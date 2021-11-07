اصنعي حلوى كرات السمسم اللذيذة بكل سهولة في المنزل

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حلوى كرات السمسم ، من الحلويات السهلة والسريعة، التي يمكن تحضيرها في أي وقت ومكوناتها بسيطة وغير مكلفة، هي حلوى مشهورة ومعروفة جداً، يحبها الكثير من الكبار والصغار، وهي تعتبر مفيدة لاحتوائه علي كمية كبيرة من السمسم الغني، بالكثير من العناصر الغذائية، هي حلوى للذيذة وشهية وخفيفة، جربيها وقدميها لضيوفك، إلي جانب القهوة أو الشاي في العزومات، هي معجنات سهلة من الوصفات السعودية اللذيذة، كما أنها تصلح كمقبلات بجوار الوجبة الرئيسية، يمكن أن تقدم في المناسبات والأعياد والحفلات كنوع من التحلية السريعة، لذلك سوف نعرض علي مشاهدين الكرام من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل حلوى كرات السمسم اللذيذة في المنزل بخطوات بسيطة.مكونات عمل حلوى كرات السمسم
من هنا سوف نتعرف علي مقادير عمل هذه الحلوى اللذيذة وهي كالتالي:-
- 3 أكواب من الدقيق.
- رشة ملح.
- بيضة.
- 2 معلقة كبيرة من السكر.
- 3 ملاعق كبار من السمنة.
- معلقة كبيرة من الخميرة.
للحشو:-
- مكعبات شكولاتة.
- سمسم محمص.
سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير حلوى كرات السمسم الشهية وهي كالاتي:-
- قومي بخلط الدقيق، والملح والخميرة، مع بعض جيداً في وعاء.
- ثم ضيفي عليهم، السكر والبيض والسمن، واستمرى في العجن.
- اعجني جيداً حتي تحصلي علي قوام عجين مناسب، بعد ذلك اتركي العجين في مكان دافئ، يتخمر لمدة ساعة، حتي يتضاعف الحجم.
- ثم شكلي العجين بعد أن يتخمر، علي شكل كرات، ثم اصنعي حفرة في العجين، واحشيها بمكعب شكولاتة، ثم أغلقيها مرة أخرى.
- بعد كدة في صينية، مدهونة بقليل من الزبدة، رصي الكرات، وادهني الوجه بالبيض المخفوق، ثم رشي الوجه بالسمسم.
- ادخلي الصينية فرن مسخن مسبقاً، علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 20 دقيقة، حتي تنضج وتتحمر، ثم اخرجيها من الفرن وقدميها ساخنة.
فوائد السمسم الصحية للجسم
هيا بنا نتعرف علي بعض فوائد السمسم وهي كالاتي:-
- يعمل علي تنظيم ضغط الدم.
- يحافظ علي صحة القلب.
- يعمل علي محاربة الالتهابات.
- يعزز من فعالية أدوية السكري.
- المساهمة في مكافحة السرطانات.
- تعزيز صحة العظام.
- مصدر غني بالبروتين.
- يحتوي علي كمية كبيرة من الكالسيوم والمغنيسيوم.
هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي بعض النصائح المهم لضمان نجاح الوصفة وهي كالاتي:-
- قومي بتسخين الفرن جيداً قبل وضع العجين فيها للحصول علي جوانب ذهبية.
- عند العجن استخدمي الدقيق المخصص للخبز والمعجنات.
- السكر مكون أساسي في أي عجين يحتوي علي الخميرة.
- اضيفي بعضاً من بودرة الزعتر لتحصلي علي مذاق مميز للعجين.
- من عوامل نجاح المعجنات أن لا تطيلي في فترة الخبيز زيادة عن اللزوم.
هيا بنا نقدم لكم من هنا خطوات تحضير هذا المعمول اللذيذ وهي كالاتي:-
- في وعاء كبير نقوم بمزج كيلو من الدقيق، و 2 معلقة كبيرة من الحليب البودرة، و معلقة صغيرة من السكر و رشة محلب و رشة ملح، ونقلبهم كويس.
- ثم في قدر علي النار، نضع معلقة ونصف من الزبدة، وعود من القرفة، ونحركهم حتي الذوبان، ونرفعهم من علي النار، ونتركهم جانباً حتي تبرد.
- بعد ذلك نضع الخليط السابق إلي خليط الدقيق، ونستمر في التقليب حتي تتدخل الزبدة، في الدقيق بشكل كامل.
- نضيف بعد ذلك مزيج الماء والخميرة، ونعجن المكونات مع إضافة ما يكفي من الماء، لتشكيل عجينة متماسكة.
- ثم نترك العجينة جانباً لمدة 10 دقائق حتي ترتاح، ثم نفرد العجينة ونقسمها إلي كرات متساوية الحجم.
- بعد كدة نخلط رشة من الحبهان المطحون، مع معجون التمر مع سمسم محمص.
- ثم نحشي كرات العجينة بالحشوة، ثم نضعها في القالب لتشكيل المعمول، ونضع المعمول الجاهز، في صينية الفرن.
- بعد ذلك نضعها في فرن لمدة 20 دقيقة في الفرن، ثم نرش السكر علي المعمول، ونقدمه بالهناء والشفاء.
الوسوم
حلوى كرات السمسم ، من الحلويات السهلة والسريعة، التي يمكن تحضيرها في أي وقت ومكوناتها بسيطة وغير مكلفة، هي حلوى مشهورة ومعروفة جداً، يحبها الكثير من الكبار والصغار، وهي تعتبر مفيدة لاحتوائه علي كمية كبيرة من السمسم الغني، بالكثير من العناصر الغذائية، هي حلوى للذيذة وشهية وخفيفة، جربيها وقدميها لضيوفك، إلي جانب القهوة أو الشاي في العزومات، هي معجنات سهلة من الوصفات السعودية اللذيذة، كما أنها تصلح كمقبلات بجوار الوجبة الرئيسية، يمكن أن تقدم في المناسبات والأعياد والحفلات كنوع من التحلية السريعة، لذلك سوف نعرض علي مشاهدين الكرام من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل حلوى كرات السمسم اللذيذة في المنزل بخطوات بسيطة.مكونات عمل حلوى كرات السمسم
من هنا سوف نتعرف علي مقادير عمل هذه الحلوى اللذيذة وهي كالتالي:-
- 3 أكواب من الدقيق.
- رشة ملح.
- بيضة.
- 2 معلقة كبيرة من السكر.
- 3 ملاعق كبار من السمنة.
- معلقة كبيرة من الخميرة.
للحشو:-
- مكعبات شكولاتة.
- سمسم محمص.
سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير حلوى كرات السمسم الشهية وهي كالاتي:-
- قومي بخلط الدقيق، والملح والخميرة، مع بعض جيداً في وعاء.
- ثم ضيفي عليهم، السكر والبيض والسمن، واستمرى في العجن.
- اعجني جيداً حتي تحصلي علي قوام عجين مناسب، بعد ذلك اتركي العجين في مكان دافئ، يتخمر لمدة ساعة، حتي يتضاعف الحجم.
- ثم شكلي العجين بعد أن يتخمر، علي شكل كرات، ثم اصنعي حفرة في العجين، واحشيها بمكعب شكولاتة، ثم أغلقيها مرة أخرى.
- بعد كدة في صينية، مدهونة بقليل من الزبدة، رصي الكرات، وادهني الوجه بالبيض المخفوق، ثم رشي الوجه بالسمسم.
- ادخلي الصينية فرن مسخن مسبقاً، علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 20 دقيقة، حتي تنضج وتتحمر، ثم اخرجيها من الفرن وقدميها ساخنة.
فوائد السمسم الصحية للجسم
هيا بنا نتعرف علي بعض فوائد السمسم وهي كالاتي:-
- يعمل علي تنظيم ضغط الدم.
- يحافظ علي صحة القلب.
- يعمل علي محاربة الالتهابات.
- يعزز من فعالية أدوية السكري.
- المساهمة في مكافحة السرطانات.
- تعزيز صحة العظام.
- مصدر غني بالبروتين.
- يحتوي علي كمية كبيرة من الكالسيوم والمغنيسيوم.
هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي بعض النصائح المهم لضمان نجاح الوصفة وهي كالاتي:-
- قومي بتسخين الفرن جيداً قبل وضع العجين فيها للحصول علي جوانب ذهبية.
- عند العجن استخدمي الدقيق المخصص للخبز والمعجنات.
- السكر مكون أساسي في أي عجين يحتوي علي الخميرة.
- اضيفي بعضاً من بودرة الزعتر لتحصلي علي مذاق مميز للعجين.
- من عوامل نجاح المعجنات أن لا تطيلي في فترة الخبيز زيادة عن اللزوم.
هيا بنا نقدم لكم من هنا خطوات تحضير هذا المعمول اللذيذ وهي كالاتي:-
- في وعاء كبير نقوم بمزج كيلو من الدقيق، و 2 معلقة كبيرة من الحليب البودرة، و معلقة صغيرة من السكر و رشة محلب و رشة ملح، ونقلبهم كويس.
- ثم في قدر علي النار، نضع معلقة ونصف من الزبدة، وعود من القرفة، ونحركهم حتي الذوبان، ونرفعهم من علي النار، ونتركهم جانباً حتي تبرد.
- بعد ذلك نضع الخليط السابق إلي خليط الدقيق، ونستمر في التقليب حتي تتدخل الزبدة، في الدقيق بشكل كامل.
- نضيف بعد ذلك مزيج الماء والخميرة، ونعجن المكونات مع إضافة ما يكفي من الماء، لتشكيل عجينة متماسكة.
- ثم نترك العجينة جانباً لمدة 10 دقائق حتي ترتاح، ثم نفرد العجينة ونقسمها إلي كرات متساوية الحجم.
- بعد كدة نخلط رشة من الحبهان المطحون، مع معجون التمر مع سمسم محمص.
- ثم نحشي كرات العجينة بالحشوة، ثم نضعها في القالب لتشكيل المعمول، ونضع المعمول الجاهز، في صينية الفرن.
- بعد ذلك نضعها في فرن لمدة 20 دقيقة في الفرن، ثم نرش السكر علي المعمول، ونقدمه بالهناء والشفاء.
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