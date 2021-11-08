وداعا للمكياج .. بملعقة نشا اصنعي كريم أساس طبيعي عالي التغطية خافي للعيوب بدون أي مواد كيميائية

كريم الأساس من اهم مستحضرات التجميل التي لها تأثير كبير في توحيد لون البشرة وجعلها تبدو مشرقة ونظيفة وخالية من ي عيوب سواء كانت حبوب او اسمرار او اثار لجروح او غيره، ذلك لا يمكن الاستغناء عنه، ولكن استخدامه بشكل مستمر يشكل ضرر كبير على البشرة لأنه قد يحتوي على مواد كيميائية مضره للبشرة وتسبب العديد من المشاكل مثل توسيع المسام والتسبب في انسدادها، وظهور الحبوب تحت الجلد، وجفاف البشرة، لذلك سنعرض خلال هذا المقال طريقة عمل كريم أساس طبيعي وامن على البشرة بالنشا.

كيفية عمل كريم أساس طبيعي بالنشا

بسبب الاضرار التي تسببها كريمات الأساس على البشرة، يبحث الكثير من السيدات عن طريقة طبيعية يمكن اتباعها لتحضير كريم الأساس، والنشا من أفضل المواد التي يمكن استخدامها لتفتيح البشرة ولتوحيد لونها، وذلك بجانب انها تحتوي على عناصر مفيدة لصحة البشرة كما انها تعمل على تقليل نسبة افراز الدهون من الخلايا على البشرة وبالتالي يقل معدل ظهور الحبوب، ويمكن استخدام النشا لتحضير كريم الأساس كالاتي: –

يوضع معلقة من النشا مع معلقة من بودرة التلك الخاصة بالأطفال، ويضاف عليهم معلقة من الشوفان البودر.

يوضع على الخليط معلقة زيت لوز، ومعلقة من ماء الزهر الطبيعي، وربع معلقة كركم وتقلب كل هذه المكونات.

يتم خلط المكونات باستخدام جل الصبار حتى يصبح القوام من كريم الأساس، وبعد ذلك يمكن استخدامه على البشرة مثل كريم الأساس، ولكن أفضل.

طريقة استخدام النشا لتفتيح البشرة

ذكرنا فيما سبق ان للنشا العديد من الفوائد للبشرة واهمها التفتيح ومن أفضل وصفات النشا التي يمكن استخدامها للبشرة فهي تتكون من نشا يتم خلطها مع معلقة من العسل الأبيض، ومعلقة زبادي، ومعلقة من الليمون وتقلب كل هذه المكونات ويوضع على البشرة قبل وضع المكياج لمدة عشر دقائق وبعد ذلك تشطف البشرة، وهذه البشرة تبيض البشرة وتجعل مظهرها أفضل وتشد البشرة وتساعد في ترطيبها، ويمكن استخدام هذه الوصفة كل يوم حيث انها لا تسبب أي اضرار للبشرة لا داعي لصالونات التجميل بعد اليوم