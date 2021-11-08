بكوبين من الخل تخلصي من قشرة الشعر المزعجة في فصل الشتاء

يعد الخل من أسرع العلاجات التي تعمل على التخلص من قشرة الرأس المزعجة، وكثير من السيدات يردن الحصول على شعر خالي من القشرة لأنها تسبب لهم الكثير من الإحراج، ايضاً الخل يعمل على تطهير فروة الرأس والتخلص من البكتيريا والفطريات، وهنا سوف نقدم وصفة سحرية للتخلص من قشرة الشعر بمكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، حيث يعمل الخل على تقوية بصيلات الشعر وتغذيته وإعطاءه الحيوية واللمعان، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على وصفة الخل للتخلص من قشرة الرأس بشكل فوري.

فوائد الخل للشعر

هناك عدة فوائد للخل على الشعر هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يعمل على تنظيف فروة الرأس من الفطريات والبكتيريا ويتخلص من الأوساخ المتراكمة على سطحها. يعالج المشكلات الجلدية في فروة الرأس مثل قشرة الرأس والتهاب بصيلات الشعر والقوباء بشكل فوري. يحسن صحة الشعر ويعمل على تعزيز لمعان الشعر وتقوية بصيلات الشعر. يعمل على تقوية الدورة الدموية في فروة الرأس مما يساعد في تغذية الشعر وإعطاءه القوة واللمعان.

مكونات علاج قشرة الشعر

يتكون علاج قشرة الشعر من مكونين فقط هيا نتعرف عليهم فيما يلي:-

٢ كوب من الخل.

كوب من الماء.

خطوات التحضير

هناك عدة خطوات للتخلص من قشرة الشعر هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر إناء عميق ونقوم بوضع ٢ كوب من الخل ونضعهم على نار هادئة حتى يغلي ثم نتركه جانباً حتى يبرد.

بعد ذلك نقوم بإضافة الخل مع القليل من الماء ونخلطهم جيداً حتى نحصل على خليط ممزوج.

نضع الخليط على الشعر قليلاً ثم نقوم بشطفه بالشامبو المفضل، وبهذا سوف نتخلص من القشرة ويقلل من الجفاف ويزيل الحكة.

نحضر ٣ حبات من البيض ونخفقهم في طبق متوسط مع إضافة ملعقة من العسل ونخلطهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقتان من زيت الزيتون مع الاستمرار بالخلط حتى نحصل على خليط متجانس. نوزع الخليط على الشعر ثم نغطيها بكيس بلاستيك ونتركها لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة ثم نغسلها بمياه باردة وشامبو. وبهذا سوف نحصل على شعر رطب وناعم وخالي من التجاعيد والجفاف.

خلطة لترطيب الشعر