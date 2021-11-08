بكوب واحد من الزبدة اعملي الكعك العراقي بالسمسم ذو القرمشة اللذيذة

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الكعك العراقي بالسمسم الممتع الذي يتميز بالقرمشة اللذيذة، حيث تقوم بعمله الأمهات حتى يتناولونه الأولاد وجميع أفراد العائلة في أي وقت مع المشروبات الساخنة مثل الشاي أو الحليب، وخاصة على وجبة الإفطار المحيرة عند كثير من الناس عندما لا يوجد أي نوع من المخبوزات أو الأكلات السريعة، وهذا الكعك من الأنواع التي يتم تحضيرها بكثرة في المناسبات السعيدة مثل الأعياد والأفراح وغيرهم، ومعظم ربات المنزل تتكاسل عن القيام بعمل نوع كعك جديد وتفضل شراء الأنواع الجاهزة التي تكون في معظم الأوقات باهظة الثمن، لذلك نقدم لهم طريقة سهلة وبسيطة من خلال هذا المقال وهي طريقة عمل الكعك العراقي بالسمسم وعرض مكوناته بالتفصيل لهم.مكونات عمل الكعك العراقي بالسمسم
جميع الأمهات تكون في حيرة كبيرة على وجبة الإفطار وتضطر إلى عمل المخبوزات باستمرار لذلك نقدم لها الآن مكونات عمل الكعك العراقي بالسمسم وهي كالتالي:
- ٣ أكواب من الدقيق.
- كوب من السكر.
- ملعقة صغيرة من الحبهان.
- كوب من الزبدة المذابة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب من السمسم.
- ملعقة كبيرة من السمسم.
- نصف كوب من الحليب.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
وداعاً للمخبوزات الخارجية الجاهزة الغير مضمونة ومرحباً بالمخبوزات المنزلية الصحية المضمونة والآن سوف نعرض لكم طريقة تحضير هذا الكعك المقرمش وهي كالتالي:
- نحضر إناء العجن وننخل به كمية الدقيق المطلوبة جيداً، ونقلب معه السكر والحبهان والبيكنج بودر.
- ثم نضيف عليهم الزبدة المذابة والفانيليا والحليب ونقوم بالعجن لمدة دقائق حتى نحصل على عجينة طرية متماسكة.
- بعد ذلك نغطي العجينة ونتركها لمدة ١٠ دقائق حتى ترتاح.
- بعد أن ترتاح العجينة نقوم بتشكيلها ونلفها على شكل اسطواني.
- ثم نقلب كمية السمسم مع ملعقة كبيرة من السكر ونتركها، ثم نخفق بيضة مع رشة من الفانيليا.
- نقوم بدهن العجين بالبيض المخفوق ثم نغمسه في خليط السمسم.
- نرص قطع العجين هذه في صينية وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية في الرف الأوسط ونتركها حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
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الكعك العراقي بالسمسم الممتع الذي يتميز بالقرمشة اللذيذة، حيث تقوم بعمله الأمهات حتى يتناولونه الأولاد وجميع أفراد العائلة في أي وقت مع المشروبات الساخنة مثل الشاي أو الحليب، وخاصة على وجبة الإفطار المحيرة عند كثير من الناس عندما لا يوجد أي نوع من المخبوزات أو الأكلات السريعة، وهذا الكعك من الأنواع التي يتم تحضيرها بكثرة في المناسبات السعيدة مثل الأعياد والأفراح وغيرهم، ومعظم ربات المنزل تتكاسل عن القيام بعمل نوع كعك جديد وتفضل شراء الأنواع الجاهزة التي تكون في معظم الأوقات باهظة الثمن، لذلك نقدم لهم طريقة سهلة وبسيطة من خلال هذا المقال وهي طريقة عمل الكعك العراقي بالسمسم وعرض مكوناته بالتفصيل لهم.مكونات عمل الكعك العراقي بالسمسم
جميع الأمهات تكون في حيرة كبيرة على وجبة الإفطار وتضطر إلى عمل المخبوزات باستمرار لذلك نقدم لها الآن مكونات عمل الكعك العراقي بالسمسم وهي كالتالي:
- ٣ أكواب من الدقيق.
- كوب من السكر.
- ملعقة صغيرة من الحبهان.
- كوب من الزبدة المذابة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب من السمسم.
- ملعقة كبيرة من السمسم.
- نصف كوب من الحليب.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
وداعاً للمخبوزات الخارجية الجاهزة الغير مضمونة ومرحباً بالمخبوزات المنزلية الصحية المضمونة والآن سوف نعرض لكم طريقة تحضير هذا الكعك المقرمش وهي كالتالي:
- نحضر إناء العجن وننخل به كمية الدقيق المطلوبة جيداً، ونقلب معه السكر والحبهان والبيكنج بودر.
- ثم نضيف عليهم الزبدة المذابة والفانيليا والحليب ونقوم بالعجن لمدة دقائق حتى نحصل على عجينة طرية متماسكة.
- بعد ذلك نغطي العجينة ونتركها لمدة ١٠ دقائق حتى ترتاح.
- بعد أن ترتاح العجينة نقوم بتشكيلها ونلفها على شكل اسطواني.
- ثم نقلب كمية السمسم مع ملعقة كبيرة من السكر ونتركها، ثم نخفق بيضة مع رشة من الفانيليا.
- نقوم بدهن العجين بالبيض المخفوق ثم نغمسه في خليط السمسم.
- نرص قطع العجين هذه في صينية وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية في الرف الأوسط ونتركها حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
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