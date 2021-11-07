التايجر كيك الإسفنجي ببيضتين وماء وكوبين من الدقيق وبدون مضرب البيض

يعتبر التايجر كيك أو كيكة جلد النمر كما يطلق عليها في بعض المناطق وذلك لشكلها المكون من لونين أساسيين اللون البني الغامق واللون البيج الفاتح مع تداخل اللونين مع بعض يصبح شكلها كجلد النمر ولذلك سميت باسم تايجر كيك.

والكيكة بشكل عام من الحلويات المحببة جداً لدى الجميع بكل أنواعها سواء كانت كيكة البرتقال أو كيكة جوز الهند أو الفانيليا أو الشيكولاتة أو خليط بين الفانيليا والشيكولاتة كالتايجر كيك وهو ما سوف نتناوله في مقالنا اليوم، فتابعونا لمعرفة التفاصيل. مكونات التايجر كيك كوبان من الدقيق الأبيض المتخصص للحلويات. نصف كوب من الكاكاو الخام الغير محلى. كوب من الزبادي البلدي. كوب من الماء المغلي. بيضتين بدرجة حرارة الغرفة. كوب ونصف من السكر الأبيض. كيسان من الفانيلا السكر. كيس من البيكنج باودر. نصف كوب من الزيت النباتي. ملعقتان كبيرتان من الزبدة الطرية. ملعقة كبيرة من الخل. رشة ملح خفيفة. طريقة تحضير التايجر كيك في الخلاط الكهربائي يوضع البيض مع الفانيليا والخل ويخفق جيداً. يضاف السكر للخليط ويخفق حتى تتجانس المكونات. تضاف الزبادي للخليط ويخفق جيداً ثم يضاف الزيت وملعقة ونصف من الزبدة وتخفق المكونات جيداً حتى نحصل على خليط كريمي. يضاف الماء المغلي للخليط ويخفق جيداً حتى تتجانس المكونات. ينخل الدقيق الأبيض ويضاف إليه البيكنج باودر. يضاف الخليط السائل للدقيق وتقلب المكونات جيداً حتى تتجانس تماماً. يقسم خليط الكيك نصفين ويأخذ النصف يضاف له الكاكاو والقليل من الماء ويقلب حتى يصبح بنفس قوام النصف الأخر. تجهز صينية وتدهن بما تبقى من الزبدة وتبطن بالدقيق لمنع الالتصاق. يصب مغرفة من خليط الكاكاو وفوقها مغرفة من خليط الفانيليا وتكرر العملية حتى نفاذ باقي الكمية. مكونات التايجر كيكطريقة تحضير التايجر كيك الوسوم

يعتبر التايجر كيك أو كيكة جلد النمر كما يطلق عليها في بعض المناطق وذلك لشكلها المكون من لونين أساسيين اللون البني الغامق واللون البيج الفاتح مع تداخل اللونين مع بعض يصبح شكلها كجلد النمر ولذلك سميت باسم تايجر كيك.

والكيكة بشكل عام من الحلويات المحببة جداً لدى الجميع بكل أنواعها سواء كانت كيكة البرتقال أو كيكة جوز الهند أو الفانيليا أو الشيكولاتة أو خليط بين الفانيليا والشيكولاتة كالتايجر كيك وهو ما سوف نتناوله في مقالنا اليوم، فتابعونا لمعرفة التفاصيل. مكونات التايجر كيك كوبان من الدقيق الأبيض المتخصص للحلويات. نصف كوب من الكاكاو الخام الغير محلى. كوب من الزبادي البلدي. كوب من الماء المغلي. بيضتين بدرجة حرارة الغرفة. كوب ونصف من السكر الأبيض. كيسان من الفانيلا السكر. كيس من البيكنج باودر. نصف كوب من الزيت النباتي. ملعقتان كبيرتان من الزبدة الطرية. ملعقة كبيرة من الخل. رشة ملح خفيفة. طريقة تحضير التايجر كيك في الخلاط الكهربائي يوضع البيض مع الفانيليا والخل ويخفق جيداً. يضاف السكر للخليط ويخفق حتى تتجانس المكونات. تضاف الزبادي للخليط ويخفق جيداً ثم يضاف الزيت وملعقة ونصف من الزبدة وتخفق المكونات جيداً حتى نحصل على خليط كريمي. يضاف الماء المغلي للخليط ويخفق جيداً حتى تتجانس المكونات. ينخل الدقيق الأبيض ويضاف إليه البيكنج باودر. يضاف الخليط السائل للدقيق وتقلب المكونات جيداً حتى تتجانس تماماً. يقسم خليط الكيك نصفين ويأخذ النصف يضاف له الكاكاو والقليل من الماء ويقلب حتى يصبح بنفس قوام النصف الأخر. تجهز صينية وتدهن بما تبقى من الزبدة وتبطن بالدقيق لمنع الالتصاق. يصب مغرفة من خليط الكاكاو وفوقها مغرفة من خليط الفانيليا وتكرر العملية حتى نفاذ باقي الكمية. مكونات التايجر كيكطريقة تحضير التايجر كيك

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