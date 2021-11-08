معجزة كريم الحلبة الجبار لتبييض الوجه والرقبة وإزالة التجاعيد والجلد الميت من أول أستخدام

الحلبة من المواد الطبيعية متعددة الاستخدامات، وتعتبر من أهم المواد المفيدة جدًا سواء للجسم عند تناوله كمشروب ساخن أو تناولها، أو للعناية بالبشرة فأصبحت تدخل في الكثير من الخلطات من أجل حل مشاكل متعددة للبشرة ومن أهمها أنها تساعد في تفتيح البشرة بشكل سريع وفعال، واليوم سنتعرف على طريقة استخدام الحلبة من أجل تفتيح البشرة، وكيفية تحضيره هذه الخلطات وذلك من خلال متابعة المقال.

طريقة استخدام الحلبة لتفتيح البشرة

الخلطات التي تدخل فيها الحلبة ليس فقط تؤدي إلى التفتيح فلها الكثير من الفوائد الأخرى أهمها أنها تساعد في إزالة البقع، والحبوب، كما أنها تساعد أيضًا في شد الوجه والتخلص من التجاعيد ومن أهم هذه الوصفات الآتي:

المكونات

ملعقتين من زيت اللوز المر.

ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة جيدًا.

ملعقتين من زيت الورد.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

ملعقة كبيرة من شمع العسل.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

اخلطي كل المكونات جيدًا حتى تتجانس بشكل كامل.

الآن أضيفي على كل المكونات التي تم اضافتها عصير الليمون.

وزعي الخليط على الوجه حتى يصبح قناع على البشرة.

بعد ذلك يغسل الوجه جيدًا بعد ذلك وسوف تحصلين على أفضل النتائج.

الحلبه مع الكركم لتفتيح البشرة والوجه

هذا القناع يساعد بشكل كبير على تفتيح البشرة، وايضًا التخلص من الهالات السوداء التي تظهر، كما أنه يساعد في التخلص من الحبوب وايضًا التجاعيد وطريقة استخدامه كالتالي

المكونات

اربع ملاعق من بذور الحلبة.

ملعقة كبيرة من القرفة.

ملعقة كبيرة من الكركم.

طريقة التحضير والتطبيق: