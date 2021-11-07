طريقة عمل شاي كرك بالهيل من أفضل المشروبات الساخنة التي يمكن تقديمها في فصل الشتاء، فهو مشروب يمد بالطاقة بالإضافة إلى طعمه اللذيذ، شاي الكرك العدني من المشروبات التي يمكن التنويع في نكهتها للحصول على مشروب بنكهة جديدة في كل مرة، بالإضافة إلى أن مكوناته بسيطة ومتوفرة في كل بيت، وهو معروف في الكثير من الدول العربية مثل دول الخليج العربي وكذلك سوريا وتركيا والهند مع اختلاف النكهة وطرق التقديم، إليك كيفية تحضير مشروب الكرك العدني اللذيذ بالحبهان والمسمار أو القرنفل بالتفصيل. مقادير شاي الكرك ملعقتين صغيرتين من الشاي.

كوبين من الماء.

ملعقتين كبيرتين من السكر “أو حسب الرغبة”.

حبتين من الهيل “حبهان”.

3 إلى 4 حبات من المسمار “القرنفل”.

نصف كوب من الحليب أو الحليب المبخر أو المكثف حسب الرغبة. طريقة عمل شاي كرك بالهيل في قدر الشاي على النار يوضع مقدار الماء مع حبتين من الهيل “الحبهان” وثلاث حبات من المسمار “القرنفل” وننتظر حتى يغلي الماء.

يوضع ملعقة صغيرة من الشاي لكل كوب من الماء بعد أن يغلي ثم تخفض النار إلى أقل درجة حرارة، ثم يُترك حتى يغلي لمدة خمس دقائق.

نصفي الشاي في المصفاة ثم نعيده في قدر الشاي مرة أخرى ولكن بعد إضافة الحليب والسكر.

نتركه حتى يغلي ثم نخفض النار لمدة 3 دقائق أخرى.

نصب شاي الكرك في الأكواب ثم نقدمه مع الحلا المفضل أو مع وجبة الفطور. طريقة عمل شاي الكرك بالهيل السريع نغلي الماء في الغلاية الكهربائية ثم نضع باكت من الشاي ومقدار السكر في الكوب.

نضع الماء المغلي مع حبة هيل و2 مسمار ثم نغطيهم لمدة دقيقتين.

نصفي الشاي ثم نعيده إلى أكواب التقديم.

نضع الحليب ثم نقلب ونقدمه ساخناً. طريقة عمل الكرك العدني بالهيل نغلي الماء في قدر الشاي مع الهيل والمسمار ومقدار الحليب حتى يغلي ثم نخفض النار لمدة 5 دقائق حتى تصبح النكهة مركزة.

نضيف الشاي والسكر في كوب التقديم ثم نضع الحليب المغلي مع الماء بعد أن نصفيه من الهيل والقرنفل.

نقدمه ساخناً. مقادير شاي الكركطريقة عمل شاي كرك بالهيلطريقة عمل شاي الكرك بالهيل السريعطريقة عمل الكرك العدني بالهيل الوسوم

طريقة عمل شاي كرك بالهيل من أفضل المشروبات الساخنة التي يمكن تقديمها في فصل الشتاء، فهو مشروب يمد بالطاقة بالإضافة إلى طعمه اللذيذ، شاي الكرك العدني من المشروبات التي يمكن التنويع في نكهتها للحصول على مشروب بنكهة جديدة في كل مرة، بالإضافة إلى أن مكوناته بسيطة ومتوفرة في كل بيت، وهو معروف في الكثير من الدول العربية مثل دول الخليج العربي وكذلك سوريا وتركيا والهند مع اختلاف النكهة وطرق التقديم، إليك كيفية تحضير مشروب الكرك العدني اللذيذ بالحبهان والمسمار أو القرنفل بالتفصيل. مقادير شاي الكرك ملعقتين صغيرتين من الشاي.

كوبين من الماء.

ملعقتين كبيرتين من السكر “أو حسب الرغبة”.

حبتين من الهيل “حبهان”.

3 إلى 4 حبات من المسمار “القرنفل”.

نصف كوب من الحليب أو الحليب المبخر أو المكثف حسب الرغبة. طريقة عمل شاي كرك بالهيل في قدر الشاي على النار يوضع مقدار الماء مع حبتين من الهيل “الحبهان” وثلاث حبات من المسمار “القرنفل” وننتظر حتى يغلي الماء.

يوضع ملعقة صغيرة من الشاي لكل كوب من الماء بعد أن يغلي ثم تخفض النار إلى أقل درجة حرارة، ثم يُترك حتى يغلي لمدة خمس دقائق.

نصفي الشاي في المصفاة ثم نعيده في قدر الشاي مرة أخرى ولكن بعد إضافة الحليب والسكر.

نتركه حتى يغلي ثم نخفض النار لمدة 3 دقائق أخرى.

نصب شاي الكرك في الأكواب ثم نقدمه مع الحلا المفضل أو مع وجبة الفطور. طريقة عمل شاي الكرك بالهيل السريع نغلي الماء في الغلاية الكهربائية ثم نضع باكت من الشاي ومقدار السكر في الكوب.

نضع الماء المغلي مع حبة هيل و2 مسمار ثم نغطيهم لمدة دقيقتين.

نصفي الشاي ثم نعيده إلى أكواب التقديم.

نضع الحليب ثم نقلب ونقدمه ساخناً. طريقة عمل الكرك العدني بالهيل نغلي الماء في قدر الشاي مع الهيل والمسمار ومقدار الحليب حتى يغلي ثم نخفض النار لمدة 5 دقائق حتى تصبح النكهة مركزة.

نضيف الشاي والسكر في كوب التقديم ثم نضع الحليب المغلي مع الماء بعد أن نصفيه من الهيل والقرنفل.

نقدمه ساخناً. مقادير شاي الكركطريقة عمل شاي كرك بالهيلطريقة عمل شاي الكرك بالهيل السريعطريقة عمل الكرك العدني بالهيل

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