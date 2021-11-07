طريقة عمل كرات جوز الهند في المنزل لأسرتك بكل أسرارها وتكاتها

طريقة عمل كرات جوز الهند المميزة ذات الطعم اللذيذ الشهي، حيث تود العديد من السيدات في البحث عن أكثر الطرق البسيطة لعمل كرات جوز الهند الشهية المحببة للصغار والكبار، وسنعرض لكم الآن من خلال هذه المقالة أسهل الطرق السريعة لعمل هذه الوصفة لتقديم أشهي الحلويات الشرقية المميزة التي انتشرت في الأونة الأخيرة بشكل ملحوظ وتزايد البحث عن طريقة تحضيرها بشكل سهل وسريع.

طريقة عمل كرات جوز الهند في المنزل

تعد كرات جوز الهند من أكثر الحلويات الشرقية المعروفة والمشهورة في كثير من الدول العربية المعروفة، والتي يفضلها الكثير من الكبار والصغار من بين مختلف أنواع الحلويات، حيث تبحث العديد من السيدات عن أسهل أنواع الحلويات لتقديمها لأبنائها بعد تناول الوجبات بغرض التحلية.

مكونات الوصفة

تتكون كرات جوز الهند اللذيذة المعروفة بين الكثير من ربات المنزل، والتي تود التعرف على مقاديرها بشكل محدد للتمكن من تحضيرها بشكل صحيح من بعض المكونات المفيدة والتي تتوفر في كل منزل، وتتمثل تلك المكونات في كلا من:

¾ كوب من الدقيق الأبيض.

مقدار ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

عدد 3 أكواب من جوز الهند.

مقدار ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مقدار كوب السكر.

عدد 3 من البيض.

مقدار نصف كوب من الزيت.

طريقة تحضير الوصفة

من خلال سرد بعض النقاط سنتعرف معا على طريقة تحضير كرات جوز الهند الشهية، والتي يفضلها الكثير من الكبار والصغار، وتتمثل هذه الخطوات في كلا من: