في دقيقتين.. بيتزا الطاسة الذ واسرع بيتزا هشه وقطنية في دقائق للغذاء والعشاء

في دقيقتين.. بيتزا الطاسة الذ واسرع بيتزا هشه وقطنية في دقائق هل ترغب في عمل بيتزا منزلية سريعة في الطاسة؟، تابع تلك المقالة لتتمكن من إنجاز افضل أنواع الوصفات السريعة والتي لن تحتاج منك سوى مدة زمنية صغيرة للغاية، حيث ان بيتزا الطاسة هي وصفة سريعة وجميلة، يمكنك عملها في ساعات متأخرة من الليل، وتناسب العزاب والمغتربين، حيث انها لا تحتاج لفرن عادي أو لفرن كهربي، بل كل ما تحتاجه هو طاسة فقط، وهذا ما يجعلها وصفة متميزة، كما انها سهلة لربات البيوت العاملات، حيث تحتاج السيدات لوصفات سريعة بعد الرجوع من العمل، وتلك الوصفة تناسب أيامك المزدحمة بكل خرافي، كما يمكن لصغار السن من تحضيرها بسهولة للإعتماد على أنفسهم وقت غياب الأهل. بيتزا الطاسة الذ واسرع بيتزا هشه وقطنية في دقائق المكونات تابعوا الخطوات التالية لتحضير كافة مكونات بيتزا الطاسة، حيث أنها مكونات رخيصة ويمكنك شراءها بتكلفة صغيرة لن تزيد عن 25 جنيه مصري فقط، ويمكن لصغار السن شراء تلك المكونات والإعتماد على انفسهم في التحضير: تكفي المقادير التالية شخص واحد فقط في وجبة واحدة فقط.

المكونات عبارة عن كوب واحد من الدقيق

ستحتاج لمقدار حوالي رشة ملح

ستحتاج لما يقرب من نصف معلقه صغيرة فقط من السكر

حضر حوالي معلقة واحدة فقط صغيرة جدًا بيكنج بودر

جهز حوالي ملعقة صغيرة جدًا من الخميرة، ويجب ان تكون خميرة جاف

جهز نصف كوب صغير لبن أو كوب ماء دافىء. طريقه تحضير بيتزا الطاسة تابع ما يلي بحرص وتركيز: قم بتحضير وعاء مناسب عميق لخلط كل مكون جاف فيه.

بعدها قم بتحرك تلك العجينة تخمر.

بعدها قم بتجهيز طاسة.

قم بتجهيز مادة دهنية لدهن الطاسة، ثم ضع العجينة المجهزة بعد فردها على سطح مستوي.

ضع على الوجه الصلصة، ضع مقدار من الخضروات، ضع المشروم حسب الرغبة، ضع الجبنة، قم بوجع ما ترغب في تزويده

حسب الرغبة والميزانية.

شغل شعبة صغيرة جدًا.

ضعها على النار.

ضع أسفل الطاسة شياطة.

وتقدم وبالهنا والشفا انتظرونا في وصفات اخري اتركوا لينا تعليق بالاسفل بالوصفه الذي تريديها. الوسوم

في دقيقتين.. بيتزا الطاسة الذ واسرع بيتزا هشه وقطنية في دقائق هل ترغب في عمل بيتزا منزلية سريعة في الطاسة؟، تابع تلك المقالة لتتمكن من إنجاز افضل أنواع الوصفات السريعة والتي لن تحتاج منك سوى مدة زمنية صغيرة للغاية، حيث ان بيتزا الطاسة هي وصفة سريعة وجميلة، يمكنك عملها في ساعات متأخرة من الليل، وتناسب العزاب والمغتربين، حيث انها لا تحتاج لفرن عادي أو لفرن كهربي، بل كل ما تحتاجه هو طاسة فقط، وهذا ما يجعلها وصفة متميزة، كما انها سهلة لربات البيوت العاملات، حيث تحتاج السيدات لوصفات سريعة بعد الرجوع من العمل، وتلك الوصفة تناسب أيامك المزدحمة بكل خرافي، كما يمكن لصغار السن من تحضيرها بسهولة للإعتماد على أنفسهم وقت غياب الأهل. بيتزا الطاسة الذ واسرع بيتزا هشه وقطنية في دقائق المكونات تابعوا الخطوات التالية لتحضير كافة مكونات بيتزا الطاسة، حيث أنها مكونات رخيصة ويمكنك شراءها بتكلفة صغيرة لن تزيد عن 25 جنيه مصري فقط، ويمكن لصغار السن شراء تلك المكونات والإعتماد على انفسهم في التحضير: تكفي المقادير التالية شخص واحد فقط في وجبة واحدة فقط.

المكونات عبارة عن كوب واحد من الدقيق

ستحتاج لمقدار حوالي رشة ملح

ستحتاج لما يقرب من نصف معلقه صغيرة فقط من السكر

حضر حوالي معلقة واحدة فقط صغيرة جدًا بيكنج بودر

جهز حوالي ملعقة صغيرة جدًا من الخميرة، ويجب ان تكون خميرة جاف

جهز نصف كوب صغير لبن أو كوب ماء دافىء. طريقه تحضير بيتزا الطاسة تابع ما يلي بحرص وتركيز: قم بتحضير وعاء مناسب عميق لخلط كل مكون جاف فيه.

بعدها قم بتحرك تلك العجينة تخمر.

بعدها قم بتجهيز طاسة.

قم بتجهيز مادة دهنية لدهن الطاسة، ثم ضع العجينة المجهزة بعد فردها على سطح مستوي.

ضع على الوجه الصلصة، ضع مقدار من الخضروات، ضع المشروم حسب الرغبة، ضع الجبنة، قم بوجع ما ترغب في تزويده

حسب الرغبة والميزانية.

شغل شعبة صغيرة جدًا.

ضعها على النار.

ضع أسفل الطاسة شياطة.

وتقدم وبالهنا والشفا انتظرونا في وصفات اخري اتركوا لينا تعليق بالاسفل بالوصفه الذي تريديها.

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