بكوب واحد من الزبدة اعملي الكعك العراقي بالسمسم ذو القرمشة اللذيذة

الكعك العراقي بالسمسم الممتع الذي يتميز بالقرمشة اللذيذة، حيث تقوم بعمله الأمهات حتى يتناولونه الأولاد وجميع أفراد العائلة في أي وقت مع المشروبات الساخنة مثل الشاي أو الحليب، وخاصة على وجبة الإفطار المحيرة عند كثير من الناس عندما لا يوجد أي نوع من المخبوزات أو الأكلات السريعة، وهذا الكعك من الأنواع التي يتم تحضيرها بكثرة في المناسبات السعيدة مثل الأعياد والأفراح وغيرهم، ومعظم ربات المنزل تتكاسل عن القيام بعمل نوع كعك جديد وتفضل شراء الأنواع الجاهزة التي تكون في معظم الأوقات باهظة الثمن، لذلك نقدم لهم طريقة سهلة وبسيطة من خلال هذا المقال وهي طريقة عمل الكعك العراقي بالسمسم وعرض مكوناته بالتفصيل لهم.

مكونات عمل الكعك العراقي بالسمسم

جميع الأمهات تكون في حيرة كبيرة على وجبة الإفطار وتضطر إلى عمل المخبوزات باستمرار لذلك نقدم لها الآن مكونات عمل الكعك العراقي بالسمسم وهي كالتالي:

٣ أكواب من الدقيق.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الحبهان.

كوب من الزبدة المذابة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السمسم.

ملعقة كبيرة من السمسم.

نصف كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة الإعداد والتحضير

وداعاً للمخبوزات الخارجية الجاهزة الغير مضمونة ومرحباً بالمخبوزات المنزلية الصحية المضمونة والآن سوف نعرض لكم طريقة تحضير هذا الكعك المقرمش وهي كالتالي: