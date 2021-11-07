طريقة عمل كفتة الحاتي في الفرن بطريقة سهلة وبسيطة وطعم أكثر من رائع

كفتة الحاتي في الفرن ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كفتة الحاتي في الفرن.

مكونات كفتة الحاتي في الفرن

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

٨٠٠ جرام من اللحم + ٢٠٠ جرام من الدهن.

حزمة كزبرة خضراء مفرومة.

بصلة متوسطة مفرومة ومصفاة من الماء.

ملح وفلفل بالمقدار المرغوب فيه.

ربع ملعقة صغيرة كبيبة صيني أو بهار حلو.

ربع ملعقة صغيرة ورق لاورا مطحون.

ثلاث فصوص ثوم مفرومين.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كفتة الحاتي في الفرن وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض حتى تمتزج وتتجانس جميع المكونات وتصبح مزيجا واحدا.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخليط في الثلاجة لمدة ساعة.

بعد ذلك نقوم بجلب أسياخ ونشكل الكفتة بواسطتها علي شكل أصابع.

بعد ذلك نقوم بجلب صينية مربعة الشكل ونضع الأساخ من فوقها.

ثم ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة مرتفعة وتكون النار مشتعلة من الأسفل فقط حتي تتم تسوية الكفتة من الأسفل.

ثم بعد ذلك نقوم بإشعال الفرن من الأعلي حتي تتم تسوية الكفتة من جميع الجهات.

وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل سلطة الطحينة

تتكون سلطة الطحينة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها تؤكل مع العديد من المشويات ومنها صينية الدجاج بالثوم والليمون ومكوناتها كالتالي:

ربع كوب من الطحينة الخام.

3 فصوص ثوم مهروسين.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقة من الزيت النباتي.

3 ملاعق من دقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة التحضير

نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الباربكيو

المكونات

كوب إلا ربع من الكاتشب.

ربع كوب سكر بني.

ملعقتين من العسل الأسود.

ملعقتين من الخل.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا..

ملح.

ملعقة ثوم بودرة.

شطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تتم طريقة التحضير باستخدام الخلاط وطريقة تحضيره كالتالي: