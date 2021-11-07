بملعقة من النشا والقرنفل تخلصي من الاسمرار والتجاعيد نهائياً

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تعتبر خلطة النشا والقرنفل ، من الخلطات الفعالة القادرة على تبيض البشرة في أسرع وقت، وتحتوي على بعض العناصر الطبيعية الهامة التي تعمل على تغذية البشرة ومنحها النضارة والحيوية التي تجعلها أكثر إشراقاً، كما تعمل كمقشر طبيعي رائع للتخلص من الجلد الميت الذي يسبب اسمرار البشرة، وتلعب دور كبير في حماية البشرة من التجاعيد وعلامات تقدم العمر التي تسبب الكثير من الإزعاج للسيدات وتجعل الوجه يبدو أكبر سناً، كما تحتوي على رائحة القرنفل العطرية التي تمنح الجسم رائحة جميلة ومنعشة طول اليوم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل خلطة النشا والقرنفل السحرية في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد نهائياً بخطوات بسيطة بالمنزل.
مكونات خلطة النشا والقرنفل
سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تحتوي عليها هذه الخلطة وهى كما يلي:-
- مقدار ملعقة كبيرة من القرنفل.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من القهوة الناعمة.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة النشا والقرنفل الرهيبة في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد نهائياً بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-
- نقوم بإحضار طبق متوسط الحجم، ثم نضع جميع المكونات الجافة بداخله ونقلبهم مع بعض جيداً.
- نضيف الزبادي، وعصير الليمون، ثم نقلب برفق حتى نحصل على خليط كريمي رائع.
- نقوم بدهن الوجه بالخلطة ونتركها لمدة ساعة حتى تجف تماماً.
- نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، ثم ندهنه بكريم مرطب حتى نحافظ على ترطيب البشرة.
- يفضل وضع الكريم مرة واحدة قبل النوم لمدة شهر حتى تحصلي على نتائج مبهرة.
فوائد النشا والقرنفل لتبييض البشرة
تحتوي هذه الخلطة على العديد من العناصر الطبيعية الهامة التي تساعد على تغذية البشرة وهى كما يلي:-
- تعتبر الخلطة مقشر طبيعي رائع للبشرة وتزيل الخلايا الميتة والاسمرار.
- تحارب البكتيريا والجراثيم التي تتراكم داخل المسام الواسعة.
- تمنح البشرة الانتعاش والحيوية وتجعلها تبدو أكثر نضارة.
- تخفي علامات تقدم العمر بشكل رائع وتجعل البشرة تبدو أصغر سناً.
- تجعل ملمس البشرة ناعم مثل بشرة الأطفال.
- تعمل على توحيد لون البشرة وتزيل التصبغات الجلدية بشكل رائع.
- تحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة وتقلل من تجاعيد الوجه.
- تلعب دور كبيرة في إخراج الدهون والزيوت التي تسبب البثور السوداء.
الوسوم
تعتبر خلطة النشا والقرنفل ، من الخلطات الفعالة القادرة على تبيض البشرة في أسرع وقت، وتحتوي على بعض العناصر الطبيعية الهامة التي تعمل على تغذية البشرة ومنحها النضارة والحيوية التي تجعلها أكثر إشراقاً، كما تعمل كمقشر طبيعي رائع للتخلص من الجلد الميت الذي يسبب اسمرار البشرة، وتلعب دور كبير في حماية البشرة من التجاعيد وعلامات تقدم العمر التي تسبب الكثير من الإزعاج للسيدات وتجعل الوجه يبدو أكبر سناً، كما تحتوي على رائحة القرنفل العطرية التي تمنح الجسم رائحة جميلة ومنعشة طول اليوم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل خلطة النشا والقرنفل السحرية في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد نهائياً بخطوات بسيطة بالمنزل.
مكونات خلطة النشا والقرنفل
سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تحتوي عليها هذه الخلطة وهى كما يلي:-
- مقدار ملعقة كبيرة من القرنفل.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من القهوة الناعمة.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة النشا والقرنفل الرهيبة في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد نهائياً بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-
- نقوم بإحضار طبق متوسط الحجم، ثم نضع جميع المكونات الجافة بداخله ونقلبهم مع بعض جيداً.
- نضيف الزبادي، وعصير الليمون، ثم نقلب برفق حتى نحصل على خليط كريمي رائع.
- نقوم بدهن الوجه بالخلطة ونتركها لمدة ساعة حتى تجف تماماً.
- نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، ثم ندهنه بكريم مرطب حتى نحافظ على ترطيب البشرة.
- يفضل وضع الكريم مرة واحدة قبل النوم لمدة شهر حتى تحصلي على نتائج مبهرة.
فوائد النشا والقرنفل لتبييض البشرة
تحتوي هذه الخلطة على العديد من العناصر الطبيعية الهامة التي تساعد على تغذية البشرة وهى كما يلي:-
- تعتبر الخلطة مقشر طبيعي رائع للبشرة وتزيل الخلايا الميتة والاسمرار.
- تحارب البكتيريا والجراثيم التي تتراكم داخل المسام الواسعة.
- تمنح البشرة الانتعاش والحيوية وتجعلها تبدو أكثر نضارة.
- تخفي علامات تقدم العمر بشكل رائع وتجعل البشرة تبدو أصغر سناً.
- تجعل ملمس البشرة ناعم مثل بشرة الأطفال.
- تعمل على توحيد لون البشرة وتزيل التصبغات الجلدية بشكل رائع.
- تحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة وتقلل من تجاعيد الوجه.
- تلعب دور كبيرة في إخراج الدهون والزيوت التي تسبب البثور السوداء.
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