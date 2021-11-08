طريقة فرد الشعر الخشن بالوصفة الهندية لشعر ناعم وطويل وبطريقة طبيعية مثل فتيات الهند

الشعر الناعم يبحث عنه جميع السيدات والفتيات ويبحثون عن أفضل طريقة طبيعية لتنعيم الشعر وتطويله، ويبحثون ايضا عن فرد الشعر بوصفه طبيعية خاصتا الفتيات والسيدات الذين يعنون من الشعر الخشن، والذى يترك تأثيرا سلبيا على نفيسة كل فتاة تعاني من الشعر الخشن والذي يجعلها لا تمارس حياتها بصورة طبيعية خاصتا إن كانت في رحلة مصيف علي البحر، وتتمتع الكثير من الفتيات الهندية بشعر ناعم وطويل وجذاب ولامع، بحيث يجعل هذا الشعر مصدر لشد الانتباه ولفت الأنظار لكثير من الفتيات الأخري، وهذا المنظر جعلهم يبحثون عن كيفية الوصول إلى شعر ناعم ومفرود وطويل، حيث يسبب الشعر الخشن الكثير من المشكلات والإحراج لكثير من الفتيات، حيث أن الشعر الخشن يكون السبب في منع كثير من الفتيات بالقيام بالتسريحات المختلفة بالشعر، ويبدو الشعر الخشن بمظهر غير مقبول وغير جذاب، حيث يعتبر الشعر الناعم مصدر سر سعادة كل فتاة وسر جمال المرأة، فهناك العديد من الفتيات يلجأن إلي عمليات الفرد في مراكز التجميل عن طريق العلاجات الكيميائية التي تؤدي إلي الموت عن طريق تكوين سرطانا في المخ وهي استخدام الضار مثل الكيريتين والبروتين وكل هذا يعطي للشعر فرد مؤقت وله عمر افتراضي وبعد ذلك يعود الشعر الخشن مرة أخري، ولكن الوصفات الطبيعية المفيدة للشعر تعمل علي تغذية بصيلات الشعر وحمايته وخاصة الوصفات الطبيعية الهندية، ومن ألان وداعا لكل مشاكل الشعر المتعبة وتمتعي بشعر طويل ولامع وناعم باستخدام الوصفة الهندية الطبيعية وهي الأفوكادو وزيت الزيتون وعصير الليمون، وسوف نقدم لكي يا عزيزتي طريقة عمل وتحضير هذه الوصفة في المنزل وتجعلكي تحصلين علي شعر ناعم مدي الحياة وتظهر النتيجة خلال أول شهر فقط استخدام.

طريقة الوصفة الهندية لفرد الشعر

وتعتبر الوصفة الهندية من أفضل الوصفات الطبيعية حول العالم، وذلك لأحتواء الصبغة الهندية علي المكونات الطبيعية والمفيدة جدا للشعر مثل الأفوكادو والمفيد جدا لصحة وقوة الشعر، وبجانب زيت الزيتون والذي يعتبر من أهم وأفضل المكونات الطبيعية التي تساعد علي تنعيم الشعر وترطيبه، ومع وجود الليمون وألذي يعمل علي حماية الشعر من البكتيريا الضارة والحشرات كل ذلك نقدمه في طريقة فرد الشعر الهندية المذهلة .

ثمرة متوسطة الحجم من الأفوكادو.

ثمرة واحدة من الليمون.

ربع كوب من زيت الزيتون.

نحضر طبق كبير وشوكة ونقوم بهرس ثمرة الأفوكادو جيدا في هذا الطبق.

بعد هرس الأفوكادو جيدا نضيف إليه ربع كوب من زيت الزيتون واخلطيهم جيدا.

بعد ذلك نحضر ثمرة الليمون، وقومي بعصر نصف الليمون وضعيها في طبق الأفوكادو وزيت الزيتون، ثم قومي بتقليب المكونات الثلاثة ببعضهما جيدا.

ثم قبل وضع هذه الوصفة علي شعرك، قومي أولا بتمشيط الشعر جيدا بالمشط الخشبي، ثم قومي بتقسيمه إلي عدة أقسام.

ثم نحضر فرشاة متوسطة الحجم، وضعيها في وصفة الأفوكادو وزيت الزيتون وعصير الليمون وقومي بوضعها علي شعرك من الجذور إلي الأطراف.

أتركي هذه الوصفة علي شعرك لمدة تصل إلي خمسة وثلاثون دقيقة، بعد ذلك قومي بغسل الشعر جيدا بالشامبو المناسب. قومي بتكرار هذه الوصفة مرة في كل أسبوع، وسوف تلاحظين الفرق بنفسك من قبل وبعد الاستخدام والنتيجة تظهر في أول شهر استخدام هذه الوصفة السحرية الجذابة.

المكوناتطريقة التحضير