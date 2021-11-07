طريقة عمل الهوت شوكلت بالكاكاو و النوتيلا

تعرفي على طريقة عمل الهوت شوكلت بالكاكاو والنوتيلا وهو شراب سائل ورائع مشهور في المطبخ الإيطالي يتم تقديمه وهو ساخن في الصباح او في أي وقت، يتم تقديمه في الكافيهات ونظرًا لمذاقه الممتاز يعجب به العديد من الأشخاص، ولأنه يتكون من عدة مكونات بسيطة مثل الكاكاو والنوتيلا يتم تحضيره بسرعة في المنزل مثل الكافيهات بطعم لذيذ، كما يتميز الهوت شوكلت بفوائده الصحية المتنوعة لك ولأطفالك فهو غني بالعديد من العناصر المفيدة، فضلاً عن مذاقه الممتاز.

مكونات عمل هوت شوكلت بالكاكاو والنوتيلا

هناك مجموعة من المكونات البسيطة من خلالها يمكن عمل أطيب مشروب هوت شوكلت بالنوتيلا والكاكاو يجب تجهيزها في البداية قبل البدء في تحضير المشروب:

كأس من الحليب السائل.

اثنين ملعقة طعام من السكر.

ملعقة طعام من الكاكاو.

1 ملعقة طعام من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح الناعم.

ملعقتان طعام شوكولاتة نوتيلا

مكونات التزيين:

يمكن إضافة مكونات على وجه كأس الهوت شوكلت لتزيينه ومن هذه المكونات:

كريمة خفق مع كاكاو.

قطع من الشوكولاته صغيرة الحجم.

طريقة عمل هوت شوكلت بالكاكاو والنوتيلا

عليك اتباع الخطوات التالية بشكل صحيح مثل ما يتم تحضيره في المطاعم من أجل تحضير أفضل مشروب من الهوت شوكلت بالكاكاو والنوتيلا مثل الكافيهات: