معجزة كريم الخميرة والنشا لتبيض البشرة ونفخ وتوريد الخدود وإزالة البقع الداكنة نهائيا

معجزة كريم الخميرة والنشا لتبيض البشرة ونفخ وتوريد الخدود، وصفات الخميرة لنفخ الوجه وتفتيحه من أهم الخلطات التي تعمل على التبييض الفعلي للوجه، والتبييض مع نفخ الوجه بمعدل طبيعي آمن يعد من أهم ما تحتاجه بعض الفتيات ممن لديهن معاناة من النحافة المفرطة بالوجهة وبروز عظام الوجه، وتلك المشكلة من شأنها أن تعمل على جعل الوجه بمظهر يكون غير مرضي، وفيما يلي من الفقرات القليلة الآتية من المقال نقوم بالعرض المستوفي والكامل لمختلف المكونات التي تخص عمل وصفة الخميرة المالئة للخدين، والتي تعمل بكفاءة على التبييض للجلد.

معجزة كريم الخميرة والنشا لتبيض البشرة ونفخ وتوريد الخدود

نفخ الخدود بالاستعانة بخلطة الخميرة يعمل على جعل بشرة الوجه بشكل كبير ممتلئة كما يعزز من النشاط الداخلي للمكونات الطبيعية بأنسجة الطبقات العميقة من البشرة والتي تعزز من المستوى العام للنضارة، كما أنه من المكونات الطبيعية المعززة للكولاجين، ومن بين أهم ما يجب توفره من مقادير طبيعية تساعد الخميرة على عملها على البشرة ما سيلي التعرف عليه عبر النقاط الموضحة بالأسفل:

ملعقة خميرة.

ملعقة دقيق.

ملعقة نشا.

ملعقة زيت ياسمين.

ملعقة جل صبار.

ملعقة زيت سمسم.

زيت اللوز المر.

طريقة تحضير تلك التركيبة

التركيبة الطبيعية لهذا الكريم من الممكن أن نحصل عليها ناعمة ومميزة الملمس والوقع على البشرة ومن الممكن أن نبدأ بالتحضير من خلال وضع الخميرة بوعاء، ثم نضع الجقيق مع القليلف من أي نوع من أنواع الزيوت الطبيعية والتي ذكرناها بالمكونات بالفقرة السابقة، ومن خلال تركهما القليل من الوقت بهذا نكون قد تأكدنا من نشاط الخميرة حال تكون الفقاعات على سطح الوعاء، ومن ثم نضيف البقية من المكونات والتي قد سبق التعرف عليها، وبعد التقليب تنتج التركيبة الأكثر ملاءمة لكل خلايا الوجه.

أهم نتائج تطبيق تلك الخلطة:

هذه الخلطة تعد من الخلطات الممتازة لتفتيح الجلد والتي تعمل على التحسين من خصائص البشرة وبتطبيقها مدة ربع ساغعة بمعدل يومي وبشكل منتظم يتحسن سمك جلد الوجه ويظهر بشكل خالي من تواجد الفراغات والتي تعطيب الوجه المظهر الغير متألق، والتطبيق المستمر يبيض البشرة.