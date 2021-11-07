اعملي كفتة الدجاج المقلية بطعم رائع ومذاق مختلف لعشاء خفيف في وقت قصير

تعد كفتة الدجاج المقلية من الوجبات الخفيفة والسريعة التي يقبل عليها الجميع ويمكن تحضيرها في وقت قصير، وهنا سوف نقدمها بمذاق رائع وطعم مختلف، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كفتة الدجاج الشهية بسهولة في المنزل حتى تستطيع الأمهات تقديمها لعائلتها في وقت سريع، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدجاج والتوابل، ويعشق الأطفال هذا النوع من المأكولات، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كفتة الدجاج المقلية في المنزل.

مقادير عمل كفتة الدجاج المقلية

تحتوي كفتة الدجاج على عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-

كيلو من صدور الدجاج المخلية.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

حبة من البيض.

ملعقتان كبيرتان من الكزبرة الخضراء.

حبة من الفلفل الحار.

رشة من الفلفل الأسود.

٢ ملاعق من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من بهارات الدجاج.

ملعقتان من الزعتر الناشف.

ملعقة صغيرة من البقسماط الناعم.

حبتان من البصل المفروم.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كفتة الدجاج المقلية في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-