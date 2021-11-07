معظمنا تقريبا الخبز من الحاجات الاساسية في وجباتنا اليومية ، ولكن الخبز ليه اثار سلبية على الجسم ، ولما الجسم بيحصل فيه اي حاجة بيدينا اشارة عشان نقدر نعالج المشكلة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 7 علامات تقولك انك بتاكلي خبز كتير ، وانك لازم تقللي من الكمية اللي بتاكليها.

علامات تقولك انك بتاكلي خبز كتير:

1- هتعاني من الامساك:

الاشخاص اللي مش بيتحملو الجلوتين او اللي بيعانوا من مرض الاضطرابات الهضمية ومش عارفين او مش حاسين بده ممكن يحسوا بانتفاخ باستمرار ، ومش بس كده كمان هيلاقوا صعوبة في الحمام لان امعائهم بتبقى مسدودة ، ممكن تكوني مش بتتحملي الجلوتين ولكن عندك حساسية عالية من القمح والحبوب بشكل عام ، وافضل حاجة تعمليها في الحالة دي هي انك تروحي للدكتور وتعملي تحاليل ، عشان تتأكدي هلى الجلوتين بيضرك ولا لا.

2- هتحسي بالجوع اكتر:

الحبوب المكررة زي الخبز الابيض, الارز الابيض, المعجنات, البسكويت ، كلها غنية بالسعرات الحرارية ، وبتخليكي تحسي انك عايزة تاكلي اكتر بسبب محتواها من السكر ، عشان كده لما بتحسي بحالة من الحزن او التوتر الشديد بتتجهي للحبوب المكررة اللي هتخليكي تحسي بتحسن مؤقت.

وللسبب ده ممكن يحصلك زيادة في الوزن ، ودي حاجة ممكن تتجنبيها بسهولة لو حولتي للمنتجات اللي مصنوعة من الحبوب الكاملة ، اثبتت الدراسات ان المنتجات دي ممكن تساعدك على فقدان دهون البطن اسرع من الحبوب المكررة ، وده لانها بتحتوي على فيتامينات ومعادن اكتر ، ولكن ده مش معناه برضه المبالغة في اكلهم.

3- هيحصل زيادة في مستويات الكوليسترول:

ممكن مايكونش الخبز العادي هو المسؤول عن ارتفاع نسبة الكوليسترول عندك ، ولكن المخبوزات الجاهزة اللي بتشتريها من السوبر ماركت هي المسؤولة عن ده ، لان منتجات زي الكرواسون ولفائف الزبدة وكل انواع المخبوزات المعبأة بتحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة ، والمنتجات دي بتحتوي على كمية كبيرة من البيض والزبدة اللي ممكن تزود من نسبة الكوليسترول في الدم لو تم اكلها بانتظام.

كمان معظم المنتجات اللي بتحتوي على الجلوتين بتقع في نفس الفئة الضارة ، بما فيهم الكوكيز, الكيك, الدونات ومعظم الاطعمة المقلية التجارية ، وافضل حاجة ممكن تعمليها انك تبصي على عبوة المنتج عشان تشوفي لو في اي دهون في المكونات.

4- هيحصل لك مشاكل جلدية كتير:

مرة تانية ، الحبوب المكررة ممكن تبقى سبب في مشكلة تانية ، الاطعمة زي المكرونة, الارز الابيض, النودلز, السيريال وكل الاطعمة المصنوعة من الدقيق الابيض ممكن انها تسبب ظهور البثور على بشرتك ، واظهرت الدراسات اللي بياكلوا كمية كبيرة من الكربوهيدرات المكررة عندهم خطر اكبر بنسبة 30% للاصابة بحب الشباب ، وده بيرجع في الاساس ان المنتجات دي بتحتوي على نسبة عالية من السكر ، وده بيزود من نسبة الانسولين في الجسم.

واستجابة للزيادة دي ، هرمونات الاندروجين بتبقى اكتر نشاط وحب الشباب هيتطور اكتر ،ومن ناحية تانية هنلاقي الاشخاص اللي مش بيستهلكوا كمية كبيرة من السكر يبعانوا من مشاكل صغيرة مع ظهور حب الشباب والبثور.

5- هتحسي بالنعاس الشديد بعد الوجبات:

لما تاكلي كمية كبيرة من الخبز في نظامك الغذائي اليومي ، هيتم اطلاق كميات كبيرة من الانسولين في مجرى الدم ، والانسولين بيساعد على بقاء التربتوفان (هرمون النوم) في الدم لفترة اطول ، والتربتوفان هو حمض اميني بيساعد على انتاج السيروتونين والميلاتونين ، وهما ناقلان عصبيان بيساعدوا على استقرار مزاجك ، وبتعزز النوم وبتساعد على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ.

وده السبب اللي بيخليكي تحسي بالنعاس والهدوء الزيادة بعد اكل وجبة كبيرة مليانة بالحبوب المكررة ، عشان كده انتي محتاجة تعيدي التفكير في اختياراتك الغذائية لو عايزة تفضلي حاسه بالنشاط بعد الوجبة.

6- هيحصل زيادة في ضغط الدم:

شريحة الخبز الواحدة بتحتوي على 230 مجم من الملح ، وده بيمثل تقريبا 15% من الحد الاقصى اليومي ، وساندوتش واحد بسيط هيحتوي على ضعف الكمية دي ، والاطعمة المعالجة زي البيتزا, لفائف الخبز, الخبز المحمص والسندوتشات عموما بتحتوي على كمية صوديوم اكتر.

ونتيجة اكل كميات كبيرة من الصوديوم بيحصل ارتفاع في ضغط الدم ، وده المسؤول عن كتير من الامراض زي امراض القلب والسكتات الدماغية.

7- هيحصل لك تقلب في المزاج:

الخبز بسبب محتواه العالي من السكر بيسبب ارتفاعات كتير في الجسم ، اظهرت الدراسات ان الحبوب المكررة لو ماتهضمتش بشكل صح ممكن للمركبات اللي فيها توصل للدماغ وتسبب بعض انواع المشاكل العقلية ، وفي ادلة ان الاشخاص اللي عندهم حساسية اتجاه القمح معرضين اكتر للاصابة بالفصام, الاضطراب ثنائي القطب, الاكتئاب, القلق ، والاشخاص اللي مشيوا على نظام غذائي خالي من القمح ومنتجات الالبان لاحظوا تحسن كبير في صحتهم العقلية.

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