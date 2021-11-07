شوربة السي فود اللذيذة بطعم أحلى من المطاعم  

شوربة السي فود من الأكلات الشهية التي تقدم في المطاعم المشهورة، والتي يقبل على تناولها الكثير من الناس لمذاقها الرائع والمتميز، وهي من الوصفات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وتقديمها كوجبة غذائية متكاملة لأفراد أسرتك لما تحتويه من قيمة غذائية عالية، تمد الجسم بالحيوية والطاقة بفضل محتواها العالي من الفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية، كما تحتوي على نسبة عالية من الأوميجا 3 التي تلعب دور كبير في خفض مستويات الكولسترول الضار والدهون الثلاثية في الجسم، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل شوربة السي فود بطعم أحلى من المطاعم. مكونات شوربة السي فود

١ بصلة مفرومة ناعم.

بصلة مفرومة ناعم. ملعقة صغيرة ثوم مفروم

(كابوريا، جمبري، كاليماري، بلح بحر، سمك فيليه).

جزر / كرفس / كرات .

نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض.

ربع ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة ملح.

٤ ملاعق عصير طماطم.

نصف كوب حليب.

ملعقة كبيرة دقيق.

كوب كريمة طبخ. طريقة التحضير يجب تنظيف المأكولات البحرية جيداً قبل استخدامها في إعداد الشوربة. نضع البصل المفروم في إناء به ملعقة كبيرة من الزيت أو السمن مع التقليب ثم إضافة ملعقة من الثوم المفروم. بعد ذلك نقوم بإضافة الكابوريا، الجمبري، بلح البحر، سمك فيليه وكاليماري ونقلب جيداً. ثم نقوم بإضافة الجزر والكرفس والكرات ونزود كمية مناسبة من الماء حتى نغطي المكونات. نضيف 4 ملاعق عصير طماطم ثم نصف كوب حليب مخلوط بملعقة كبيرة من الدقيق مع التقليب. إذا أردنا الحصول على قوام كريمي للشوربة نضيف كوب من كريمة الطبخ. نترك المكونات تغلي على النار لمدة عشر دقائق ثم نضيف الملح، الكمون والفلفل الأبيض، وبذلك تصبح الشوربة جاهزة للتقديم. فوائد شوربة السي فود تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها خلال اليوم. تعزز صحة القلب والاوعية الدموية لأنها تعمل على خفض مستويات الكولسترول الضار والدهون الثلاثية. تساعد أيضاً على إنقاص الوزن لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين الذي يعمل على الإحساس بالشبع لفترة طويلة. تحتوي على نسبة عالية من الكولاجين الذي يحافظ على نضارة وترطيب البشرة ويحمي الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية. طريقة التحضير الوسوم

شوربة السي فود من الأكلات الشهية التي تقدم في المطاعم المشهورة، والتي يقبل على تناولها الكثير من الناس لمذاقها الرائع والمتميز، وهي من الوصفات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وتقديمها كوجبة غذائية متكاملة لأفراد أسرتك لما تحتويه من قيمة غذائية عالية، تمد الجسم بالحيوية والطاقة بفضل محتواها العالي من الفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية، كما تحتوي على نسبة عالية من الأوميجا 3 التي تلعب دور كبير في خفض مستويات الكولسترول الضار والدهون الثلاثية في الجسم، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل شوربة السي فود بطعم أحلى من المطاعم. مكونات شوربة السي فود

١ بصلة مفرومة ناعم.

بصلة مفرومة ناعم. ملعقة صغيرة ثوم مفروم

(كابوريا، جمبري، كاليماري، بلح بحر، سمك فيليه).

جزر / كرفس / كرات .

نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض.

ربع ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة ملح.

٤ ملاعق عصير طماطم.

نصف كوب حليب.

ملعقة كبيرة دقيق.

كوب كريمة طبخ. طريقة التحضير يجب تنظيف المأكولات البحرية جيداً قبل استخدامها في إعداد الشوربة. نضع البصل المفروم في إناء به ملعقة كبيرة من الزيت أو السمن مع التقليب ثم إضافة ملعقة من الثوم المفروم. بعد ذلك نقوم بإضافة الكابوريا، الجمبري، بلح البحر، سمك فيليه وكاليماري ونقلب جيداً. ثم نقوم بإضافة الجزر والكرفس والكرات ونزود كمية مناسبة من الماء حتى نغطي المكونات. نضيف 4 ملاعق عصير طماطم ثم نصف كوب حليب مخلوط بملعقة كبيرة من الدقيق مع التقليب. إذا أردنا الحصول على قوام كريمي للشوربة نضيف كوب من كريمة الطبخ. نترك المكونات تغلي على النار لمدة عشر دقائق ثم نضيف الملح، الكمون والفلفل الأبيض، وبذلك تصبح الشوربة جاهزة للتقديم. فوائد شوربة السي فود تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها خلال اليوم. تعزز صحة القلب والاوعية الدموية لأنها تعمل على خفض مستويات الكولسترول الضار والدهون الثلاثية. تساعد أيضاً على إنقاص الوزن لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين الذي يعمل على الإحساس بالشبع لفترة طويلة. تحتوي على نسبة عالية من الكولاجين الذي يحافظ على نضارة وترطيب البشرة ويحمي الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية. طريقة التحضير

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