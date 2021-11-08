سر نجاح الطعمية مثل المطاعم طريقة عمل عجينة الطعمية في المنزل بطعم مقرمش وجميل

تعتبر الطعمية من الأكلات الشعبية المصرية اللذيذة التي لاغني عنها، فيفضلها الكثير من الأشخاص من الكبار، والأطفال، وأغلب الموائد في يوم الجمعة بالأخص لاتخلو منها، وتعتبر الطعمية من الأكلات الغنية بالفوائد لاحتوائها على عدة عناصر غذائية عالية الفائدة من بصل، وثوم، وكرات، وغيرها من العناصر التي تتكون منها، وتسمى الطعمية في بعض البلاد بالفلافل، وسوف نعرض في هذا المقال طريقة تحضيرها بكل سهولة.

طريقة عمل الطعمية في المنزل بسهولة

أغلب الأشخاص يفضلون أكل الطعمية في وجبة الإفطار دائماً، ولكي تكون متوفرة دائماً لديك، فيمكنك صنع الفلافل، أو الطعمية في المنزل بكل سهولة، وبمكونات لا يخلو منزلك منها لذلك عليكي اتباع الاتي:

المكونات:

عدد اثنين كوب من الفول المقشر.

خمس أعواد من البقدونس الطازج.

خمس أعواد من الكزبرة الطازجة.

خمسة أعواد من الشبت الطازج.

عدد اثنين عود من البصل الأخضر الطازج.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود الناعم.

ثلاث ملاعق صغيرة من ملح الطعام.

ملعقتان من الكزبرة الجافة المطحونة.

نصف ملعقة كبيرة من الشطة الناعمة.

رأس من الثوم كاملة.

حبتان متوسطتان الحجم من البصل.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوبان من زيت الطعام لقلي الطعمية أو الفلافل.

مطحنة كهربائية.

قومي بنقع الفول المقشر قبل تحضير الطعمية بليلة لضمان ليونته، ولأنه من البقول.

احضري المطحنة الكهربائية الخاصة بك، وضعي بها الفول المقشر المنقوع بعد إزالة المياه منه، و افرميه اولاً.

ثم قومي بوضع البقدونس، ثم الكزبرة، ثم الشبت على الفول المطحون، و اطحنيهم سوياً.

ضعي البصل الأخضر، وافرمي مرة أخرى.

اطحني معهم حبتان البصل، ورأس الثوم جيداً.

قومي بوضع البهارات التي قمتي بتحضيرها من فلفل أسود ناعم، كزبرة جافة، ملح الطعام، الشطة، وافرمي ثانيةً سيتطلب عمل الطعمية فرم جيد حتى تصبح ناعمة.

بعد الإنتهاء من فرمها جيداً ضعي البيكنج بودر، واخلطيه مع العجينة وقلبي جيداً.

ضعي زيت الطعام في طاسة على النار، واتركي الزيت حتى يغلي.

بللي يدك بالماء.

اصنعي اقراص من الفلافل على شكل دوائر.

اجعلي النار هادئة بعد غليان الزيت، وضعي الأقراص بها حتى إنتهاء الكمية.

قومي بتعلية النار مرة أخرى، وعندما يصبح لون العجينة ذهبياً قلبيها على الجهة الأخرى.

اخرجي الطعمية من الطاسة على مناديل لتقليل نسبة الزيت بها.

قدميها مع الفول، أو في السندوتشات.

طريقة تحضير الطعمية