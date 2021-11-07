احصلي على شعر بني وتغطية للشيب مثالية بمواد طبيعية

وصفات لصبغ السعر الأبيض هذا حلم كل سيدة تعاني من ظهور الشيب او بعض من الخصل البيضاء التي تتسبب فس الاحراج دوما، وقد تتجه بعض السيدات بالبحث عن صبغات فعالة لـ صبغ الشيب فبعيد عن الصبغات الكيميائية التي تباع في مزاكر مستحضرات التجميل التي ترهق الشعر كثيراً وقد تسوء من وضعه أكثر، نجد أفضل الوصفات التي حققت نجاح واضح في اخفاء الشيب نهائيا هي الوصفات الطبيعية التي تعمل على تغطية الشعر الابيض بكثافة فضلاً على تغذية فروة الرأس وتقوية الشعر حتي الأطراف، ومن هنا نقوم بسرد عليكم اقوي الخلطات لصبغ الشيب فتابعوا معنا.

وصفات لصبغ الشيب مع الليمون

يعتبر الليمون من اكثر الوصفات الفعالة على تلوين الخصل البيضاء، الظاهرة على الشعر باللون الأصفر، وذلك عن طريق خلط كمية من الليمون مع كوب من الماء ويضرب بالقشر في الخلاط ثم يوزع على الشعر مع الفرك وده لمدة تترواح بين 5 او 6 ساعات ويفضل الجلوس في الشمس لزيادة اللون، تكرر تلك الوصفة عند اللزوم.

وصفة البنجر لصبغ الشعر الابيض باللون العنابي

يعطي البنجر اللون الاحمر الزاهي الذي تسعي وتركض الكثير من السيدات للوصول لتلك الدرجة من اللون، فيلعب الشمندر بقوة على تغيير لون الشيب واخفائه تماما عن طريق تطبيق الوصفة بطريقة صحيحة، فمن خلال تحضير كمية مناسبة من البنجر وتقشيره ونقعه في بضع من أكواب الماء ويترك لمدة ليلة كتمل حتي ينزل اللون بالكامل في الماء ليستفاد بها الشعر، ثم يوزع على الشعر ويغطي بكيس بلاستيك ويترك ليلة كاملة ثم يشطف بالناء البارد.

وهناك طريقة أخري يمكن تطبيقها وهي تقطيع البنجر وغليه ويترك على جانب لمدة ساعتين حتي يبرد تماما ويوزع على الشعر بنفس الطريقة السابقة.