طريقة عمل مقلقل اللحم على الطريقة السعودية الاصلية لا يقاوم

طريقة عمل مقلقل اللحم حيث أنه يعتبر من أشهر الأطباق التي يتم تقديمها في الدول الخليجية ، وهو أيضًا من الأكلات البسيطة حيث أن تحضيرها لا يأخذ وقت كثير، وسننشر لكم الطريقة الاصلية مقلقل اللحم في المملكة العربية السعودية، والتي لها طابع خاص ومميز عن أى طبق آخر، ويحبها الكثير من الناس كما أن طبق مقلقل اللحم به عناصر غذائية تفيد الأطفال والكبار في مكوناته و سنوضح لكم المقادير وطريقة التحضير. مكونات عمل مقلقل اللحم 3/4 كيلو لحم مقطع إلى قطع صغيرة.

حبة واحدة بصلة كبيرة يتم بشرها ناعم

نصف ملعقة تكون صغيرة من الثوم ويفضل ان يتم فرمه جيدا

نستخدم فلفل الوان احمر واصفر

اتنين ملعقة صغيرة ملح الطعام.

عصير ليمونتين متوسط ​​الحجم.

والتوابل المستخدمة في عمل مقلقل اللحم هي رشة من الكمون مع فلفل اسود

ثمرة واحدة من الطماطم

ملعقة ونصف سمن أى نوع طريقة تحضير مقلقل اللحم في بداية الأمر نقوم باحضار ثم نقوم بوضع السمن فيه وبعد ذلك نضعه علي النار، ووتظر حتي تسيح السمن وتسخن وبعد ذلك نبدأ في وضع قطع اللحم عليها ثم نقوم بالتقليب الجيد

عندما يكون لون اللحم قد تغير وبدأ في التحول ، نقوم بعدها باضافة البصلة المبشورة ثم نضيف الثوم وبعد ذلك نخلطهم جيد معا

ونستمر في التحريك لبعض الوقت اللحم مع البصل والثوم والسمن وذلك حتي نلاحظ أن البصل قد ذبل تماما، ثم بعدها نبدأ في وضع الفلفل الملون علي هذا الخليط كما نضيف ايضا الطماطم حيث نقوم بتنقطيعها إلى أشكال وبعد ذلك نضيفها .

الخطوة التالية هامة للغاية وهي التي نقوم خلالها باضافة خلطة البهارات إلى هذه الوصفة التي تتكون من الملح ومعها الفلفل الأسود ونضيف أيضا الكمون ثم نقوم بتقليب كل هذه الأشياء.

الخطوة الاخيرة في عمل اللحم المقلقل هي أن نقوم بوضع عصير الليمون علي خليط اللحم والفلفل الملون والثوم والبصل والتوابل والطماطم ثم نقوم بخلطه حتى نتأكد أنه قد وصل إلى جميع أجزاء اللحم ونخفض الحرارة ونتركه لمدة ساعة تقريبًا حتى ينضج اللحم. مكونات عمل مقلقل اللحمطريقة تحضير مقلقل اللحم الوسوم

طريقة عمل مقلقل اللحم حيث أنه يعتبر من أشهر الأطباق التي يتم تقديمها في الدول الخليجية ، وهو أيضًا من الأكلات البسيطة حيث أن تحضيرها لا يأخذ وقت كثير، وسننشر لكم الطريقة الاصلية مقلقل اللحم في المملكة العربية السعودية، والتي لها طابع خاص ومميز عن أى طبق آخر، ويحبها الكثير من الناس كما أن طبق مقلقل اللحم به عناصر غذائية تفيد الأطفال والكبار في مكوناته و سنوضح لكم المقادير وطريقة التحضير. مكونات عمل مقلقل اللحم 3/4 كيلو لحم مقطع إلى قطع صغيرة.

حبة واحدة بصلة كبيرة يتم بشرها ناعم

نصف ملعقة تكون صغيرة من الثوم ويفضل ان يتم فرمه جيدا

نستخدم فلفل الوان احمر واصفر

اتنين ملعقة صغيرة ملح الطعام.

عصير ليمونتين متوسط ​​الحجم.

والتوابل المستخدمة في عمل مقلقل اللحم هي رشة من الكمون مع فلفل اسود

ثمرة واحدة من الطماطم

ملعقة ونصف سمن أى نوع طريقة تحضير مقلقل اللحم في بداية الأمر نقوم باحضار ثم نقوم بوضع السمن فيه وبعد ذلك نضعه علي النار، ووتظر حتي تسيح السمن وتسخن وبعد ذلك نبدأ في وضع قطع اللحم عليها ثم نقوم بالتقليب الجيد

عندما يكون لون اللحم قد تغير وبدأ في التحول ، نقوم بعدها باضافة البصلة المبشورة ثم نضيف الثوم وبعد ذلك نخلطهم جيد معا

ونستمر في التحريك لبعض الوقت اللحم مع البصل والثوم والسمن وذلك حتي نلاحظ أن البصل قد ذبل تماما، ثم بعدها نبدأ في وضع الفلفل الملون علي هذا الخليط كما نضيف ايضا الطماطم حيث نقوم بتنقطيعها إلى أشكال وبعد ذلك نضيفها .

الخطوة التالية هامة للغاية وهي التي نقوم خلالها باضافة خلطة البهارات إلى هذه الوصفة التي تتكون من الملح ومعها الفلفل الأسود ونضيف أيضا الكمون ثم نقوم بتقليب كل هذه الأشياء.

الخطوة الاخيرة في عمل اللحم المقلقل هي أن نقوم بوضع عصير الليمون علي خليط اللحم والفلفل الملون والثوم والبصل والتوابل والطماطم ثم نقوم بخلطه حتى نتأكد أنه قد وصل إلى جميع أجزاء اللحم ونخفض الحرارة ونتركه لمدة ساعة تقريبًا حتى ينضج اللحم. مكونات عمل مقلقل اللحمطريقة تحضير مقلقل اللحم

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