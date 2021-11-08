طريقة تسمين الوجه وتفتيح البشرة بطريقة طبيعية وأفضل من الأجهزة الطبية والتي تنفخ الوجه

حلم الكثير من الفتيات بالتمتع ببشرة بيضاء خالية من البقع الداكنة والعلامات وآثار الحبوب، وكذلك يحلمون بوجه سمين ودائري لكي يظهرون بمظهر جميل وجذاب ومقبول، ونتيجة لكل هذه الأحلام التي يتمنون أن يصلون إليها، جعلتهم هذه الأحلام الي البحث عن الطرق التي تعمل علي تفتيح وتسمين الوجه، وفي المعتقد لدى كثير من الفتيات ان الذي يعمل علي تفتيح البشرة ونفخ الوجه هي الأجهزه التي توجد في المراكز التجميلية، علي الرغم ان هذه الأجهزه تعمل علي الضرر بالبشرة وتكوين العديد من السرطانات، وكثير من هؤلاء الفتيات يلجأون إلي إستخدام البوتكس والفيلر وهذان الجهازان يستخدمان في نفخ وتحديد الوجه ولكن غالبية الفتيات لايدرون أخطار وأضرار نتيجة إستخدام هذه الأجهزة علي البشرة، علي الرغم من وجود بعض الخلطات الطبيعية التي تعمل علي الحصول علي نفس نتيجة هذه الأجهزة، حيث تتعدد الخلطات الطبيعية المستخدمه في تفتيح البشرة وتسمين الوجه ومنها الخلطة السحرية الشهيرة التي تجعلكي تستمتعي ببشرة بيضاء كالثلج ووجه سمين في نفس الوقت وهي خلطة الزبادي والخميرة، حيث من المعروف أن الزبادي يعمل علي تفتيح البشرة ونضارتها، وكذلك الخميرة تعطي نفس نتيجة الزبادي بالإضافة إلي ان الخميرة تعمل علي نفخ الوجه بطريقة صحية، وسوف نقدم لكي خلطة الزبادي بالخميرة لتحصلين علي بشرة بيضاء وسمين في اقل وقت. طريقة خلطة تسمين وتقتيح الوجه ومكوناتها المكونات ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقة ونصف كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة. طريقة التحضير في البداية نحضر طبق ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة، ونضيف إليها ملعقة ونصف من ماء الورد، ونقلب المكونين جيدا ببعضهما.

بعد ذلك نضيف ملعقتان كبيرتان من الزبادي، وقومي بتقليب الخميرة بماء الورد مع الزبادي جيدا، للحصول علي مخلوط متجانس المكونات وجيد القوام، وبذلك يصبح جاهز لوضع هذا الخليط علي البشرة.

وقبل وضع هذا الخليط علي البشرة، قومي أولا بتنظيف البشرة بالغسول المناسب الذي تستخدمينه، ثم قومي بتنشيفه.

بعد تنظيف البشرة، قومي بوضع هذه الخلطة السحرية علي البشرة واتركيها لمدة تصل إلي نصف ساعة، حتي تنشف الخميرة علي البشرة.

بعد الوصول الي هذه المرحلة، قومي بفرك الخليط من علي البشرة، واغسلي الوجه بالماء البارد، وكرري هذه الخلطة مرتين إسبوعين وتلاحظين النتيجة من أو خمسة عشر يوما من بداية الإستخدام. طريقة خلطة تسمين وتقتيح الوجه ومكوناتها المكوناتطريقة التحضير الوسوم

حلم الكثير من الفتيات بالتمتع ببشرة بيضاء خالية من البقع الداكنة والعلامات وآثار الحبوب، وكذلك يحلمون بوجه سمين ودائري لكي يظهرون بمظهر جميل وجذاب ومقبول، ونتيجة لكل هذه الأحلام التي يتمنون أن يصلون إليها، جعلتهم هذه الأحلام الي البحث عن الطرق التي تعمل علي تفتيح وتسمين الوجه، وفي المعتقد لدى كثير من الفتيات ان الذي يعمل علي تفتيح البشرة ونفخ الوجه هي الأجهزه التي توجد في المراكز التجميلية، علي الرغم ان هذه الأجهزه تعمل علي الضرر بالبشرة وتكوين العديد من السرطانات، وكثير من هؤلاء الفتيات يلجأون إلي إستخدام البوتكس والفيلر وهذان الجهازان يستخدمان في نفخ وتحديد الوجه ولكن غالبية الفتيات لايدرون أخطار وأضرار نتيجة إستخدام هذه الأجهزة علي البشرة، علي الرغم من وجود بعض الخلطات الطبيعية التي تعمل علي الحصول علي نفس نتيجة هذه الأجهزة، حيث تتعدد الخلطات الطبيعية المستخدمه في تفتيح البشرة وتسمين الوجه ومنها الخلطة السحرية الشهيرة التي تجعلكي تستمتعي ببشرة بيضاء كالثلج ووجه سمين في نفس الوقت وهي خلطة الزبادي والخميرة، حيث من المعروف أن الزبادي يعمل علي تفتيح البشرة ونضارتها، وكذلك الخميرة تعطي نفس نتيجة الزبادي بالإضافة إلي ان الخميرة تعمل علي نفخ الوجه بطريقة صحية، وسوف نقدم لكي خلطة الزبادي بالخميرة لتحصلين علي بشرة بيضاء وسمين في اقل وقت. طريقة خلطة تسمين وتقتيح الوجه ومكوناتها المكونات ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقة ونصف كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة. طريقة التحضير في البداية نحضر طبق ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة، ونضيف إليها ملعقة ونصف من ماء الورد، ونقلب المكونين جيدا ببعضهما.

بعد ذلك نضيف ملعقتان كبيرتان من الزبادي، وقومي بتقليب الخميرة بماء الورد مع الزبادي جيدا، للحصول علي مخلوط متجانس المكونات وجيد القوام، وبذلك يصبح جاهز لوضع هذا الخليط علي البشرة.

وقبل وضع هذا الخليط علي البشرة، قومي أولا بتنظيف البشرة بالغسول المناسب الذي تستخدمينه، ثم قومي بتنشيفه.

بعد تنظيف البشرة، قومي بوضع هذه الخلطة السحرية علي البشرة واتركيها لمدة تصل إلي نصف ساعة، حتي تنشف الخميرة علي البشرة.

بعد الوصول الي هذه المرحلة، قومي بفرك الخليط من علي البشرة، واغسلي الوجه بالماء البارد، وكرري هذه الخلطة مرتين إسبوعين وتلاحظين النتيجة من أو خمسة عشر يوما من بداية الإستخدام. طريقة خلطة تسمين وتقتيح الوجه ومكوناتها المكوناتطريقة التحضير

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