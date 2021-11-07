طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالشيكولاته والكريمة

طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة، كيكة البسكويت البادرة من أجمل وأسهل الحلويات التي يمكن تقديمها للأطفال في المنزل فهي من الوصفات العصرية التي استطاعت أن تكون لها مكانة دائما في جميع المناسبات بسبب الطعم اللذيذ كما أنها مناسبة جدا للأجواء الصيف لأنها حلوي باردة كما أنها سهلة الهضمة وسريعة التحضير وفيما يلي نوضح خطوات إعدادها في المنزل بشكل ناجح. طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة مكونات الطبقة الأولي إثنين كوب من بسكويت الشاي المتكسر.

كوب ونصف سكر ناعم.

اربع ملاعق كاكاو.

نصف ملعقه بيكنج بودر.

بيضة. مكونات الطبقة الثانية ثمانية قطع جبن كريمة مثلثات.

علبة قشطة.

شيكولاته بيضاء.

علبة حليب محلي.

علبة قشطة.

ست ملاعق شكولاتة غامقة. خطوات تحضير كيكة البسكويت الباردة يتم وضع البيض والبيكنج بودر والكاكاو والسكر معا في الخلاط الكهربائي.

ضيفي البسكويت المتكسر إلى الخلاط وامزيجيهم معا جيداً.

ضعي الخليط في صينية بالفرن على درجة حرارة مائتي وخمسين ثم اتركيها في الفرن حتي تنضج تمام.

ضعي الجبنة مع القشطة والحليب معا وامزيجهم معا في الخلاط حتي تتجانس المكونات.

بعد خروج الكيك من الفرن ضعي عليها المزيج ثم يتم إدخالها إلى الفرن من جديد لمدة عشرة دقائق.

بعد خروج الكيك من الفرن يتم تركها حتي تبرد ثم يتم تزينها بالشكولاته البيضاء والشكولاتة الغامقة.

قومي بوضع الكيك في الثلاجة حتى تبرد. الكيك الباردة بالقشطة خطوات تحضير كيكة البسكويت الباردةالكيك الباردة بالقشطة يمكن إعداد الكيك الباردة وعليها طبقة من القشطة كل ما عليكي فعله هو إعداد الكيك بنفس الخطوات السابقة وإضافة القشطة وطريقة تحضيرها كما يلي. خلط ثلاثة حبات بيض مع نصف كوب سكر مع مائة جرام زبدة مع ثلاثة نقاط خل مع نصف كوب حليب ومزجهم جيدا حتي تحصلي على القشطة وضيفها إلى الكيك.

أو إحضار عبوة من الكريم الشانتيه، ويتم خفقه بالطريقة المعتادة، ثم يُضاف إليه 4 قوالب من الجبنة الكيري، و4 ملاعق من القشطة البيضاء، ويتم تزيين الكيك بهذه الطبقة، وتوضع فى الثلاجة حتى تتجمد وتصبح سهلة التقطيع، وكانت هذه أسهل طريقة لعمل كيكة البسكويت الباردة بالشيكولاته والقشطة. الوسوم

طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة، كيكة البسكويت البادرة من أجمل وأسهل الحلويات التي يمكن تقديمها للأطفال في المنزل فهي من الوصفات العصرية التي استطاعت أن تكون لها مكانة دائما في جميع المناسبات بسبب الطعم اللذيذ كما أنها مناسبة جدا للأجواء الصيف لأنها حلوي باردة كما أنها سهلة الهضمة وسريعة التحضير وفيما يلي نوضح خطوات إعدادها في المنزل بشكل ناجح. طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة مكونات الطبقة الأولي إثنين كوب من بسكويت الشاي المتكسر.

كوب ونصف سكر ناعم.

اربع ملاعق كاكاو.

نصف ملعقه بيكنج بودر.

بيضة. مكونات الطبقة الثانية ثمانية قطع جبن كريمة مثلثات.

علبة قشطة.

شيكولاته بيضاء.

علبة حليب محلي.

علبة قشطة.

ست ملاعق شكولاتة غامقة. خطوات تحضير كيكة البسكويت الباردة يتم وضع البيض والبيكنج بودر والكاكاو والسكر معا في الخلاط الكهربائي.

ضيفي البسكويت المتكسر إلى الخلاط وامزيجيهم معا جيداً.

ضعي الخليط في صينية بالفرن على درجة حرارة مائتي وخمسين ثم اتركيها في الفرن حتي تنضج تمام.

ضعي الجبنة مع القشطة والحليب معا وامزيجهم معا في الخلاط حتي تتجانس المكونات.

بعد خروج الكيك من الفرن ضعي عليها المزيج ثم يتم إدخالها إلى الفرن من جديد لمدة عشرة دقائق.

بعد خروج الكيك من الفرن يتم تركها حتي تبرد ثم يتم تزينها بالشكولاته البيضاء والشكولاتة الغامقة.

قومي بوضع الكيك في الثلاجة حتى تبرد. الكيك الباردة بالقشطة خطوات تحضير كيكة البسكويت الباردةالكيك الباردة بالقشطة يمكن إعداد الكيك الباردة وعليها طبقة من القشطة كل ما عليكي فعله هو إعداد الكيك بنفس الخطوات السابقة وإضافة القشطة وطريقة تحضيرها كما يلي. خلط ثلاثة حبات بيض مع نصف كوب سكر مع مائة جرام زبدة مع ثلاثة نقاط خل مع نصف كوب حليب ومزجهم جيدا حتي تحصلي على القشطة وضيفها إلى الكيك.

أو إحضار عبوة من الكريم الشانتيه، ويتم خفقه بالطريقة المعتادة، ثم يُضاف إليه 4 قوالب من الجبنة الكيري، و4 ملاعق من القشطة البيضاء، ويتم تزيين الكيك بهذه الطبقة، وتوضع فى الثلاجة حتى تتجمد وتصبح سهلة التقطيع، وكانت هذه أسهل طريقة لعمل كيكة البسكويت الباردة بالشيكولاته والقشطة.

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