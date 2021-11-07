طريقة عمل الهوت شوكلت بالكاكاو و النوتيلا

تعرفي على طريقة عمل الهوت شوكلت بالكاكاو والنوتيلا وهو شراب سائل ورائع مشهور في المطبخ الإيطالي يتم تقديمه وهو ساخن في الصباح او في أي وقت، يتم تقديمه في الكافيهات ونظرًا لمذاقه الممتاز يعجب به العديد من الأشخاص، ولأنه يتكون من عدة مكونات بسيطة مثل الكاكاو والنوتيلا يتم تحضيره بسرعة في المنزل مثل الكافيهات بطعم لذيذ، كما يتميز الهوت شوكلت بفوائده الصحية المتنوعة لك ولأطفالك فهو غني بالعديد من العناصر المفيدة، فضلاً عن مذاقه الممتاز.مكونات عمل هوت شوكلت بالكاكاو والنوتيلا
هناك مجموعة من المكونات البسيطة من خلالها يمكن عمل أطيب مشروب هوت شوكلت بالنوتيلا والكاكاو يجب تجهيزها في البداية قبل البدء في تحضير المشروب:
- كأس من الحليب السائل.
- اثنين ملعقة طعام من السكر.
- ملعقة طعام من الكاكاو.
- 1 ملعقة طعام من النشا.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشة من الملح الناعم.
- ملعقتان طعام شوكولاتة نوتيلا
مكونات التزيين:
يمكن إضافة مكونات على وجه كأس الهوت شوكلت لتزيينه ومن هذه المكونات:
- كريمة خفق مع كاكاو.
- قطع من الشوكولاته صغيرة الحجم.
عليك اتباع الخطوات التالية بشكل صحيح مثل ما يتم تحضيره في المطاعم من أجل تحضير أفضل مشروب من الهوت شوكلت بالكاكاو والنوتيلا مثل الكافيهات:
- ضعي في وعاء عميق كل من الحليب السائل والسكر والكاكاو والنشا والفانيليا ورشة ملح.
- حركي المكونات السابقة جيداً بحيث تندمج مع بعضها البعض وتحصلي على خليط متجانس من جميع المكونات.
- ضعي الوعاء على نار هادئة مع الاستمرار في تقليب جميع المكونات حتى يذوب السكر والنشا تماماً ولا تتشكل التكتلات الكبيرة أثناء التحضير.
- عندما يبدأ الحليب بالغليان أضيفي الشوكولاتة واستمري في تحريك المكونات حتى تذوب الشوكولاتة ويصبح الخليط سميكاً إلى حد ما.
- بذلك يصلح مشروب الهوت شوكلت جاهز للتقديم، ويحب تناوله وهو ساخن.
- ضعي خليط الهوت شوكلت المتماسك في كؤوس التقديم ولا يتم ملأها بشكل كامل حتى يسهل وضع مكونات التزيين.
- نزين مكونات الكاس بمكونات التزيين من الكريمة والشوكولاتة والمكسرات أو أي مادة للتزيين.
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تعرفي على طريقة عمل الهوت شوكلت بالكاكاو والنوتيلا وهو شراب سائل ورائع مشهور في المطبخ الإيطالي يتم تقديمه وهو ساخن في الصباح او في أي وقت، يتم تقديمه في الكافيهات ونظرًا لمذاقه الممتاز يعجب به العديد من الأشخاص، ولأنه يتكون من عدة مكونات بسيطة مثل الكاكاو والنوتيلا يتم تحضيره بسرعة في المنزل مثل الكافيهات بطعم لذيذ، كما يتميز الهوت شوكلت بفوائده الصحية المتنوعة لك ولأطفالك فهو غني بالعديد من العناصر المفيدة، فضلاً عن مذاقه الممتاز.مكونات عمل هوت شوكلت بالكاكاو والنوتيلا
هناك مجموعة من المكونات البسيطة من خلالها يمكن عمل أطيب مشروب هوت شوكلت بالنوتيلا والكاكاو يجب تجهيزها في البداية قبل البدء في تحضير المشروب:
- كأس من الحليب السائل.
- اثنين ملعقة طعام من السكر.
- ملعقة طعام من الكاكاو.
- 1 ملعقة طعام من النشا.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشة من الملح الناعم.
- ملعقتان طعام شوكولاتة نوتيلا
مكونات التزيين:
يمكن إضافة مكونات على وجه كأس الهوت شوكلت لتزيينه ومن هذه المكونات:
- كريمة خفق مع كاكاو.
- قطع من الشوكولاته صغيرة الحجم.
عليك اتباع الخطوات التالية بشكل صحيح مثل ما يتم تحضيره في المطاعم من أجل تحضير أفضل مشروب من الهوت شوكلت بالكاكاو والنوتيلا مثل الكافيهات:
- ضعي في وعاء عميق كل من الحليب السائل والسكر والكاكاو والنشا والفانيليا ورشة ملح.
- حركي المكونات السابقة جيداً بحيث تندمج مع بعضها البعض وتحصلي على خليط متجانس من جميع المكونات.
- ضعي الوعاء على نار هادئة مع الاستمرار في تقليب جميع المكونات حتى يذوب السكر والنشا تماماً ولا تتشكل التكتلات الكبيرة أثناء التحضير.
- عندما يبدأ الحليب بالغليان أضيفي الشوكولاتة واستمري في تحريك المكونات حتى تذوب الشوكولاتة ويصبح الخليط سميكاً إلى حد ما.
- بذلك يصلح مشروب الهوت شوكلت جاهز للتقديم، ويحب تناوله وهو ساخن.
- ضعي خليط الهوت شوكلت المتماسك في كؤوس التقديم ولا يتم ملأها بشكل كامل حتى يسهل وضع مكونات التزيين.
- نزين مكونات الكاس بمكونات التزيين من الكريمة والشوكولاتة والمكسرات أو أي مادة للتزيين.
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