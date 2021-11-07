طريقة عمل البط المحشى .. ومتى يكون مفيد او ضار بطريقة الطهي نفسها

البط المحشي من الأكلات المفيدة ذات المذاق الرائع، كما يعتبر البط من اللحوم التي تحتوي على قدر كبير من البروتين الحيواني المفيد لصحة أجسامكم والعضلات سواء للأطفال أو الكبار، وبدلاً من تجهيزه بطريقة تقليدية يمكنكم وضع الحشو به، من خلال هذا المقال سوف تتعرفوا على المكونات وطريقة التحضير. طريقة عمل البط المحشي المقادير نصف كوب بصل مقطع.

ملعقة من الزبدة.

ثوم مهروس.

كوبان خبز محمص.

كوب أرز مطبوخ.

ملعقة صغيرة ريحان مجفف.

ملعقة من إكليل الجبل.

نصف ملعقة من المريمية المجففة.

ملعقة صغيرة بقدونس مجفف.

رشة ملح.

ربع ملعقة فلفل أسود.

ربع كوب زبيب.

نصف كوب جوز.

ربع كوب مرق دجاج.

بطة 1 أو 2 كجم. ثانياً طريقة التحضير: تحضير الحشوة ضعي الزبدة في مقلاة حتى تذوب ثم نضيف البصل ونقلبه

أضيفي الثوم المهروس وقلبيه لمدة دقيقةفي وعاء ثم أضيفي كل من الخبز والأرز والريحان وإكليل الجبل والبقدونس والمريمية والملح والفلفل الأسود والزبيب والجوز.

ضعي مرق الدجاج على مكونات الحشوة.

نحضر حشوة البط ونضع القليل من الملح من الداخل ثم نضيف الحشوة.

نضع البطة على صينية الشواء بحيث يكون صدر البط متجهًا لأعلى.

نشعل الفرن على درجة حرارة 350 درجة مئوية ونترك البطة لمدة ساعة و 40 دقيقة إلى ساعتين للتأكد من أنها تم تسويتها.

بعد الطهي أزيلي دهن الطهي ثم غطي البطة بورق الألمنيوم لمدة 20 دقيقة قبل التقديم. متي يصبح البط مفيداً وطريقة الطهي غير الضارة يمكن تقليل ضرر البط وجعله مفيداً من خلال إضافة كمية قليلة من الزيت وبهذه الطريقة يمكن الحصول على القيمة الغذائية الكاملة للبط بدون أضرار، كما يجب عدم الإفراط في تناول البط لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون المشبعة والتي تشكل ضرر بالغ على الصحة. اشخاص يجب عليهم الحذر عند تناول البط المحشي يجب على مريض السكر عدم الإكثار في تناول والانتباه للمكونات بداخله خاصة كمية الكربوهيدرات الموجودة في الحشوات.

مرضى القلب لأن هذه الوصفة غنية بالدهون والكوليسترول والصوديوم لذلك من الأفضل تقليل تناولك لها إذا كنت احد مرضى القلب. الوسوم

البط المحشي من الأكلات المفيدة ذات المذاق الرائع، كما يعتبر البط من اللحوم التي تحتوي على قدر كبير من البروتين الحيواني المفيد لصحة أجسامكم والعضلات سواء للأطفال أو الكبار، وبدلاً من تجهيزه بطريقة تقليدية يمكنكم وضع الحشو به، من خلال هذا المقال سوف تتعرفوا على المكونات وطريقة التحضير. طريقة عمل البط المحشي المقادير نصف كوب بصل مقطع.

ملعقة من الزبدة.

ثوم مهروس.

كوبان خبز محمص.

كوب أرز مطبوخ.

ملعقة صغيرة ريحان مجفف.

ملعقة من إكليل الجبل.

نصف ملعقة من المريمية المجففة.

ملعقة صغيرة بقدونس مجفف.

رشة ملح.

ربع ملعقة فلفل أسود.

ربع كوب زبيب.

نصف كوب جوز.

ربع كوب مرق دجاج.

بطة 1 أو 2 كجم. ثانياً طريقة التحضير: تحضير الحشوة ضعي الزبدة في مقلاة حتى تذوب ثم نضيف البصل ونقلبه

أضيفي الثوم المهروس وقلبيه لمدة دقيقةفي وعاء ثم أضيفي كل من الخبز والأرز والريحان وإكليل الجبل والبقدونس والمريمية والملح والفلفل الأسود والزبيب والجوز.

ضعي مرق الدجاج على مكونات الحشوة.

نحضر حشوة البط ونضع القليل من الملح من الداخل ثم نضيف الحشوة.

نضع البطة على صينية الشواء بحيث يكون صدر البط متجهًا لأعلى.

نشعل الفرن على درجة حرارة 350 درجة مئوية ونترك البطة لمدة ساعة و 40 دقيقة إلى ساعتين للتأكد من أنها تم تسويتها.

بعد الطهي أزيلي دهن الطهي ثم غطي البطة بورق الألمنيوم لمدة 20 دقيقة قبل التقديم. متي يصبح البط مفيداً وطريقة الطهي غير الضارة يمكن تقليل ضرر البط وجعله مفيداً من خلال إضافة كمية قليلة من الزيت وبهذه الطريقة يمكن الحصول على القيمة الغذائية الكاملة للبط بدون أضرار، كما يجب عدم الإفراط في تناول البط لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون المشبعة والتي تشكل ضرر بالغ على الصحة. اشخاص يجب عليهم الحذر عند تناول البط المحشي يجب على مريض السكر عدم الإكثار في تناول والانتباه للمكونات بداخله خاصة كمية الكربوهيدرات الموجودة في الحشوات.

مرضى القلب لأن هذه الوصفة غنية بالدهون والكوليسترول والصوديوم لذلك من الأفضل تقليل تناولك لها إذا كنت احد مرضى القلب.

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