى أصابع.

طريقة التحضير