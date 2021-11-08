بمقادير مظبوطة جداً طريقة عمل السينابون بالصوص الرهيب ألذ سينابون ممكن تاكليه في حياتك

السينابون هو نوع من أنواع الحلويات الغربية الشهيرة وفي الآونة الأخيرة انتشر بكثرة في جميع الدول العربية وهو عبارة عن عجينة هشة وناعمة يوجد بداخلها قرفة وسكر بني، وبعد طهيه في الفرن يوضع عليه صوص ويوجد أكثر من صوص يمكن وضعه عليه لكي يصبح مثل الجاهز ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل السينابون بالصوص فتابعونا. طريقة عمل السينابون بالصوص طريقة عمل السينابون بالصوص المكونات: 4 أكواب دقيق.

كوب حليب دافئ.

نصف كوب من السكر ملعقة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة.

2 بيضة.

6 ملاعق زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة. مكونات الصوص: 3 ملاعق من القرفة المطحونة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

3 أكواب ماء فاتر.

كوب سكر.

3 ملاعق نشا.

رشة ملح. طريقة التحضير: نقوم بتسخين الحليب في الميكروويف ثم يوضع في الخلاط الكهربائي مع ملعقة من السكر والخميرة ونقلب لمدة 5 دقائق حتى تمتزج. ثم نضيف الزبدة مع الفانيليا ونصف كوب من السكر والبيض ونخفق المكونات في وعاء أخر نضع الدقيق مع رشة من الملح والقرفة. نصب الخليط السائل على الدقيق ونعجن باليد للحصول على عجينة متماسكة وناعمة ثم نضعها على سطح صلب مرشوش بالدقيق. ونعجن المكونات مرة أخرى لمدة 7 دقائق ثم نتركها في وعاء مع تغطية وجهها حتى يزداد حجمها وتختمر. بعد مرور الساعة تقطع العجينة إلى قطع متساوية ونفردها بالنشابة ثم نضع بداخلها القرفة مع السكر البني وتلف على شكل رول. نستمر في عمل نفس الخطوة حتى انتهاء الكمية ثم ترص في صينية عليها ورق زبدة وندخلها الفرن على درجة حرارة 180. في هذا الوقت نقوم بتحضير الصوص عن طريق وضع السكر مع النشا والقرفة ورشة الملح على النار مع الماء الفاتر. نقلب المكونات حتى تغلي مع التقليب المستمر نرفع الصوص من النار ونضيف الفانيليا ثم يصفي في مصفاة ذات سنون ضيقة. عندما يخرج السينابون من الفرن نضع الصوص البارد عليه ويقدم مع كوب من الشاي وبالهنا والشفا. طريقة عمل صوص السينابون الأصلى طريقة عمل صوص السينابون الأصلى المكونات: ثلاثة أرباع كوب سكر بودرة .

نصف كوب جبنة كريمي.

2 ملعقة كبيرة حليب.

ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة التحضير: نضع الجبنة الكريمي مع السكر البودرة في وعاء ونخفق جيدا باستخدام المضرب الكهربائي. نضيف الحليب والفانيليا ونستمر في الخفق للحصول على قوام صوص السينابون السائل. الوسوم

السينابون هو نوع من أنواع الحلويات الغربية الشهيرة وفي الآونة الأخيرة انتشر بكثرة في جميع الدول العربية وهو عبارة عن عجينة هشة وناعمة يوجد بداخلها قرفة وسكر بني، وبعد طهيه في الفرن يوضع عليه صوص ويوجد أكثر من صوص يمكن وضعه عليه لكي يصبح مثل الجاهز ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل السينابون بالصوص فتابعونا. طريقة عمل السينابون بالصوص طريقة عمل السينابون بالصوص المكونات: 4 أكواب دقيق.

كوب حليب دافئ.

نصف كوب من السكر ملعقة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة.

2 بيضة.

6 ملاعق زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة. مكونات الصوص: 3 ملاعق من القرفة المطحونة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

3 أكواب ماء فاتر.

كوب سكر.

3 ملاعق نشا.

رشة ملح. طريقة التحضير: نقوم بتسخين الحليب في الميكروويف ثم يوضع في الخلاط الكهربائي مع ملعقة من السكر والخميرة ونقلب لمدة 5 دقائق حتى تمتزج. ثم نضيف الزبدة مع الفانيليا ونصف كوب من السكر والبيض ونخفق المكونات في وعاء أخر نضع الدقيق مع رشة من الملح والقرفة. نصب الخليط السائل على الدقيق ونعجن باليد للحصول على عجينة متماسكة وناعمة ثم نضعها على سطح صلب مرشوش بالدقيق. ونعجن المكونات مرة أخرى لمدة 7 دقائق ثم نتركها في وعاء مع تغطية وجهها حتى يزداد حجمها وتختمر. بعد مرور الساعة تقطع العجينة إلى قطع متساوية ونفردها بالنشابة ثم نضع بداخلها القرفة مع السكر البني وتلف على شكل رول. نستمر في عمل نفس الخطوة حتى انتهاء الكمية ثم ترص في صينية عليها ورق زبدة وندخلها الفرن على درجة حرارة 180. في هذا الوقت نقوم بتحضير الصوص عن طريق وضع السكر مع النشا والقرفة ورشة الملح على النار مع الماء الفاتر. نقلب المكونات حتى تغلي مع التقليب المستمر نرفع الصوص من النار ونضيف الفانيليا ثم يصفي في مصفاة ذات سنون ضيقة. عندما يخرج السينابون من الفرن نضع الصوص البارد عليه ويقدم مع كوب من الشاي وبالهنا والشفا. طريقة عمل صوص السينابون الأصلى طريقة عمل صوص السينابون الأصلى المكونات: ثلاثة أرباع كوب سكر بودرة .

نصف كوب جبنة كريمي.

2 ملعقة كبيرة حليب.

ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة التحضير: نضع الجبنة الكريمي مع السكر البودرة في وعاء ونخفق جيدا باستخدام المضرب الكهربائي. نضيف الحليب والفانيليا ونستمر في الخفق للحصول على قوام صوص السينابون السائل.

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