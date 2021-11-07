طريقة تحضير الناتشوز أو الدوريتوس في البيت ببساطة مع صوص الجبنة

الناتشوز أو المعروف بالدوريتوس من المقرمشات أو شكل من أشكال الوجبات البينية اللذيذة والتي يكثر تناولها في التجمعات العائلية وبين الأصدقاء مع صوصات مختلفة، وهي في الحقيقة سهلة جدًا على غير المتوقع ويمكن إعدادها فقط باستخدام خبز التورتيلا والمتوفر بكثرة في كل البلدان تقريبًا. مقادير الناتشوز وصوص الجبنة عدد أربع أو خمس أرغفة من خبز التورتيلا، وننوه إلى أننا قدمنا طريقته هنا من قبل في موقع ثقفني لمن يريد إعداده بدلًا من شرائه.

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

5 شرائح من الجبنة الشيدر.

فلفل أسود.

فلفل أحمر حار شطة.

ملح.

كوب من الحليب السائل يفضل كامل الدسم.

زبدة.

بصلة متوسطة مفرومة. طريقة تحضير الناتشوز مع صوص الجبن الشيدر كما ذكرنا فإن تحضير الناتشوز من خبز التورتيلا يتم بمنتهى السهولة.

فقط قطع خبز التورتيلا إلى ثمان قطع متساوية تكون على شكل المثلثات.

قلبهم جيدًا في زيت الزيتون ثم رصهم على صينية وأدخلها فرن حرارته متوسطة.

قلبها داخل الفرن حتى تحمر من الجهتين ثم أخرجها منه فور حدوث ذلك.

سنقدمها اليوم مع صوص الجبن الشيدر اللذيذ وإليكم طريقة إعداده.

ضع الزبدة في طاسة على النار حتى تذوب ثم قم بإضافة البصلة المبشورة حتى يصفر لونها.

بعد ذلك قم بإضافة الدقيق تدريجيًا مع التقليب حتى يصفر لونه كذلك.

يتم إضافة الحليب بالتدريج حتى يتماسك القوام ويصبح أسمك.

هنا قم بوضع شرائح الجبن الشيدر والتي يفضل أن تكون حمراء وليست صفراء.

استمر في التقليب حتى تذوب الجبنة تمامًا داخل الصوص.

عندما تحصل على القوام المناسب ارفعها من على النار.

ضع قطع الناتشوز في إناء كبير أو بولة، وضع صوص الجبنة الشيدر في بولة أخرى صغيرة وبداخلها شرائح من الفلفل الحار الأحمر لإضافة طعم حار لمن يحب.

واستمتع مع ضيوفك بتناول الناتشوز وغمسها في الصوص.

ملحوظة البصل في وصفة الصوص مكون اختياري يمكن الاستغناء عنه لمن لا يفضل طعمه لكنه مع ذلك يضيف نكهة مميزة، أنصحك بتجربته أولًا ولو لم تعجبك يمكنك الاستغناء عنه في المرة القادمة. الوسوم

الناتشوز أو المعروف بالدوريتوس من المقرمشات أو شكل من أشكال الوجبات البينية اللذيذة والتي يكثر تناولها في التجمعات العائلية وبين الأصدقاء مع صوصات مختلفة، وهي في الحقيقة سهلة جدًا على غير المتوقع ويمكن إعدادها فقط باستخدام خبز التورتيلا والمتوفر بكثرة في كل البلدان تقريبًا. مقادير الناتشوز وصوص الجبنة عدد أربع أو خمس أرغفة من خبز التورتيلا، وننوه إلى أننا قدمنا طريقته هنا من قبل في موقع ثقفني لمن يريد إعداده بدلًا من شرائه.

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

5 شرائح من الجبنة الشيدر.

فلفل أسود.

فلفل أحمر حار شطة.

ملح.

كوب من الحليب السائل يفضل كامل الدسم.

زبدة.

بصلة متوسطة مفرومة. طريقة تحضير الناتشوز مع صوص الجبن الشيدر كما ذكرنا فإن تحضير الناتشوز من خبز التورتيلا يتم بمنتهى السهولة.

فقط قطع خبز التورتيلا إلى ثمان قطع متساوية تكون على شكل المثلثات.

قلبهم جيدًا في زيت الزيتون ثم رصهم على صينية وأدخلها فرن حرارته متوسطة.

قلبها داخل الفرن حتى تحمر من الجهتين ثم أخرجها منه فور حدوث ذلك.

سنقدمها اليوم مع صوص الجبن الشيدر اللذيذ وإليكم طريقة إعداده.

ضع الزبدة في طاسة على النار حتى تذوب ثم قم بإضافة البصلة المبشورة حتى يصفر لونها.

بعد ذلك قم بإضافة الدقيق تدريجيًا مع التقليب حتى يصفر لونه كذلك.

يتم إضافة الحليب بالتدريج حتى يتماسك القوام ويصبح أسمك.

هنا قم بوضع شرائح الجبن الشيدر والتي يفضل أن تكون حمراء وليست صفراء.

استمر في التقليب حتى تذوب الجبنة تمامًا داخل الصوص.

عندما تحصل على القوام المناسب ارفعها من على النار.

ضع قطع الناتشوز في إناء كبير أو بولة، وضع صوص الجبنة الشيدر في بولة أخرى صغيرة وبداخلها شرائح من الفلفل الحار الأحمر لإضافة طعم حار لمن يحب.

واستمتع مع ضيوفك بتناول الناتشوز وغمسها في الصوص.

ملحوظة البصل في وصفة الصوص مكون اختياري يمكن الاستغناء عنه لمن لا يفضل طعمه لكنه مع ذلك يضيف نكهة مميزة، أنصحك بتجربته أولًا ولو لم تعجبك يمكنك الاستغناء عنه في المرة القادمة.

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